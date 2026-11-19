২০৭০ সাল নাগাদ ভারতে কমবে হিন্দু জনসংখ্যা, বাড়বে মুসলিমদের: পিউ রিসার্চ
আগামী কয়েক দশকে ভারতের ধর্মীয় জনসংখ্যার অনুপাতে পরিবর্তন আসবে। তবে আগামী কয়েক দশকেও হিন্দুরাই দেশটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থানে থাকবে। ২০৭০ সাল নাগাদ দেশটির মোট জনসংখ্যায় হিন্দুদের অংশ কমে ৭৬ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। বিপরীতে, মুসলিম জনসংখ্যার অংশ বেড়ে ২০ শতাংশে পৌঁছানোর পূর্বাভাস দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টার।
পিউ রিসার্চের নতুন এক গবেষণায় ২০৭০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের ধর্মীয় জনসংখ্যার সম্ভাব্য পরিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০২০ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭৯ শতাংশ ছিল হিন্দু। ২০৭০ সালে তা কমে ৭৬ শতাংশ হতে পারে। অন্যদিকে, একই সময়ে মুসলিম জনসংখ্যার হার ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০ শতাংশে দাঁড়াতে পারে।
গবেষণায় বলা হয়েছে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বয়স এবং সন্তান জন্মদানের হারের পার্থক্যই এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ। ভারতীয় মুসলমানদের গড় বয়স হিন্দুদের তুলনায় কম। পাশাপাশি মুসলিম নারীরা গড়ে হিন্দু নারীদের তুলনায় বেশি সন্তান জন্ম দেন।
পিউর পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২০ সালে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যম বয়স ছিল ২৪ বছর। অন্যদিকে, হিন্দুদের মধ্যম বয়স ছিল ২৯ বছর। ২০২৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে মুসলিম নারীরা গড়ে ২ দশমিক ৩টি সন্তান জন্ম দিতে পারেন। একই সময়ে হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রে এই গড় হতে পারে ১ দশমিক ৮টি।
ভারতে সামগ্রিকভাবে সন্তান জন্মদানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এলেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পার্থক্য এখনো রয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে ব্যবধান আরও কমবে বলে ধারণা করছে গবেষণা সংস্থাটি।
পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষক স্টেফানি ক্রেমার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে বলেন, ভারতে ধর্মীয় জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রায় পুরোপুরি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জনমিতিক পার্থক্যের কারণে ঘটবে। মুসলমানদের বয়স তুলনামূলক কম এবং তাদের সন্তান জন্মদানের হারও বেশি।
তিনি বলেন, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তান জন্মদানের হারের ব্যবধান উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ১৯৯২ সালে প্রতি নারীর সন্তান জন্মদানের হারের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য ছিল একটিরও বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা কমে প্রায় অর্ধেক সন্তানে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতেও এই ব্যবধান আরও কমবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
স্টেফানি ক্রেমার আরও বলেন, হিন্দুদের সন্তান জন্মদানের হার ইতোমধ্যে জনসংখ্যা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় মাত্রার নিচে নেমে গেছে। অন্যদিকে, মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই হার আরও প্রায় দুই দশক প্রয়োজনীয় মাত্রার ওপরে থাকবে। জনসংখ্যা প্রতিস্থাপনের হার বলতে এমন সন্তান জন্মদানের হারকে বোঝায়, যার মাধ্যমে নতুন জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়।
ভারতীয় জনসংখ্যাবিদ ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কে এস জেমসও এই পূর্বাভাসকে অপ্রত্যাশিত মনে করছেন না। তিনি বিবিসিকে বলেন, মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সন্তান জন্মদানের হারের পার্থক্য দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে আগামী কয়েক দশকেও মুসলিম জনসংখ্যা তুলনামূলক দ্রুত বাড়তে পারে। তবে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সন্তান জন্মদানের হার কমছে এবং ভবিষ্যতে এই ব্যবধান আরও সংকুচিত হবে।
কে এস জেমস বলেন, শেষ পর্যন্ত দুই সম্প্রদায়ের সন্তান জন্মদানের হার কাছাকাছি পর্যায়ে চলে আসবে। পিউর এই পূর্বাভাস ভারতের জনসংখ্যার গতিপথে নাটকীয় কোনো পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় না।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ থেকে ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৬০ লাখ বাড়তে পারে। ফলে হিন্দুদের মোট সংখ্যা কমবে না; বরং বাড়বে। তবে মোট জনসংখ্যার তুলনায় তাদের অংশ কমে যাবে। ২০৭০ সালেও ভারতের মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের বেশি হিন্দু থাকবেন।
ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা একসময় হিন্দু জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে বলে যেসব দাবি করা হয়, সেগুলোরও সমর্থন পাওয়া যায়নি এই গবেষণায়। বিশেষ করে হিন্দুত্ববাদী ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো প্রায়ই এ ধরনের আশঙ্কা প্রচার করে থাকে। জনসংখ্যাবিদেরা বলছেন, ভারতে ধর্মান্তরের কারণে জনসংখ্যার এই পরিবর্তন ঘটছে, এমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই। অর্থাৎ, ব্যাপক ধর্মান্তর ভারতের ধর্মীয় জনসংখ্যার অনুপাত পরিবর্তনের প্রধান কারণ নয়। তাদের মতে, পিউর পূর্বাভাসেও এ ধরনের ‘আতঙ্ক ছড়ানো পরিস্থিতির’ কোনো ভিত্তি নেই।
পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের ধর্মীয় জনসংখ্যার সম্ভাব্য পরিবর্তনও তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০৭০ সাল নাগাদ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হিসেবে ইন্দোনেশিয়াকে ছাড়িয়ে যাবে পাকিস্তান।
গবেষণার পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৭০ সালে পাকিস্তানের মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে ৪৬ কোটি ১০ লাখে পৌঁছাতে পারে। দেশটির বর্তমান মুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় তা দ্বিগুণেরও বেশি। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তান বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশে পরিণত হবে।
একই সময়ে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হিসেবে অবস্থান করবে। দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়াতে পারে প্রায় ৩৩ কোটি ৪০ লাখে। আর বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে ২১ কোটি ৮০ লাখে পৌঁছাতে পারে।
গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, ২০৭০ সালেও ভারত ও নেপাল বিশ্বের একমাত্র দুটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে থাকবে।
বিশ্বের ধর্মীয় জনসংখ্যার এই পূর্বাভাস তৈরি করতে ২০১টি দেশ ও অঞ্চলের তথ্য বিশ্লেষণ করেছে পিউ রিসার্চ সেন্টার। এতে বিশ্বের প্রায় সমগ্র জনসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০২০ থেকে ২০৭০ সাল পর্যন্ত সাতটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক জনমিতিক প্রবণতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।
আদমশুমারি ও বিভিন্ন জরিপের তথ্য ব্যবহার করে ২০২০ সালে প্রতিটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ও বয়সের কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সন্তান জন্মদানের হারের পার্থক্য এবং ধর্ম পরিবর্তনের বিষয়টিও গবেষণার হিসাবের মধ্যে রাখা হয়েছে।
সব মিলিয়ে গবেষণাটি বলছে, আগামী পাঁচ দশকে ভারতে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত বদলালেও দেশটির ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার চিত্রে নাটকীয় কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। মুসলিম জনসংখ্যা তুলনামূলক দ্রুত বাড়লেও ২০৭০ সালেও ভারত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবেই থাকবে।