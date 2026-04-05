ইউক্রেনজুড়ে রাশিয়ার ব্যাপক হামলায় নিহত অন্তত ১৫

রাশিয়ার হামলায় এক দিনে ইউক্রেনে অন্তত ১৫ জন নিহত এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছে। ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা এই তথ্য জানিয়েছেন। একই সময়ে, ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ইস্তাম্বুলে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গতকাল শনিবার খারকিভের গভর্নর ওলেগ সিনেহুবভ জানান, উত্তর-পূর্ব ইউক্রেনের খারকিভ শহর এবং আশপাশের ১১টি শহর ও গ্রামে রুশ হামলায় অন্তত ৪ জন নিহত এবং ১১ জন আহত হয়েছেন।
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরেক এলাকা সুমিতে রাতভর হামলার সময় একটি ভবনে রুশ ড্রোন আঘাত হানলে অন্তত ১১ জন আহত হয়, যাদের মধ্যে এক শিশুও রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউক্রেনের নিকোপোলের একটি বাজারে রুশ ড্রোন হামলায় পাঁচজন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয় বলে জানান দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলের গভর্নর ওলেকজান্দর গাঞ্জা।
এ ছাড়া দোনেৎস্ক অঞ্চলে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ জন নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছে বলে টেলিগ্রামে জানান গভর্নর ভাদিম ফিলাশকিন। ইউক্রেনের বিমানবাহিনী জানিয়েছে, রাতভর রুশ হামলায় দেশটির ‘উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে’ লক্ষ্য করে ছোড়া ২৮৬টি রুশ ড্রোনের মধ্যে ২৬০টি ‘ভূপাতিত বা নিষ্ক্রিয়’ করা হয়েছে।
রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় রোস্তভ অঞ্চলে ইউক্রেনের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত একজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন সেখানকার গভর্নর। ইউক্রেনের পূর্ব সীমান্তঘেঁষা এই অঞ্চলের বন্দরনগরী তাগানরগে রাতভর হামলা হয়েছে বলে টেলিগ্রামে জানান গভর্নর ইউরি স্লিউসার।
স্লিউসার বলেন, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন রুশ নাগরিক এবং একজন বিদেশি এবং তাদের অবস্থা ‘গুরুতর।’ তিনি আরও জানান, একটি ক্ষেপণাস্ত্র ‘একটি বাণিজ্যিক স্থাপনায়’ আঘাত হেনে আগুন লাগায়। লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
আলাদাভাবে ভূপাতিত ইউক্রেনীয় ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ আজভ সাগরে একটি বিদেশি পতাকাবাহী কার্গো জাহাজে আঘাত হেনে আগুনের সৃষ্টি করে। একই সময়ে তাগানরোগ উপসাগর ও আশপাশের এলাকায় আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ড্রোন ভূপাতিত করেছে বলে জানান স্লিউসার। তবে হামলার উৎস সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। আজভ সাগর শিল্পপণ্য পরিবহনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ।
স্থবির কূটনীতি
রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। এ বছর যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউক্রেন—এই তিন পক্ষ আবু ধাবি ও জেনেভায় উচ্চপর্যায়ের তিন দফা ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করেছে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে। তবে পূর্ব ইউক্রেনের ভূখণ্ড ছাড়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কোনো অগ্রগতি হয়নি।
গত মাসে নির্ধারিত চতুর্থ দফার বৈঠকটি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের শুরু করা যুদ্ধের কারণে স্থগিত করা হয়। গতকাল শনিবার ইস্তাম্বুলে এরদোয়ানের সঙ্গে বৈঠকে জেলেনস্কি যুদ্ধ অবসানের প্রচেষ্টা এবং নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন। তুর্কি প্রেসিডেন্সি জানিয়েছে, এরদোয়ান জেলেনস্কিকে বলেছেন, ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনাকে তুরস্ক অব্যাহতভাবে সমর্থন করবে। এ ছাড়া কৃষ্ণসাগরে সামুদ্রিক নিরাপত্তাকে তুরস্ক অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং জ্বালানি সরবরাহের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা চরম সীমায় পৌঁছেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘নরক নামিয়ে আনা’র হুমকির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা হুংকার দিয়েছে তেহরান। ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা আলী আকবর বেলায়েতি...১৮ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীরা ৪৫ দিনের একটি সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করছে। অস্থায়ী এই যুদ্ধবিরতি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই আলোচনার বিষয়ে অবগত যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের চারটি সূত্র মার্কিন সংবাদমাধ্যম...২০ মিনিট আগে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে একের পর হুমকি দিয়েই যাচ্ছেন। সর্বশেষ হুমকিতে ট্রাম্প বলেছেন, আগামীকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত তাঁর দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে যদি তেহরান ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোনো শান্তিচুক্তিতে পৌঁছাতে না পারে, তবে তিনি ‘পুরো ইরান উড়িয়ে দেবেন’।৪৪ মিনিট আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইস্টার সানডেতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক নজিরবিহীন পোস্ট দিয়েছেন। ওই পোস্টে তিনি হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে ইরানকে ভয়াবহ হুমকি ও গালমন্দ করেছেন। তবে পোস্টের শেষ লাইনে বলেছেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর।'৮ ঘণ্টা আগে