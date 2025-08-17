Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

মার্কিন প্রতিনিধিদের ভারত সফর বাতিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

আগামী ২৫-২৯ আগস্ট মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদের ভারত সফর বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে প্রস্তাবিত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা আপাতত স্থগিত হয়ে গেল। পাশাপাশি মার্কিন শুল্ক থেকে ভারতের রেহাই পাওয়ার আশা ফিকে হয়ে গেছে। অতিরিক্ত এই শুল্ক আগামী ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে।

এই সফরের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, প্রস্তাবিত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির জন্য মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদের ভারত সফর বাতিল করা হয়েছে। নির্ধারিত আলোচনা অন্য কোনো তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যা এখনো ঠিক করা হয়নি।

চলতি মাসের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার তেল আমদানি অব্যাহত রাখার কারণে ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। এই পদক্ষেপের ফলে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। নতুন এই শুল্ক ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে এবং এর ফলে কিছু ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের ওপর শুল্কের হার বেড়ে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো বাণিজ্য অংশীদারের ওপর আরোপিত সর্বোচ্চ শুল্কের মধ্যে অন্যতম।

এর আগে ভারতের বিশাল কৃষি ও দুগ্ধ খাত খুলে দেওয়া এবং রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার বিষয়ে মতবিরোধের কারণে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে পাঁচটি বাণিজ্য আলোচনা ব্যর্থ হয়েছিল।

এদিকে, নয়াদিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে, বাণিজ্য ও শুল্ক আলোচনা সম্পর্কে তাদের কাছে কোনো অতিরিক্ত তথ্য নেই এবং এটি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে, ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগেই জানিয়েছিল, রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতকে অন্যায়ভাবে টার্গেট করা হচ্ছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও রাশিয়া থেকে পণ্য কেনা চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঁচ দফা আলোচনার পরও যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য আলোচনা কেন ব্যর্থ হলোপাঁচ দফা আলোচনার পরও যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য আলোচনা কেন ব্যর্থ হলো

বিষয়:

ভারতচুক্তিযুক্তরাষ্ট্রবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

রাশিয়া খুবই বড় শক্তি, চুক্তি ছাড়া ইউক্রেনের কোনো গতি নেই: ট্রাম্প

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

গাজা দখল পরিকল্পনায় পালাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা, ইসরায়েলে হরতাল

গাজা দখল পরিকল্পনায় পালাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা, ইসরায়েলে হরতাল

মার্কিন প্রতিনিধিদের ভারত সফর বাতিল

মার্কিন প্রতিনিধিদের ভারত সফর বাতিল

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত একা নয়, পাশে আছে দ. কোরিয়া

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত একা নয়, পাশে আছে দ. কোরিয়া

নজিরবিহীন ঘটনায় আলাস্কায় সংবাদ সম্মেলনে ইংরেজি বললেন পুতিন

নজিরবিহীন ঘটনায় আলাস্কায় সংবাদ সম্মেলনে ইংরেজি বললেন পুতিন