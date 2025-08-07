সাবেক স্ত্রীকে ১০ বছর পর সাধুর বেশে এসে হত্যা করলেন স্বামী

অনলাইন ডেস্ক
দিল্লিতে এক ব্যক্তি সাধুর ছদ্মবেশে তাঁর সাবেক স্ত্রী কিরণ ঝাকে হাতুড়িপেটা করে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দিল্লি পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দক্ষিণ দিল্লির নেব সরাই এলাকার ঘটনাটি ঘটে গতকাল বুধবার রাত আনুমানিক ১২টার দিকে ঘটে। কয়েক ঘণ্টা পর প্রতিবেশীরা কিরণের রক্তাক্ত দেহ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখলে ঘটনাটি সামনে আসে। হত্যার পেছনের কারণ এখনো জানা যায়নি।
পুলিশ জানিয়েছে, ভোর ৪টা ৯ মিনিট নাগাদ তারা ঘটনাটি সম্পর্কে খবর পান। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, অভিযুক্ত প্রমোদ ঝা রাত ১২টা ৫০ মিনিট নাগাদ কিরণের বাসা থেকে বের হচ্ছেন। এক কর্মকর্তা বলেন, ‘মনে হচ্ছিল যে, সে অপরাধ করে পালিয়ে গেছে।’
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বিহারের বাসিন্দা, আনুমানিক ৫৫ বছর বয়সী প্রমোদের স্ত্রী পেশায় স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন। তাঁরা ১০ বছর ধরে আলাদা থাকতেন। সম্প্রতি, গত ১ আগস্ট প্রমোদ বিহারের মুঙ্গের জেলার জামালপুরের চিড়িয়াবাদ গ্রাম থেকে দিল্লিতে ফিরে আসেন।
পুলিশ জানায়, কিরণ তাঁর ছেলে দুর্গেশ ঝা, পুত্রবধূ কমল ঝা এবং নাতনির সঙ্গে থাকতেন। দুর্গেশ বিহারের দ্বারভাঙ্গার একটি মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিতে কাজ করেন এবং খুনের সময় তিনি দিল্লিতে ছিলেন না। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করেছে। কর্মকর্তারা জানান, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হাতুড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে।
অভিযুক্তকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের বেশ কয়েকটি দল গঠন করা হয়েছে এবং তাদের রেলওয়ে ও বাস স্টেশনগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এক কর্মকর্তা বলেছেন, ‘হত্যার পেছনের উদ্দেশ্য এখনো পরিষ্কার নয়। বিস্তারিত তদন্ত চলছে।’
