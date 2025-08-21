Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

বিয়ে ৩০ বছর টিকলেই রুশ দম্পতিদের ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: রাশিয়া টুডে
ছবি: রাশিয়া টুডে

রাশিয়ার সংসদ সদস্যরা দীর্ঘ দাম্পত্য সম্পর্ককে উৎসাহিত করতে নতুন এক উদ্যোগ বিবেচনা করছেন। প্রস্তাবিত নীতির আওতায় অন্তত ৩০ বছর ধরে বিবাহিত আছেন—এমন দম্পতিদের বিশেষ ভাতা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম রিয়া নভোস্তি জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই কয়েকটি আঞ্চলিক প্রশাসনে এই ধরনের ভাতা চালু রয়েছে। তবে এটি সারা দেশে কার্যকর করতেই নতুন প্রস্তাবটি করা হয়েছে।

একাধিক রুশ গণমাধ্যম জানিয়েছে, এই প্রস্তাবটি মূলত পরিবারকে কেন্দ্র করে সরকারের বৃহত্তর নীতির অংশ। এর লক্ষ্য বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করা এবং জনসংখ্যা হ্রাসের সমস্যা মোকাবিলা করা।

রাশিয়ার পার্লামেন্টের শ্রম কমিটির চেয়ারম্যান ইয়ারোস্লাভ নিলভ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘অনেক অঞ্চলেই এই প্রথা চালু আছে। তবে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন দেওয়া যায়।’

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এই বিষয়ে রাশিয়া-টুডে জানিয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পার্লামেন্টে একটি খসড়া বিল আনা হয়েছিল। এই বিলে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের জন্য বার্ষিক ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। খসড়া অনুযায়ী—৩০ বছর বিবাহিত জীবন পার করা দম্পতিদের প্রতি বছর ৩০ হাজার রুবল (প্রায় ৪৫ হাজার টাকা) করে দেওয়া হবে। আর ৪০ বছর পার হলে প্রতিবছর ৪০ হাজার রুবল (প্রায় ৬০ হাজার টাকা) এবং ৫০ বছর পার হলে প্রতিবছর ৫০ হাজার রুবল (৭৫ হাজার টাকা)—এভাবে ধাপে ধাপে ৭০ বছর পূর্ণ করা দম্পতিদের জন্য বছরে ৭০ হাজার রুবল (প্রায় ১ লাখ ৫ হাজার) পর্যন্ত ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল।

শুরুতে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে গেলেও সংসদ সদস্যরা জানিয়েছেন—তারা এই উদ্যোগ নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। নিলভ বলেন, ‘আমরা এখন বিভিন্ন অঞ্চলের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোর তথ্য সংগ্রহ করব এবং ২০২৬ সালের বাজেট আলোচনার সময় বিষয়টি আবার উত্থাপন করে সংশোধিত বিল সরকারে পাঠাব।’

গত বছর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পরিবার ও জনসংখ্যা নীতির ওপর একটি বিশেষ প্রেসিডেন্ট কাউন্সিল গঠন করেন। এই বছরও তিনি জনসংখ্যার সংকট মোকাবিলায় ঐতিহ্যগত পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। গত জুনে তিনি জাতীয় পরিবার সহায়তা সেবার উদ্যোগকেও সমর্থন জানান।

বিষয়:

জনসংখ্যাদম্পতিরাশিয়াইউরোপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভিসা ছাড়া পাকিস্তান সফরের চুক্তি হতে পারে শিগগির

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

ঢাকা কলেজের বাস ভাঙচুর, আবারও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, পুলিশের টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

বিয়ে ৩০ বছর টিকলেই রুশ দম্পতিদের ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব

বিয়ে ৩০ বছর টিকলেই রুশ দম্পতিদের ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব

চীন কি পাকিস্তান ও তালেবানের বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনবে

চীন কি পাকিস্তান ও তালেবানের বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনবে

সমুদ্রের তলদেশে জার্মানির গ্যাস পাইপলাইন বিস্ফোরণ, ইতালিতে এক ইউক্রেনীয় গ্রেপ্তার

সমুদ্রের তলদেশে জার্মানির গ্যাস পাইপলাইন বিস্ফোরণ, ইতালিতে এক ইউক্রেনীয় গ্রেপ্তার

৮ মামলায় জামিন পেলেন ইমরান খান

৮ মামলায় জামিন পেলেন ইমরান খান