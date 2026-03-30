Ajker Patrika
ইউরোপ

মার্কিন যুদ্ধবিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করে দিল স্পেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন বিমানবাহিনীর একটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান। ছবি: ইউএস এয়ার ফোর্স

ইরান যুদ্ধে ব্যবহৃত মার্কিন বিমানগুলোর জন্য নিজেদের আকাশসীমা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে স্পেন। আজ সোমবার স্পেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্গারিটা রবলস আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করেছেন। ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের বিরোধিতায় এটি মাদ্রিদের সর্বশেষ ও কঠোর পদক্ষেপ।

স্পেনের প্রভাবশালী পত্রিকা ‘এল পাইস’ সামরিক সূত্রের বরাতে খবরটি প্রকাশের পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, শুরু থেকেই মার্কিন সামরিক বাহিনীকে বিষয়টি পরিষ্কার করে জানানো হয়েছে। ইরান যুদ্ধে স্পেনের ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি যেমন নেই, তেমনি আমাদের আকাশসীমা ব্যবহারেরও কোনো অনুমতি নেই। তিনি এই যুদ্ধকে ‘পুরোপুরি অবৈধ ও চরম অন্যায়’ বলে অভিহিত করেন।

স্পেনের বামপন্থী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ আগেই এই যুদ্ধকে ‘অযৌক্তিক’ ও ‘বিপজ্জনক’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দক্ষিণ স্পেনের ‘রোটা’ ও ‘মোরন’ সামরিক ঘাঁটিগুলো এই যুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। এর ফলে ১৫টি মার্কিন বিমান সেখান থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় পেন্টাগন। এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পেনের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধের হুমকি দিয়েছেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা শুরু হলে মার্চের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী সানচেজ সতর্ক করে বলেছিলেন, ‘এভাবেই মানবতার বড় বিপর্যয়গুলো শুরু হয়। পৃথিবী তার সমস্যাগুলো যুদ্ধ ও বোমা দিয়ে সমাধান করতে পারে না।’

উল্লেখ্য, স্পেন আগে থেকেই ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধের কড়া সমালোচক। গত অক্টোবরে স্পেনের পার্লামেন্ট ইসরায়েলের ওপর পূর্ণাঙ্গ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের আইন পাস করেছে। এর আওতায় ইসরায়েলের কাছে সব ধরনের অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম এবং দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি বিক্রি স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। গত মে মাসে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ায় ইসরায়েল ইতিমধ্যে স্পেন থেকে তাদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

বিষয়:

যুদ্ধযুদ্ধবিমানযুক্তরাষ্ট্রবিমানহামলাইউরোপস্পেনইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের ওপর হামলাকারী যে বাহিনীরই হোক, বিচার হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশে কোনো রকমের মব কালচার থাকবে না: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সিলেটে হামের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২০ রোগী, ২ শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক

সংসদের 'ঘোলা পানি' পানে পেট খারাপ হয়েছে চিফ হুইপের

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

সম্পর্কিত

