মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা: উত্তপ্ত ভারতের রাজনীতি, জড়িয়ে গেল বাংলাদেশের নামও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৩৩
পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত ঘোষণার পর গিরিরাজ সিংসহ বিজেপির নেতারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ছবি: সংগৃহীত
পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত ঘোষণার পর গিরিরাজ সিংসহ বিজেপির নেতারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের রাজনীতিতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনায় এসেছে বাবরি মসজিদ। আর এই আলোচনা-বিতর্কে ঢুকে গেছে বাংলাদেশের নামও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়ক কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় নতুন করে বাবরি মসজিদ গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। জবাবে বিজেপির এক মন্ত্রী বলেছেন, তৃণমূল বাবরি মসজিদের নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এএনআইয়ের খবরে বলা হয়েছে, কয়েক দিন আগে তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবির দাবি করেছিলেন, আগামী ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই ঘোষণা দেন তিনি। হুমায়ুন কবির বলেন, ‘৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। কাজ শেষ হতে তিন বছর লাগবে। বিভিন্ন মুসলিম নেতা এতে অংশ নেবেন।’

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক নির্মল ঘোষ জানিয়েছেন, হুমায়ুন কবির সাম্প্রতিক মন্তব্যে দলীয় সীমা ছাড়িয়ে গেছেন এবং তাঁর বক্তব্য দলের অবস্থান নয়। মঙ্গলবার এএনআইকে তিনি বলেন, ‘তিনি (হুমায়ুন কবির) এখন দলের সঙ্গে যোগাযোগে নেই। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো তাঁর নিজের কথা, দল একদমই একমত নয়। তিনি সীমা অতিক্রম করেছেন।’

এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং অভিযোগ করেন, টিএমসি মসজিদ নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গে ‘বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর’ স্থাপন করতে চাইছে। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ‘বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের সমর্থনেই’ টিকে আছে এবং ‘হিন্দুদের মৃতদেহের রাজনীতি’ বেশি দিন চলবে না। তিনি বলেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেস বাবরি মসজিদের নয়, বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে। বাংলার হিন্দুরা ভুলবে না যে, এই সরকার বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের সমর্থনে চলে।’

বিজেপি নেতা অশ্বিনী কুমার চৌবে বলেন, সমাজে অশান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ ‘ধ্বংসাত্মক মানসিকতা’ নিয়ে এগোচ্ছে। তিনি মন্তব্য করেন, ‘বাবরের নামে এই দেশে কোনো মন্দির বা মসজিদ কখনো নির্মিত হবে না। এ ধরনের চেষ্টা সমাজকে দূষিত করার চেষ্টা মাত্র, আর সনাতন সমাজ তা কখনো মেনে নেবে না।’

বিষয়টি নিয়ে বিজেপির আরেক মুখপাত্র শেখজাদ পুনাওয়ালাও তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি অভিযোগ করেন, হুমায়ুন কবিরের এই ঘোষণা তৃণমূলের ‘ভোটব্যাংক তোষণের রাজনীতি।’ পুনাওয়ালা বলেন, ‘এটাই তৃণমূলের মুসলিম তোষণের রাজনীতি। হিন্দুদের গালি দাও, আর ভোটব্যাংকের তালি পাও। এরা জয় শ্রীরাম, রামমন্দির, মা সীতা, মা দুর্গা, মা কালীকে অপমান করেছে। সিএএ, এসআইআর, ওয়াকফসহ যেকোনো ইস্যুর নামে তারা মানুষকে উসকে দেয়।’

তবে কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ হুমায়ুন কবিরকে আংশিক সমর্থন দিয়ে বলেন, মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আপত্তি তোলা হচ্ছে ‘অর্থহীন সন্দেহ’ সৃষ্টি করার জন্য। তিনি বলেন, ‘যদি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা যায়, তাহলে মসজিদের কেন সমস্যা হবে? যারা বিরোধিতা করছে, তারা অযথা জট পাকাচ্ছে। আমাদের দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে।’

প্রসঙ্গত, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর করসেবকদের হাতে অযোধ্যার রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদের বিতর্কিত স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়, যা পরবর্তী তিন দশকেও ভারতের রাজনীতিতে অগ্নিগর্ভ ইস্যু হয়ে রয়েছে। এর সেখানে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার রামমন্দির নির্মাণ করে। ঘটা করে সেটার উদ্বোধনও করা ভারতের সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনের মাস কয়েক আগে।

বাংলাদেশমসজিদভারততৃণমূল কংগ্রেসবিজেপিপশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিম তীর দখলে মরিয়া ইসরায়েল, ১০ মাসে বাস্তুচ্যুত ৩২ হাজার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ১২
পশ্চিমতীরকে জেরুসালেম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে ই–১ নামে একটি অবৈধ বসতি গড়ে তুলছে ইসরায়েল। ছবি: আনাদোলু এজেন্সি
পশ্চিমতীরকে জেরুসালেম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে ই–১ নামে একটি অবৈধ বসতি গড়ে তুলছে ইসরায়েল। ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

দখলকৃত গাজা উপত্যকার মতো পশ্চিম তীরেও ইসরায়েলি নীতি হাজারো ফিলিস্তিনিকে ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য করছে। আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকাশ্য অবজ্ঞা করেই এই কর্মকাণ্ড চলছে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩২ হাজার ফিলিস্তিনিকে বিভিন্ন শরণার্থীশিবির থেকে উৎখাত করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, চলতি বছর এখন পর্যন্ত, অর্থাৎ ১০ মাসের বেশি সময়ে মাত্র তিনটি শরণার্থীশিবির থেকে ৩২ হাজার ফিলিস্তিনিকে উৎখাত করা হয়েছে। জানুয়ারিতে শুরু হওয়া জেনিন, নুর শামস ও তুলকারেম শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি অভিযান ১৯৬৭ সালের পর পশ্চিম তীরে সবচেয়ে বড় গণবসতিচ্যুতির ঘটনা বলে উল্লেখ করে সংস্থাটি।

পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সহিংসতা অব্যাহতভাবে বাড়ছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলিদের হাতে ১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। বেআইনি বসতিতে থাকা ইসরায়েলিরাও হামলা বাড়িয়ে তুলছে।

পশ্চিম তীরের ‘এরিয়া সি’ নামে পরিচিত এলাকায় ফিলিস্তিনি প্রশাসনের প্রতীকী নিয়ন্ত্রণও নেই, সেখানে জাতিসংঘের হিসাবে নভেম্বরের আগেই ইসরায়েলি ধ্বংসে ১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেমেও আরও ৫০০ জন গৃহহীন হয়েছে। ইসরায়েলের দাবি, এসব বাড়ি অনুমতি ছাড়া নির্মিত, কিন্তু এসব এলাকায় ফিলিস্তিনিদের জন্য নির্মাণের অনুমতি পাওয়া কার্যত অসম্ভব।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বারবার তদন্তের আহ্বান জানালেও পশ্চিম তীরে এসব কর্মকাণ্ডের জন্য ইসরায়েল খুব কমই জবাবদিহির মুখোমুখি হয়েছে। শরণার্থীশিবিরে অভিযানে ইসরায়েলি সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে।

ইসরায়েলি মানবাধিকার সংস্থা বেত্সেলেমের নির্বাহী পরিচালক ইউলি নোভাক বলেন, ‘ফিলিস্তিনিদের জীবন এখন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত। গাজায় যা হচ্ছে, তা দেখেই বোঝা যায় ইসরায়েল আরও ভয়াবহ সহিংসতার সক্ষমতা রাখে। পশ্চিম তীরের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। ইসরায়েলকে থামানোর অভ্যন্তরীণ কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো ব্যবস্থা নেই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।’

পশ্চিম তীর নিয়ে ইসরায়েলের লক্ষ্য কী

ইসরায়েল সরকারের বহু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির বক্তব্য অনুযায়ী, লক্ষ্য হলো পশ্চিম তীরকে দখল করে নেওয়া। গত অক্টোবরে ইসরায়েলি পার্লামেন্ট একটি প্রাথমিক খসড়া বিল পাস করে, যাতে পশ্চিম তীরকে ইসরায়েলি সার্বভৌমত্বের আওতায় আনার প্রস্তাব রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনে এটিকে গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে দেখা হয়।

ইসরায়েলের কট্টরপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ, যিনি নিজেও একটি অবৈধ বসতিতে থাকেন, বহুবার বলেছেন, পশ্চিম তীরকে তিনি ‘ইসরায়েলের অংশ’ করতে চান। ধর্মীয় জায়োনিস্ট পার্টির এক বৈঠকে স্মতরিচ বলেন, ‘জুডিয়া ও সামারিয়াকে (পশ্চিম তীর) রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আমরা মাটিতে বাস্তবতা তৈরি করছি।’ ইসরায়েলি দৈনিক হারেৎজ জানায়, তিনি আরও বলেন, ‘আমার জীবনের লক্ষ্যই হলো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঠেকানো।’

বর্তমানে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ৭ লাখের বেশি ইসরায়েলি অবৈধ বসতিতে বসবাস করছে। চলতি বছরের আগস্টে স্মতরিচ নতুন ‘ই–১’ বসতি প্রকল্প ঘোষণা করেন, যাতে ৩ হাজার নতুন ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে পূর্ব জেরুজালেমকে পশ্চিম তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। স্মোত্রিচের ভাষায়, এটি ‘ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণাকেই কবর দেবে।’

ইসরায়েল কেন এত ফিলিস্তিনিকে উচ্ছেদ করছে

ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম তীরের এলাকাগুলোতে কর্তৃপক্ষ সাধারণত পরিকল্পনা আইন ভঙ্গের অভিযোগ তোলে, অথবা দাবি করে যে—ফিলিস্তিনিরা ‘সামরিক এলাকা’য় বাড়ি নির্মাণ করেছে। জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় কার্যালয় (ওসিএইচএ) জানায়, এসব এলাকায় ফিলিস্তিনিদের জন্য নির্মাণের অনুমতি পাওয়া ‘প্রায় অসম্ভব।’

জেনিন, নুর শামস ও তুলকারেম শিবিরে ইসরায়েল বলছে যে ‘অপারেশন আয়রন ওয়াল’ নামে অভিযান চালিয়ে তারা প্রতিরোধ শক্তি দমন করছে। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেলেও বহু বাসিন্দা এখনো ঘরে ফিরতে পারছে না। বুলডোজার দিয়ে ব্যাপক ধ্বংস চালানো হয়েছে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি, এসব ধ্বংস ছিল ‘কার্যগত প্রয়োজনীয়তা।’ বাসিন্দাদের আপিলের সুযোগ দেওয়া হলেও সব আবেদনই ইসরায়েলি সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে, এমনকি আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগও।

এদিকে, ফিলিস্তিনিদের ওপর অবৈধ বসতিতে থাকা ইসরায়েলি বাসিন্দাদের হামলা বাড়ছে দ্রুত। অনেকের ধারণা, রাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ে বসতি স্থাপনকারীদের প্রভাব থাকায় তারা আরও উৎসাহিত। গত অক্টোবরে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা ওসিএইচএ রেকর্ড করে, এক মাসে ২৬০ টির বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে আটটি। ২০০৬ সালে সংস্থা তথ্য সংগ্রহ শুরু করার পর এটিই সর্বোচ্চ।

জলপাই তোলার মৌসুমে এসব হামলা আরও বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে ইসরায়েলি সেনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও কিছু করে না। প্যালেস্টাইন ফার্মার্স ইউনিয়ন জানায়, সাম্প্রতিক হামলাগুলো ‘বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ফিলিস্তিনিদের গ্রামীণ জীবন ধ্বংসের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা।’ ফিলিস্তিনিদের দাবি, এ সহিংসতা তাদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলতে এবং শেষ পর্যন্ত ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাশরণার্থীহামলাফিলিস্তিনইসরায়েল
ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে: গবেষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গত ১০ অক্টোবর দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস এলাকায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত ভবনগুলোর পাশে শিশু কোলে এক নারী অন্যান্য ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন। ছবি: এএফপি
গত ১০ অক্টোবর দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস এলাকায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত ভবনগুলোর পাশে শিশু কোলে এক নারী অন্যান্য ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন। ছবি: এএফপি

ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে অন্তত এক লাখ ফিলিস্তিনি নিহত হয়ে থাকতে পারে। এমনটাই উঠে এসেছে জার্মানির শীর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি নতুন গবেষণায়। জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর ডেমোগ্রাফিক রিসার্চ (এমপিআইডিআর) এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

গবেষণা বলছে, ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত নিহতের সংখ্যার চেয়ে গাজায় প্রকৃত নিহতের সংখ্যা অনেক বেশি। ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা-গবেষণা প্রতিষ্ঠান এমপিআইডিআর তাদের পরিসংখ্যানে বিভিন্ন উন্মুক্ত সূত্র ব্যবহার করেছে; এর মধ্যে রয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ইসরায়েলি মানবাধিকার সংস্থা বেত্সেলেম, জাতিসংঘের দুটি সংস্থা এবং ফিলিস্তিনি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো।

প্রতিবেদনে হিসাব দেওয়া হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের শেষ পর্যন্ত গাজায় সরাসরি যুদ্ধজনিত সহিংসতায় ৭৮ হাজার ৩১৮ জন নিহত হন। পরবর্তী বিশ্লেষণে গবেষকেরা দেখেন, ২০২৫ সালের ৬ অক্টোবরের মধ্যেই এই সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৬৯ হাজার ৭৩৩ জন ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছে। কিন্তু এমপিআইডিআর-এর গবেষণা বলছে, প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি।

গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, যুদ্ধের প্রভাবে ২০২৩ সালে গাজার মানুষের গড় আয়ু ৪৪ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৪৭ শতাংশ কমে যায়। যুদ্ধ না হলে যে গড় আয়ু হওয়ার কথা ছিল, তার তুলনায় ৩৪ দশমিক ৪ এবং ৩৬ দশমিক ৪ বছরের ক্ষতি হয়েছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামলার পর ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে। দুই বছর ধরে অবরুদ্ধ ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া এই হামলাকে জাতিসংঘ, মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ, গণহত্যা গবেষক এবং বহু বিশ্বনেতা ‘গণহত্যা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে গাজার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ‘মানুষের সৃষ্টি করা অতল গহ্বর’ হিসেবে।

তবে এমপিআইডিআর গণহত্যার প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করেনি। গবেষকেরা শুধু সংঘাত-সম্পর্কিত মৃত্যুহারের পরিসংখ্যান ও মডেলিং তুলে ধরেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন, গাজায় নিহতদের বয়স-লিঙ্গভিত্তিক পরিসংখ্যান জাতিসংঘের শিশু মৃত্যুহার সংক্রান্ত প্রতিবেদনে নথিভুক্ত কয়েকটি গণহত্যার ধরণকেও স্মরণ করিয়ে দেয়।

গবেষণা-দলের সদস্য আনা সি গোমেজ-উগার্তে বলেন, ‘আমাদের বিশ্লেষণে কেবল সরাসরি যুদ্ধজনিত মৃত্যুই ধরা হয়েছে। যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী এবং আরও ব্যাপক হয়। আমাদের হিসাব আসল মৃত্যুহারের ন্যূনতম সীমা বোঝায়।’

অন্যদিকে, ১১ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র-জোট মধ্যস্থতায় গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু হলেও ইসরায়েল তা লঙ্ঘন করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে গাজার কর্তৃপক্ষ। তাদের হিসেবে, যুদ্ধবিরতি শুরুর পরও অন্তত ৩৩৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং প্রায় ৫০০ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন হয়েছে।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাযুদ্ধজার্মানিনিহতগবেষণাফিলিস্তিনইসরায়েল
এল-ফাশেরে ৩ দিনে ২৭ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে আরএসএফ: দারফুরের গভর্নর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ০৪
আরএসএফ ও সেনাবাহিনীর লড়াইয়ে দারফুর অঞ্চলে লাখো মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ছবি: এএফপি
আরএসএফ ও সেনাবাহিনীর লড়াইয়ে দারফুর অঞ্চলে লাখো মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ছবি: এএফপি

সুদানের দারফুরের গভর্নর মিনি আরকো মিনাওয়ি জানিয়েছেন, উত্তর দারফুরের রাজধানী এল-ফাশের দখলের পর মাত্র তিন দিনে সেখানে ২৭ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে আরএসএফ (র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস)। লন্ডন থেকে মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই তথ্য জানান।

এই সংখ্যা আগের সব মূল্যায়নের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এর আগে সরকারি কর্মকর্তারা ও মানবিক সংস্থাগুলো জানিয়েছিল, এল-ফাশের পতনের পর অন্তত ২ হাজার ৫০০ মানুষ নিহত হয়েছে।

গত ২৬ অক্টোবর সুদানি সেনাবাহিনী (এসএএফ) শহর ছাড়ার পর আরএসএফ হঠাৎ হামলা চালায়। তার আগে শহরটি টানা ৫৫০ দিনের বেশি অবরুদ্ধ ছিল। শহর পতনের পর একের পর এক গণহত্যার বর্ণনা উঠে আসে। আশঙ্কার বিষয়, এত বড় হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও খুব কম মানুষ শহর থেকে পালাতে পেরেছে।

প্রাণে বাঁচা মানুষজন মিডল ইস্ট আইকে জানিয়েছেন, সেখানে চলেছে বিচারবহির্ভূত হত্যা, যৌন সহিংসতা ও নানান নির্যাতন। বুধবার দারফুর সফর শেষে জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক প্রধান টম ফ্লেচার এল-ফাশের পরিস্থিতিকে ‘সর্বোচ্চ ভয়াবহ’ এবং ‘একটি অপরাধস্থল’ বলে অভিহিত করেন।

পোর্ট সুদানে সাময়িক কার্যালয় থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মিনাওয়ি। খার্তুমে দুই বছর আগে লড়াই ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই সুদানি সেনাপ্রধান ও সরকারের বেশির ভাগ অংশ সেখানেই অবস্থান করছেন।

উত্তর দারফুরের বাসিন্দা এবং আরএসএফের টার্গেটে থাকা জাঘাওয়া সম্প্রদায়ের সদস্য মিনাওয়ি তাঁর নিজের পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে বিস্তারিত বলতে চাননি। শুধু বলেছেন, ‘আমার পরিবারের অনেকজনকেই শেষ করে দেওয়া হয়েছে।’

সতর্কতা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি

২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানের গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই আরএসএফকে গণহত্যা, নারী নির্যাতনসহ নানান যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। পশ্চিম দারফুরে মাসালিত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগও রয়েছে।

কিন্তু এল-ফাশের নিয়ে সতর্কবার্তা সত্ত্বেও তা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ২ লাখ ৬০ হাজার মানুষের এই শহর টানা দেড় বছর খাদ্য-ওষুধের অভাবে অবরুদ্ধ ছিল। শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরবরাহ করা উন্নত অস্ত্র ব্যবহার করে আরএসএফ ২৬ অক্টোবর শহর দখল করে।

এল-ফাশের ছিল দারফুরে সুদানি সেনাবাহিনী ও তাদের মিত্র ‘জয়েন্ট ফোর্স’-এর নিয়ন্ত্রণে থাকা শেষ বড় শহর। মিনাওয়ি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিস্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘আমরা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বহুবার সতর্ক করেছি। বলেছি, দারফুর দখল হলে সেটা গণহত্যায় পরিণত হবে। কিন্তু আমাদের সতর্কতা উপেক্ষা করা হয়েছে।’

যুক্তরাজ্য ও আমিরাতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

সুদান প্রসঙ্গে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা পায়েমার শায়না লুইস বলেছেন, অঞ্চলটিতে গণহত্যা রোধে উদাসীনতা দেখিয়ে যুক্তরাজ্য ‘পরোক্ষভাবে দায়ী।’

এদিকে জাতিসংঘকে জানানো হয়েছে, সুদানে আরএসএফ বাহিনীর হাতে ব্রিটিশ সামরিক সরঞ্জাম দেখা গেছে, যা ইউএইর কাছে যুক্তরাজ্যের অস্ত্র বিক্রির প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

মিনাওয়ি সংযুক্ত আরব আমিরাতকে সরাসরি অভিযুক্ত করে বলেন, আরএসএফকে তারা ‘ড্রোনসহ অত্যাধুনিক অস্ত্র’ সরবরাহ করছে। আরএসএফের কাছে চীনে তৈরি উন্নত ড্রোন এবং অন্যান্য অস্ত্র ইউএই পাঠিয়েছে বলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টও আছে।

ইউএই অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। একই সঙ্গে তারা সুদান সংকট নিয়ে আলোচনাকারী ‘কোয়াড’ জোটের সদস্যও। সুদানি সেনাবাহিনী এটিকে ভণ্ডামি বলে উল্লেখ করেছে। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে ইউএই নিজেই সংঘাতে পক্ষপাতী।

শান্তি আলোচনা শুরুর ঠিক আগে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বৈঠকেও ইউএই এল-ফাশের পরিস্থিতি এড়িয়ে গেছে বলে কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে।

মিনাওয়ি বলেন, ‘তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কূটনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করছে। আরএসএফকে সমর্থন না দেওয়ার দাবি শুধু মুখের কথা। তারা নিজেদের অপরাধ ঢাকছে।’

আলোচনা হলে আমিরাতের সঙ্গেই হবে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হঠাৎ ঘোষণা দেওয়ার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে মিনাওয়ি শান্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেন। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ‘সুদানে যা ঘটছে তা তাৎক্ষণিকভাবে থামানোর উদ্যোগ নেবেন।’

মিনাওয়ি বলেন, ‘আলোচনা করতে হলে আমাদের হেমেদতি নয়, সরাসরি আমিরাতের সঙ্গেই কথা বলতে হবে।’ হেমেদতি অর্থাৎ আরএসএফ প্রধান মোহাম্মদ হামদান দাগোলোকে তিনি ’ইউএই-এর পুতুল’ বলে অভিহিত করেন।

বিষয়:

আফ্রিকাহত্যাডোনাল্ড ট্রাম্পদখলসুদান
ইউক্রেন শান্তিচুক্তি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে আর দেখা করবেন না ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ৪৬
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ছবি: সংগৃহীত
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করতে দুই পক্ষ সমঝোতার আরও কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আর বৈঠকে বসবেন না।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তিনি শুরুতে থ্যাংকস গিভিংয়ের মধ্যেই ইউক্রেনকে তাঁর শান্তি প্রস্তাব মানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক আলোচনায় গতি আসায় তিনি এখন আলোচনার জন্য আরও সময় দিতেও রাজি বলে মনে হচ্ছে।

ট্রাম্প নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘গত এক সপ্তাহে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের ইতি টানতে আমার দলের প্রচেষ্টায় দারুণ অগ্রগতি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া করা প্রাথমিক ২৮ দফা শান্তিচুক্তিকে দুই পক্ষের বাড়তি মতামত নিয়ে আরও পরিমার্জন করা হয়েছে। এখন খুব অল্প কয়েকটি বিষয়ে মতপার্থক্য রয়ে গেছে।’

পরবর্তী ধাপে হোয়াইট হাউসের দূত স্টিভ উইটকফ মস্কোতে পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সচিব ড্যান ড্রিসকল মঙ্গলবার আবুধাবিতে রাশিয়ার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর শিগগির ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আরেক দফা বৈঠকে বসবেন।

ট্রাম্প আরও লেখেন, ‘আমি আশা করি, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে দেখা করব, কিন্তু সেটা তখনই হবে, যখন এই যুদ্ধ শেষ করার চুক্তি সম্পূর্ণ হবে, বা অন্তত শেষ পর্যায়ে পৌঁছাবে।’

শেষ অবস্থা হলো, রোববার জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সফল বৈঠকের পর জেলেনস্কি এই সপ্তাহেই মার-এ-লাগোতে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, থ্যাংকস গিভিংয়ের সময়ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তবে সংশোধিত ১৯ দফা শান্তি প্রস্তাবে রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া আগে না দেখে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে হোয়াইট হাউস সতর্ক অবস্থান নেয়।

বিষয়:

ইউক্রেনরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রভ্লাদিমির পুতিনভলোদিমির জেলেনস্কি
