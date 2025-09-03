গুজরাটে সাবেক মন্ত্রী রমন ভোরার বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির অভিযোগ, বিজেপির অন্দরে তোলপাড়

কলকাতা প্রতিনিধি
গুজরাটে জমি দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির অন্দরমহলে চলছে তোলপাড়। রাজ্যের প্রভাবশালী নেতা ও সাবক মন্ত্রী রমন ভোরার বিরুদ্ধে জমির কাগজ জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।
অভিযোগে বলা হয়, কৃষক পরিচয় দিয়ে ভুয়া নথিপত্রের মাধ্যমে বেআইনিভাবে কৃষিজমি কিনেছেন রমন ভোরা। পরে নথি জাল করে স্ত্রী ও দুই ছেলের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। আবার সেই জমি নিজের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। কোটি টাকার এই লেনদেনের নথিতে ধরা পড়েছে নানা অসঙ্গতি।
অভিযোগ অনুযায়ী, ২০০৪ সালে রমন ভোরা কৃষক পরিচয়ে ভুয়া সনদ বানিয়ে গান্ধীনগরের পালাজ ও ইদার এলাকার জমি কেনেন, তারপর সেই জমি স্ত্রী, দুই ছেলে ভূষণ ও সোহাগের নামে হস্তান্তর করা হয়। কিছুদিন পর জমিটি দীনেশ প্যাটেল নামে এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর কাছে ৩.৭ কোটি টাকায় বিক্রি দেখানো হয়। বিক্রয়ের চুক্তিপত্রে যে চেক নম্বর লেখা ছিল, তাঁর কোনো আর্থিক লেনদেনই ঘটেনি।
পরে দেখা যায়, জমির প্রকৃত চরিত্র বদল করে সেটি অ-কৃষি জমি হিসেবে নথিভুক্ত করা হয় এবং আবার ভোরা পরিবারের ছেলেদের কাছে ফিরিয়ে আনা হয়।
রমন ভোরার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন আরেক বিজেপি নেতা পুনম মাকওয়ানা।
প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক পুনম মাকওয়ানা জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ জানান। তিনি দাবি করেন, ভোরা ভুয়া কৃষক পরিচয়ে জমি কেনার পাশাপাশি আয়কর আইন ভঙ্গ করেছেন এবং সরকারি নথি জালিয়াতি করেছেন। মাকওয়ানা ভোরার পরিবারের সব জমির হস্তান্তর বাতিল করারও দাবি তোলেন।
পুনমের পাশাপাশি আরেক বিজেপি নেতা প্রকাশ পারমারও দাবি করেন, তাঁর কাছে ভোরার বিরুদ্ধে জমির রেকর্ড বদলানো ও বেআইনি লেনদেনের প্রমাণ আছে।
জেলা প্রশাসন বিষয়টি তদন্তে নেমেছে। ইদারের সহকারী কালেক্টর ভোরাকে নোটিশ দিয়েছেন এবং নির্দিষ্ট তারিখে হাজির হয়ে নথি উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে।
গুজরাটে জমি দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির অন্দরমহলে চলছে তোলপাড়। রাজ্যের প্রভাবশালী নেতা ও সাবক মন্ত্রী রমন ভোরার বিরুদ্ধে জমির কাগজ জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।
অভিযোগে বলা হয়, কৃষক পরিচয় দিয়ে ভুয়া নথিপত্রের মাধ্যমে বেআইনিভাবে কৃষিজমি কিনেছেন রমন ভোরা। পরে নথি জাল করে স্ত্রী ও দুই ছেলের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। আবার সেই জমি নিজের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। কোটি টাকার এই লেনদেনের নথিতে ধরা পড়েছে নানা অসঙ্গতি।
অভিযোগ অনুযায়ী, ২০০৪ সালে রমন ভোরা কৃষক পরিচয়ে ভুয়া সনদ বানিয়ে গান্ধীনগরের পালাজ ও ইদার এলাকার জমি কেনেন, তারপর সেই জমি স্ত্রী, দুই ছেলে ভূষণ ও সোহাগের নামে হস্তান্তর করা হয়। কিছুদিন পর জমিটি দীনেশ প্যাটেল নামে এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর কাছে ৩.৭ কোটি টাকায় বিক্রি দেখানো হয়। বিক্রয়ের চুক্তিপত্রে যে চেক নম্বর লেখা ছিল, তাঁর কোনো আর্থিক লেনদেনই ঘটেনি।
পরে দেখা যায়, জমির প্রকৃত চরিত্র বদল করে সেটি অ-কৃষি জমি হিসেবে নথিভুক্ত করা হয় এবং আবার ভোরা পরিবারের ছেলেদের কাছে ফিরিয়ে আনা হয়।
রমন ভোরার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন আরেক বিজেপি নেতা পুনম মাকওয়ানা।
প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক পুনম মাকওয়ানা জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ জানান। তিনি দাবি করেন, ভোরা ভুয়া কৃষক পরিচয়ে জমি কেনার পাশাপাশি আয়কর আইন ভঙ্গ করেছেন এবং সরকারি নথি জালিয়াতি করেছেন। মাকওয়ানা ভোরার পরিবারের সব জমির হস্তান্তর বাতিল করারও দাবি তোলেন।
পুনমের পাশাপাশি আরেক বিজেপি নেতা প্রকাশ পারমারও দাবি করেন, তাঁর কাছে ভোরার বিরুদ্ধে জমির রেকর্ড বদলানো ও বেআইনি লেনদেনের প্রমাণ আছে।
জেলা প্রশাসন বিষয়টি তদন্তে নেমেছে। ইদারের সহকারী কালেক্টর ভোরাকে নোটিশ দিয়েছেন এবং নির্দিষ্ট তারিখে হাজির হয়ে নথি উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের ৮০ তম বার্ষিকী উদ্যাপনে চীন ঐতিহাসিক তিয়েনানমেন স্কোয়ারে এক বিশাল কুচকাওয়াজের আয়োজন করেছিল। এই কুচকাওয়াজে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। এই কুচকাওয়াজে চীনা৫ মিনিট আগে
মালয়েশিয়ার জোহরে অবৈধ কর্মকাণ্ডের অভিযোগে মিয়ানমারের ৮৩ নাগরিককে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, আটটি বিনোদনকেন্দ্রে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে পরিচর্যাকারী, হোস্টেস, এমনকি গ্রাহকও।১ ঘণ্টা আগে
মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের বুকিত বিন্তাং এলাকার জালান বেদারায় এক ভবনে জুয়া খেলায় মত্ত ছিলেন একদল বিদেশি। তবে তাদের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগ (জেআইএম) গত রোববার রাতে বিশেষ অভিযানে তাদের আটক করে। আটক ৭৭০ জনের মধ্যে ৩৭৭ জনই বাংলাদেশি।২ ঘণ্টা আগে
চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং বিশ্বকে সতর্ক করে বলেছেন, মানবসভ্যতা এখন শান্তি না যুদ্ধ—এই দ্বিধার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আজ বুধবার বেইজিংয়ের তিয়েনানমেন স্কোয়ারে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শনকালে এই সতর্কবার্তা দেন। এসময় তাঁর দুই পাশে ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন...৩ ঘণ্টা আগে