যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বিরোধ, স্কচ আমদানিতে ভারতের ১৬২.৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ
যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বিরোধের জেরে বাল্ক স্কচ হুইস্কি আমদানিতে কার্যকর শুল্ক ও কর মিলিয়ে ১৬২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করছে ভারত। নতুন এই শুল্ক আগের ১৫০ শতাংশের চেয়েও বেশি। এতে বিপাকে পড়েছে ভারতের মদ উৎপাদন ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে আটটি সূত্র ও সরকারি নথির বরাতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বুধবার (১৮ নভেম্বর) রয়টার্স জানায়, ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি গত জুলাইয়ে কার্যকর হয়। চুক্তি অনুযায়ী, স্কচ হুইস্কি আমদানিতে শুল্ক ১৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭৫ শতাংশ করা হয়েছিল। এতে পেরনো রিকার্ড ও ডিয়াজিওর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বড় ধরনের সুবিধা পাবে বলে আশা করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠান দুটি যুক্তরাজ্য থেকে কনটেইনার ভর্তি স্কচ আমদানি করে ভারতে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হুইস্কি উৎপাদন করে।
তবে চুক্তি কার্যকরের কয়েক মাসের মধ্যেই শুল্ক শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়েছে। ভারতীয় তদন্তকারীদের দাবি, প্রতিষ্ঠানগুলো কনটেইনার ভর্তি বা বাল্ক স্কচের ঘন নির্যাস আমদানির ক্ষেত্রে ভুল শুল্ক শ্রেণি ব্যবহার করছে। তাঁদের মতে, এসব পণ্য পানীয় তৈরির কাঁচামাল নয়; বরং ‘কম্পাউন্ড অ্যালকোহলিক প্রিপারেশনস’ বা যৌগিক অ্যালকোহল প্রস্তুতি হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হওয়া উচিত। গত মে মাস থেকে এ ধরনের পণ্যের জন্য নতুন একটি শুল্ক শ্রেণি চালু করা হয়েছে, যেখানে ১৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য। এর সঙ্গে স্থানীয় ভোগকর যুক্ত হওয়ায় মোট করের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১৬২ দশমিক ৫ শতাংশ।
রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, পেরনো, ডিয়াজিও ও ব্যাকার্ডির মালিকানাধীন ৮০ টির বেশি কনটেইনারে থাকা কয়েক হাজার লিটার বাল্ক স্কচ বিভিন্ন বন্দরে আটকে আছে। তদন্ত চলাকালে অস্থায়ীভাবে পণ্য ছাড় করাতে আমদানিকারকদের পণ্যমূল্যের ৭৫ শতাংশ নগদ শুল্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে। বাকি অর্থের বিপরীতে ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হচ্ছে।
পেরনো ও ডিয়াজিও আটকে থাকা পণ্য ছাড় করাতে ব্যাংক গ্যারান্টি ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করছে। ব্যাকার্ডি এখনো পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করেনি। ভারতের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান রেডিকো খাইতান, অ্যালাইড ব্লেন্ডার্স অ্যান্ড ডিস্টিলার্স এবং তিলকনগর ইন্ডাস্ট্রিজও একই ধরনের তদন্তের আওতায় রয়েছে।
শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, নতুন করের কারণে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে এবং বাজারে স্কচভিত্তিক হুইস্কির সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। বিশেষ করে ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ব্যাংক গ্যারান্টির ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে উঠবে।
ভারতে ব্রিটেন থেকে আমদানি করা স্কচ হুইস্কির প্রায় ৮০ শতাংশই আসে বাল্ক আকারে। এসব স্কচের সামান্য অংশ অন্যান্য স্পিরিটের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হয় তুলনামূলক সস্তা ভারতীয় হুইস্কি, যা ‘ইন্ডিয়ান মেড ফরেন লিকার’ (আইএমএফএল) নামে পরিচিত।
যুক্তরাজ্য সরকার জানিয়েছে, বিরোধ নিষ্পত্তিতে তারা ভারতের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। ভারতও বলেছে, বিষয়টি দ্রুত সমাধান হবে। এদিকে স্কচ হুইস্কি অ্যাসোসিয়েশনের পূর্বাভাস, বাণিজ্য চুক্তির ফলে আগামী পাঁচ বছরে ভারতে স্কচ রপ্তানি ১৩৪ কোটি ডলার বাড়তে পারে। তবে শুল্ক নিয়ে চলমান বিরোধ সেই সম্ভাবনাকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলেছে।