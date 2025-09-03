Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

গুজরাটে সাবেক মন্ত্রী রমন ভোরার বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির অভিযোগ, বিজেপির অন্দরে তোলপাড়

কলকাতা প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ৩১
গুজরাট রাজ্যের প্রভাবশালী নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী রমন ভোরা। ছবি: সংগৃহীত
গুজরাট রাজ্যের প্রভাবশালী নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী রমন ভোরা। ছবি: সংগৃহীত

গুজরাটে জমি দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির অন্দরমহলে চলছে তোলপাড়। রাজ্যের প্রভাবশালী নেতা ও সাবক মন্ত্রী রমন ভোরার বিরুদ্ধে জমির কাগজ জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগে বলা হয়, কৃষক পরিচয় দিয়ে ভুয়া নথিপত্রের মাধ্যমে বেআইনিভাবে কৃষিজমি কিনেছেন রমন ভোরা। পরে নথি জাল করে স্ত্রী ও দুই ছেলের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। আবার সেই জমি নিজের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। কোটি টাকার এই লেনদেনের নথিতে ধরা পড়েছে নানা অসঙ্গতি।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০০৪ সালে রমন ভোরা কৃষক পরিচয়ে ভুয়া সনদ বানিয়ে গান্ধীনগরের পালাজ ও ইদার এলাকার জমি কেনেন, তারপর সেই জমি স্ত্রী, দুই ছেলে ভূষণ ও সোহাগের নামে হস্তান্তর করা হয়। কিছুদিন পর জমিটি দীনেশ প্যাটেল নামে এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর কাছে ৩.৭ কোটি টাকায় বিক্রি দেখানো হয়। বিক্রয়ের চুক্তিপত্রে যে চেক নম্বর লেখা ছিল, তাঁর কোনো আর্থিক লেনদেনই ঘটেনি।

পরে দেখা যায়, জমির প্রকৃত চরিত্র বদল করে সেটি অ-কৃষি জমি হিসেবে নথিভুক্ত করা হয় এবং আবার ভোরা পরিবারের ছেলেদের কাছে ফিরিয়ে আনা হয়।

রমন ভোরার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন আরেক বিজেপি নেতা পুনম মাকওয়ানা।

প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক পুনম মাকওয়ানা জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ জানান। তিনি দাবি করেন, ভোরা ভুয়া কৃষক পরিচয়ে জমি কেনার পাশাপাশি আয়কর আইন ভঙ্গ করেছেন এবং সরকারি নথি জালিয়াতি করেছেন। মাকওয়ানা ভোরার পরিবারের সব জমির হস্তান্তর বাতিল করারও দাবি তোলেন।

পুনমের পাশাপাশি আরেক বিজেপি নেতা প্রকাশ পারমারও দাবি করেন, তাঁর কাছে ভোরার বিরুদ্ধে জমির রেকর্ড বদলানো ও বেআইনি লেনদেনের প্রমাণ আছে।

জেলা প্রশাসন বিষয়টি তদন্তে নেমেছে। ইদারের সহকারী কালেক্টর ভোরাকে নোটিশ দিয়েছেন এবং নির্দিষ্ট তারিখে হাজির হয়ে নথি উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে।

বিষয়:

দুর্নীতিগুজরাটমন্ত্রীভারতবিজেপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

চোখ ধাঁধানো অস্ত্রের প্রদর্শনী চীনের, নতুন কী চমক দেখালেন সি

চোখ ধাঁধানো অস্ত্রের প্রদর্শনী চীনের, নতুন কী চমক দেখালেন সি

গুজরাটে সাবেক মন্ত্রী রমন ভোরার বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির অভিযোগ, বিজেপির অন্দরে তোলপাড়

গুজরাটে সাবেক মন্ত্রী রমন ভোরার বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির অভিযোগ, বিজেপির অন্দরে তোলপাড়

যুদ্ধকবলিত মিয়ানমারের মানুষ যাচ্ছে মালয়েশিয়ায়, কাজ করছে অবৈধ বিনোদনকেন্দ্রে

যুদ্ধকবলিত মিয়ানমারের মানুষ যাচ্ছে মালয়েশিয়ায়, কাজ করছে অবৈধ বিনোদনকেন্দ্রে

মালয়েশিয়ায় এক দিনে ৭৭০ বিদেশি আটক, বাংলাদেশি ৩৭৭

মালয়েশিয়ায় এক দিনে ৭৭০ বিদেশি আটক, বাংলাদেশি ৩৭৭