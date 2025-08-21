বিয়ে ৩০ বছর টিকলেই রুশ দম্পতিদের ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাশিয়ার সংসদ সদস্যরা দীর্ঘ দাম্পত্য সম্পর্ককে উৎসাহিত করতে নতুন এক উদ্যোগ বিবেচনা করছেন। প্রস্তাবিত নীতির আওতায় অন্তত ৩০ বছর ধরে বিবাহিত আছেন—এমন দম্পতিদের বিশেষ ভাতা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম রিয়া নভোস্তি জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই কয়েকটি আঞ্চলিক প্রশাসনে এই ধরনের ভাতা চালু রয়েছে। তবে এটি সারা দেশে কার্যকর করতেই নতুন প্রস্তাবটি করা হয়েছে।
একাধিক রুশ গণমাধ্যম জানিয়েছে, এই প্রস্তাবটি মূলত পরিবারকে কেন্দ্র করে সরকারের বৃহত্তর নীতির অংশ। এর লক্ষ্য বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করা এবং জনসংখ্যা হ্রাসের সমস্যা মোকাবিলা করা।
রাশিয়ার পার্লামেন্টের শ্রম কমিটির চেয়ারম্যান ইয়ারোস্লাভ নিলভ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘অনেক অঞ্চলেই এই প্রথা চালু আছে। তবে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন দেওয়া যায়।’
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এই বিষয়ে রাশিয়া-টুডে জানিয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পার্লামেন্টে একটি খসড়া বিল আনা হয়েছিল। এই বিলে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের জন্য বার্ষিক ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। খসড়া অনুযায়ী—৩০ বছর বিবাহিত জীবন পার করা দম্পতিদের প্রতি বছর ৩০ হাজার রুবল (প্রায় ৪৫ হাজার টাকা) করে দেওয়া হবে। আর ৪০ বছর পার হলে প্রতিবছর ৪০ হাজার রুবল (প্রায় ৬০ হাজার টাকা) এবং ৫০ বছর পার হলে প্রতিবছর ৫০ হাজার রুবল (৭৫ হাজার টাকা)—এভাবে ধাপে ধাপে ৭০ বছর পূর্ণ করা দম্পতিদের জন্য বছরে ৭০ হাজার রুবল (প্রায় ১ লাখ ৫ হাজার) পর্যন্ত ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল।
শুরুতে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে গেলেও সংসদ সদস্যরা জানিয়েছেন—তারা এই উদ্যোগ নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। নিলভ বলেন, ‘আমরা এখন বিভিন্ন অঞ্চলের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোর তথ্য সংগ্রহ করব এবং ২০২৬ সালের বাজেট আলোচনার সময় বিষয়টি আবার উত্থাপন করে সংশোধিত বিল সরকারে পাঠাব।’
গত বছর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পরিবার ও জনসংখ্যা নীতির ওপর একটি বিশেষ প্রেসিডেন্ট কাউন্সিল গঠন করেন। এই বছরও তিনি জনসংখ্যার সংকট মোকাবিলায় ঐতিহ্যগত পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। গত জুনে তিনি জাতীয় পরিবার সহায়তা সেবার উদ্যোগকেও সমর্থন জানান।
