ভারতের সেনাপ্রধানের সঙ্গে বাংলাদেশে মনোনীত হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ, যা আলোচনা হলো

বাংলাদেশের জন্য মনোনীত ভারতীয় হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী দেশটির সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং সামরিক বাহিনীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।
ভারতীয় সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত জনসংযোগ পরিদপ্তর (এডিজিপিআই) এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জানায়, ‘বাংলাদেশে ভারতের মনোনীত হাইকমিশনার শ্রী দিনেশ ত্রিবেদী সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আলোচনায় ভারত-বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং সামরিক বাহিনীগুলোর মধ্যে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে।’
এই বৈঠক এমন সময় অনুষ্ঠিত হলো, যখন সীমান্ত নিরাপত্তা সমন্বয় এবং বৃহত্তর আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ইস্যুতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও কৌশলগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
এদিকে, বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, আসামের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) ভারতের ‘আইনি ও প্রশাসনিক বিষয়।’ তিনি বলেন, এসব অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করার ‘কোনো সুযোগ’ নেই। তিনি আরও বলেন, সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা জোরপূর্বক ঠেলে পাঠানোর ঘটনা ঠেকাতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার আইনি প্রক্রিয়া ও বিদ্যমান প্রত্যর্পণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে ফেরত আনার উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশে আইনি কার্যক্রমের মুখোমুখি করতে কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং বৈধ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক একটি বড় কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিক কূটনীতিতে এটি এক রূপান্তরমূলক অধ্যায়ের সূচনা করছে। দুই দেশই এখন ভবিষ্যৎমুখী ও বাস্তববাদী সম্পর্ক গঠনের পথে এগোচ্ছে। নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সম্পর্ককে স্বার্থভিত্তিক ও কার্যকর অংশীদারত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনাপ্রবাহ এমন এক সময় সামনে এল, যখন নিরাপত্তা উদ্বেগ, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং অঞ্চলের পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক একটি জটিল পর্যায় অতিক্রম করছে।
