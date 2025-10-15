Ajker Patrika
রাজনীতিতে নাক গলানোর অভিযোগে আর্মেনিয়ায় ৬ ধর্মগুরু গ্রেপ্তার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গ্রেপ্তার হওয়া ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে বিশপ এমক্রতিচ প্রোশ্যন অন্যতম। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার হওয়া ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে বিশপ এমক্রতিচ প্রোশ্যন অন্যতম। ছবি: সংগৃহীত

আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ানের সঙ্গে জাতীয় চার্চের চলমান দ্বন্দ্ব নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই সংঘাতের প্রেক্ষাপটে এক বিশপসহ ছয়জন ধর্মযাজক ও আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

গ্রেপ্তারদের মধ্যে রয়েছেন আরাগাটসোটন ডায়োসিসের প্রধান বিশপ এমক্রতিচ প্রোশ্যন। তাঁর আইনজীবী আরা জোগরাবিয়ান ফেসবুকে জানিয়েছেন, তিনি বর্তমানে আটক ব্যক্তিদের অবস্থান নির্ধারণ করতে পারছেন না।

আর্মেনিয়ার তদন্ত কমিটি নিশ্চিত করেছে, ছয়জন ধর্মযাজকের বিরুদ্ধে ‘ক্ষমতার অপব্যবহারের’ অভিযোগে তদন্ত চলছে।

আর্মেনিয়ার মানবাধিকার রক্ষাকারী দপ্তরের প্রধান আনাহিত মানাসিয়ান বলেছেন, তাঁরা ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য একটি জরুরি টিম পাঠিয়েছেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাশিনিয়ান সরকারের সঙ্গে আর্মেনিয়ান অ্যাপোস্টলিক চার্চের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়েছে। সরকার চার্চের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছে, অন্যদিকে চার্চের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে—পাশিনিয়ান সচেতনভাবে জাতীয় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে আর্চবিশপ মিখাইল আজাপাহিয়ানকে ‘অভ্যুত্থান উসকে দেওয়ার’ অভিযোগে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে আজাপাহিয়ান অভিযোগ অস্বীকার করে এটিকে ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা’ বলে আখ্যা দেন।

উল্লেখ্য, সদ্য গ্রেপ্তার বিশপ প্রোশ্যন হলেন আর্মেনিয়ান অ্যাপোস্টলিক চার্চের প্রধান দ্বিতীয় ক্যাথলিকোস কারেকিনের ভাতিজা।

