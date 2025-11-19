Ajker Patrika
ইউরোপ

ইউক্রেনে রাশিয়ার বড় ধরনের হামলা, নিহত ১৯

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউক্রেনের তেরনোপিল শহরে বিধ্বস্ত ভবন থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা। ছবি: রয়টার্স
ইউক্রেনের তেরনোপিল শহরে বিধ্বস্ত ভবন থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা। ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেনে মঙ্গলবার রাতভর ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এই হামলায় ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর তেরনোপিলে একটি বহুতল আবাসিক ভবন লক্ষ্যবস্তু হলে অন্তত ১৯ জন নিহত ও ৬৬ জন আহত হয়েছেন। বুধবার (১৯ নভেম্বর) ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রয়টার্স জানিয়েছে, হামলায় ওই ভবনের ওপরের তলাটি ধসে পড়ে। পাশাপাশি ওই ভবন থেকে কালো ধোঁয়া ও কমলা আভা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ধারকর্মীরা এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা মানুষের সন্ধান করছে।

ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাতে রাশিয়া ৪৭০ টির বেশি ড্রোন এবং ৪৮টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এসব হামলার লক্ষ্য ছিল জ্বালানি ও পরিবহন অবকাঠামো। এতে সাতটি অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। তীব্র শীতের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ভোগান্তি বাড়ে সাধারণ মানুষের।

এই হামলার প্রেক্ষিতে ইউক্রেনের প্রতিবেশী ও ন্যাটো সদস্য দেশ পোল্যান্ডও সতর্ক অবস্থায় যায়। পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্তের কাছের রেজশুভ ও লুবলিন বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় এবং বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি নিশ্চিত করেছেন, তেরনোপিলসহ কয়েকটি স্থানে বহুতল আবাসিক ভবন সরাসরি লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। আরও মানুষ ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক সমর্থকদের প্রতি রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে জেলেনস্কি বলেন, ‘সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিটি বর্বরোচিত হামলা প্রমাণ করে—রাশিয়ার ওপর বর্তমান চাপ যথেষ্ট নয়। কার্যকর নিষেধাজ্ঞা এবং ইউক্রেনকে আরও প্রতিরক্ষা সহায়তা এই পরিস্থিতি বদলাতে পারে।’

বুধবার সকালে ইউক্রেনের লভিভেও বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন রয়টার্সের এক সাংবাদিক। রাজধানী কিয়েভের বাসিন্দারা হামলার সময় মেট্রো স্টেশনে আশ্রয় নেন।

সর্বশেষ এই হামলায় সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো স্পষ্ট নয়। তবে দেশজুড়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

বিষয়:

ইউক্রেনড্রোনরাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনক্ষেপণাস্ত্রহামলাভলোদিমির জেলেনস্কি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

দুবাই এয়ার শোতে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলটের মৃত্যু

দুবাই এয়ার শোতে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলটের মৃত্যু

ইউক্রেনে হামলা ‘ট্রান্সআটলান্টিক’ দেশগুলোর ওপর বলে গণ্য হবে—যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন গ্যারান্টি

ইউক্রেনে হামলা ‘ট্রান্সআটলান্টিক’ দেশগুলোর ওপর বলে গণ্য হবে—যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন গ্যারান্টি

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন

হলুদ রেখার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েল, আরও সংকুচিত গাজাবাসীর জনজীবন

হলুদ রেখার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েল, আরও সংকুচিত গাজাবাসীর জনজীবন

ভারত

দুবাই এয়ার শোতে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলটের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

আন্তর্জাতিক মঞ্চে বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। দুবাইয়ে চলমান দুবাই এয়ার শোতে প্রদর্শনী চলাকালে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট (এলসিএ) তেজস যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বিমানটির পাইলট নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভারতীয় বিমানবাহিনী (আইএএফ) এক বিবৃতিতে পাইলটের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

ভারতীয় বিমানবাহিনী (আইএএফ) তাদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘আজ দুবাই এয়ার শোতে এরিয়াল ডিসপ্লে চলাকালে আইএএফের একটি তেজস বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় পাইলট প্রাণঘাতী আঘাত পান। আইএএফ এই প্রাণহানিতে গভীরভাবে দুঃখিত ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।’

এ দুর্ঘটনার দৃশ্য ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এবং ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, আকাশে কসরত দেখানোর সময় বিমানটি হঠাৎ টলতে শুরু করে, দ্রুত গতিতে নিচে নামতে থাকে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ধরে যায়।

বিমানবন্দরের সীমানার কাছে দুর্ঘটনাস্থল থেকে কালো ধোঁয়া ও আগুন উঠতে থাকায় জরুরি উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত সেখানে ছুটে যান। ভারতীয় বিমানবাহিনী জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

এটি তেজস বিমানের দ্বিতীয় দুর্ঘটনা। এর আগে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে রাজস্থানের জয়সলমেরে একটি তেজস বিধ্বস্ত হয়েছিল, তবে সে সময় পাইলট নিরাপদে বিমান থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হন।

এদিকে, বহু দেশের সামনে ভারতের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের অধীনে তৈরি এই যুদ্ধবিমানের এমন দুর্ঘটনাকে দেশটির প্রতিরক্ষা রপ্তানির স্বপ্নে বড় আঘাত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

বিষয়:

দুবাইযুদ্ধবিমাননিহতবিমানবাহিনীভারতপাইলট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ইউক্রেনে রাশিয়ার বড় ধরনের হামলা, নিহত ১৯

ইউক্রেনে রাশিয়ার বড় ধরনের হামলা, নিহত ১৯

ইউক্রেনে হামলা ‘ট্রান্সআটলান্টিক’ দেশগুলোর ওপর বলে গণ্য হবে—যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন গ্যারান্টি

ইউক্রেনে হামলা ‘ট্রান্সআটলান্টিক’ দেশগুলোর ওপর বলে গণ্য হবে—যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন গ্যারান্টি

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন

হলুদ রেখার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েল, আরও সংকুচিত গাজাবাসীর জনজীবন

হলুদ রেখার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েল, আরও সংকুচিত গাজাবাসীর জনজীবন

ইউরোপ

ইউক্রেনে হামলা ‘ট্রান্সআটলান্টিক’ দেশগুলোর ওপর বলে গণ্য হবে—যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন গ্যারান্টি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৫৩
রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে নয়া প্রস্তাব হাজির করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে নয়া প্রস্তাব হাজির করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইউক্রেনের জন্য প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় ন্যাটোর অনুচ্ছেদ ৫-এর মতো এক নিরাপত্তা নিশ্চয়তার উল্লেখ আছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের হাতে পড়া খসড়া অনুযায়ী—এই নিশ্চয়তা রাশিয়া যদি ইউক্রেনে ফের কোনো হামলা চালায়, তা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্রদের পুরো ‘ট্রান্সআটলান্টিক সম্প্রদায়ের’ ওপর আঘাত হিসেবে দেখতে বাধ্য করবে।

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় ইউক্রেনকে বড় ধরনের ছাড় দিতে বলছে। তবে এর সঙ্গে আছে এক নজিরবিহীন প্রতিশ্রুতি। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির প্রধান লক্ষ্য ছিল—শক্তপোক্ত মার্কিন ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পাওয়া। এবং প্রথমবার ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাব আলোচনার টেবিলে এল।

২৮ দফার পরিকল্পনাটি মার্কিন সেনাবাহিনীর সচিব ড্যান ড্রিসকল গতকাল বৃহস্পতিবার জেলেনস্কির কাছে উপস্থাপন করেন। সেখানে বলা আছে ‘ইউক্রেন নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পাবে।’ কিন্তু সঙ্গে অন্য একটি খসড়া চুক্তিও ইউক্রেনকে দেওয়া হয়েছিল।

খসড়াটিতে বলা আছে, ভবিষ্যতে যদি রাশিয়া কোনো ‘গুরুত্বপূর্ণ, ইচ্ছাকৃত ও ধারাবাহিক সশস্ত্র হামলা’ চালায় এবং সেটা সমঝোতাকৃত যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে ইউক্রেন ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, তাহলে সেটিকে ট্রান্সআটলান্টিক সম্প্রদায়ের শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর আঘাত হিসেবে ধরা হবে। সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া জানাবে। এর মধ্যে আছে সামরিক প্রতিক্রিয়া, গোয়েন্দা ও লজিস্টিক সহায়তা, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

দলিলটিতে স্বাক্ষরের জন্য জায়গা রাখা হয়েছে—ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো এবং রাশিয়ার জন্য। হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাশিয়াকে এই খসড়া সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়েছে। তবে ভ্লাদিমির পুতিন শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষর করবেন কি না তা অনিশ্চিত।

নিরাপত্তা নিশ্চয়তার মেয়াদ প্রথমে নির্ধারিত হবে ১০ বছর। পরে পারস্পরিক সম্মতিতে নবায়ন করা যাবে। হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং পরিকল্পনাটির বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞাত আরেকটি সূত্র নথির সত্যতা নিশ্চিত করেছে। ওই কর্মকর্তা বলেন, প্রস্তাবটি ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনার ওপর নির্ভর করবে এবং চূড়ান্ত রূপ বদলে যেতে পারে। হোয়াইট হাউস এই প্রস্তাবকে জেলেনস্কি ও ইউক্রেনের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার জন্য ‘বড় জয়’ হিসেবে দেখছে।

জেলেনস্কির কাছে এখন এমন একটি প্রস্তাব রয়েছে যেখানে—তাঁকে রাশিয়ার অধিকারের থাকা অঞ্চলের চেয়েও বেশি অঞ্চল ছাড়তে হতে পারে। একই সঙ্গে রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পূর্ণভাবে স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে—নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে এবং যুদ্ধাপরাধ-সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে সাধারণ ক্ষমাও প্রযোজ্য হতে পারে। এসব শর্ত জেলেনস্কি ও ইউক্রেনকে রাজি করানো সহজ হবে না।

ট্রাম্পের বিশেষ দূত ও ২৮ দফা পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা ব্যক্তি স্টিভ উইটকফ নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে জেলেনস্কির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রুস্তেম উমেরভের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেছেন। ওই খসড়া লিখিতভাবে জেলেনস্কির কাছে গতকাল বৃহস্পতিবার পৌঁছে দেওয়া হয়। হোয়াইট হাউস ও একই সঙ্গে অন্য একটি সূত্র প্রস্তাবনাটির সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

এই পরিকল্পনা ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ শিবিরের কড়া সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া ডেকে আনতে পারে। কারণ, এতে যুক্তরাষ্ট্রকে ভবিষ্যতে ইউক্রেনকে রক্ষার জন্য সামরিকভাবে প্রত্যুত্তর দেওয়ার দায়ভার নিতে হতে পারে। অর্থাৎ দেশের সামরিক অংশগ্রহণের পথ পুরোপুরি বন্ধ নয়।

বিষয়:

যুদ্ধইউক্রেনরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইউক্রেন যুদ্ধন্যাটো
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ইউক্রেনে রাশিয়ার বড় ধরনের হামলা, নিহত ১৯

ইউক্রেনে রাশিয়ার বড় ধরনের হামলা, নিহত ১৯

দুবাই এয়ার শোতে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলটের মৃত্যু

দুবাই এয়ার শোতে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলটের মৃত্যু

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন

হলুদ রেখার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েল, আরও সংকুচিত গাজাবাসীর জনজীবন

হলুদ রেখার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েল, আরও সংকুচিত গাজাবাসীর জনজীবন

ইউরোপ

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ১৪
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ থামাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিনি কাজ করতে প্রস্তুত। যদিও ইউরোপের মিত্ররা বলছে, যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত এই খসড়া রুশ স্বার্থের পক্ষে ঝুঁকে আছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার জেলেনস্কির দপ্তর নিশ্চিত করে যে তিনি প্রস্তাবিত পরিকল্পনার একটি খসড়া পেয়েছেন এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলবেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে সরাসরি কিছু বলেনি জেলেনস্কির দপ্তর। তবে জেলেনস্কি জানিয়েছেন, তিনি ‘ইউক্রেনের জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিগুলো’ তুলে ধরেছেন।

জেলেনস্কির দপ্তরের বক্তব্য, ‘ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্ভাবনা এবং শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।’

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ২৮ দফার ওই পরিকল্পনায় ইউক্রেনকে কিছু ভূখণ্ড ও অস্ত্র ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস নাম প্রকাশ না করা এক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানায়, খসড়া পরিকল্পনায় রাশিয়াকে পূর্ব ইউক্রেনের কিছু এলাকা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে, যেগুলোর ওপর মস্কোর এখন নিয়ন্ত্রণ নেই। বিনিময়ে ইউক্রেন ও ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গ্যারান্টি রাখা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এক মাস ধরে এই পরিকল্পনায় চুপিসারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইউক্রেন ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে কোন শর্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে, সে বিষয়ে পরামর্শও নেওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট।

তিনি পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট অংশ নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে তিনি বলেন, ট্রাম্প এ সম্পর্কে অবহিত এবং তিনি পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করেন। লেভিট বলেন, ‘এটা রাশিয়া ও ইউক্রেন—দুই পক্ষের জন্যই ভালো পরিকল্পনা। আমরা মনে করি দুই পক্ষই এটিকে গ্রহণ করতে পারবে। আমরা দ্রুত এগিয়ে নিতে কাজ করছি।’

পরে জেলেনস্কি জানান, তিনি কিয়েভে যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি সেক্রেটারি ড্যানিয়েল ড্রিসকলের সঙ্গে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। টেলিগ্রামে তিনি লেখেন, ‘আমাদের দুই পক্ষ, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনার পয়েন্টগুলো নিয়ে কাজ করবে। আমরা গঠনমূলক, সততার ভিত্তিতে এবং দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।’ তবে তিনি সরাসরি পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু বলেননি।

রাশিয়া অবশ্য নতুন যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ‘বর্তমানে কোনো ধরনের পরামর্শ চলছে না। যোগাযোগ আছে, কিন্তু তাকে পরামর্শ বলা যাবে না।’

জেলেনস্কি যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করার ইঙ্গিত দিলেও ইউক্রেনের ইউরোপীয় মিত্ররা প্রকাশ করেছে সন্দেহ।

ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাঁ–নোয়েল ব্যারো বলেন, ‘ইউক্রেনের মানুষের শান্তি চাই—ন্যায়ানুগ শান্তি, যেখানে সার্বভৌমত্বের সম্মান থাকবে। এমন শান্তি, যা ভবিষ্যৎ আগ্রাসনে ভেঙে পড়বে না। কিন্তু শান্তি কোনো আত্মসমর্পণ হতে পারে না।’

ইইউর পররাষ্ট্রনীতি প্রধান কাইয়া কালাস বলেন, শান্তি পরিকল্পনা এগোতে হলে ইউরোপ ও ইউক্রেন উভয়ের সমর্থন জরুরি। পোল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাদোস্লাও সিকোরস্কি বলেন, ইউরোপের নিরাপত্তা ‘সংকটে’ আছে এবং যেকোনো সম্ভাব্য সমঝোতায় ইউরোপকে অবশ্যই পরামর্শ নিতে হবে।

তিনি যোগ করেন, ‘আশা করি যে বিধিনিষেধটা ভুক্তভোগীর ওপর চাপানো হবে না, বরং আগ্রাসনকারী পক্ষের ওপরই থাকবে।’

বিষয়:

ইউক্রেনরাশিয়া ইউক্রেন সংকটভলোদিমির জেলেনস্কি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ইউক্রেনে রাশিয়ার বড় ধরনের হামলা, নিহত ১৯

ইউক্রেনে রাশিয়ার বড় ধরনের হামলা, নিহত ১৯

দুবাই এয়ার শোতে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলটের মৃত্যু

দুবাই এয়ার শোতে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলটের মৃত্যু

ইউক্রেনে হামলা ‘ট্রান্সআটলান্টিক’ দেশগুলোর ওপর বলে গণ্য হবে—যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন গ্যারান্টি

ইউক্রেনে হামলা ‘ট্রান্সআটলান্টিক’ দেশগুলোর ওপর বলে গণ্য হবে—যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন গ্যারান্টি

হলুদ রেখার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েল, আরও সংকুচিত গাজাবাসীর জনজীবন

হলুদ রেখার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েল, আরও সংকুচিত গাজাবাসীর জনজীবন

মধ্যপ্রাচ্য

হলুদ রেখার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েল, আরও সংকুচিত গাজাবাসীর জনজীবন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ০৩
গত ১০ অক্টোবর দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস এলাকায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত ভবনগুলোর পাশে শিশু কোলে এক নারী অন্যান্য ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন। ছবি: এএফপি
গত ১০ অক্টোবর দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস এলাকায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত ভবনগুলোর পাশে শিশু কোলে এক নারী অন্যান্য ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন। ছবি: এএফপি

উত্তর গাজায় বহু ফিলিস্তিনি পরিবার ‘অবরুদ্ধ’ অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী উপকূলভূমির ভেতর আরও গভীরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছে। এতে গাজাবাসীর জনজীবন আরও সংকুচিত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গাজার সরকারি জনসংযোগ কার্যালয় গতকাল বৃহস্পতিবার জানায়, ইসরায়েলি বাহিনী ও ট্যাংক গাজা সিটির পূর্বাংশে তথাকথিত ‘হলুদ রেখা’ পার হয়ে প্রায় ৩০০ মিটার ভেতরে চলে গেছে। সংস্থাটি বলেছে, ‘এলাকায় চলমান গোলাবর্ষণের কারণে বহু পরিবারের ভাগ্য এখনো অজানা।’ তাদের দাবি, হলুদ রেখা সম্প্রসারণ যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতি ‘স্পষ্ট অশ্রদ্ধা’।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চুক্তিতে নির্ধারিত এই হলুদ রেখা হলো সেই অনির্দিষ্ট সীমানা, যেখানে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর ইসরায়েলি বাহিনী অবস্থান বদল করে পিছু হটেছিল।

এই রেখার ভেতরে ফিলিস্তিনিদের দিকে নিয়মিত গুলি চালানোর মাধ্যমে ইসরায়েল উপকূলের অর্ধেকের বেশি অংশে নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে।

বৃহস্পতিবার গাজা সিটি থেকে আল জাজিরার হিন্দ খুদারি জানান, ইসরায়েলি সৈন্যরা শুজায়েয়ার পূর্বাঞ্চলে নতুন অবস্থান চিহ্নিত করতে হলুদ রঙের ব্লক ও সাইনবোর্ড বসাচ্ছিল। খুদারি বলেন, ‘তবে পুরো সীমানা চিহ্নিত করা হয়নি। ফলে অনেক ফিলিস্তিনি জানেই না ঠিক কোথায় রয়েছে এই লাইন।’

আল জাজিরার এই প্রতিবেদক আরও বলেন, ‘শুজায়েয়ায় নতুন অগ্রসরতার ফলে আরও বেশি মানুষ তাদের ঘরে ফিরতে পারছে না। মানুষ বলছে, তাদের ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে ঠেলে এক খাঁচার মধ্যে আটকে ফেলা হচ্ছে।’

হলুদ রেখা লঙ্ঘনের এই খবর নিয়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। ঘটনাটি এমন সময় সামনে এল, যখন পুরো গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা ফের তীব্র হয়ে উঠেছে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় নতুন আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৩২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও ৮৮ জন।

চিকিৎসকেরা জানান, খান ইউনিসের পূর্বে বানি সুউহেইলার এক বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তিনজন নিহত হয়েছে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এক শিশুকন্যাও ছিল। আহত হয়েছে আরও ১৫ জন।

আল জাজিরার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি শুরুর পর থেকে ইসরায়েল অন্তত ৪০০ বার এই চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।

৩৬ বছর বয়সী বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি মোহাম্মদ হামদুন্না এএফপিকে বলেন, প্রতিদিনই মানুষ মরছে, গোলাবর্ষণ থামে না। তিনি বলেন, ‘আমরা এখনো তাঁবুতে থাকি। শহরগুলো ধ্বংসস্তূপ, সব সীমান্ত বন্ধ, জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলোও নেই।’

গাজার তুফাহ এলাকার ৩৩ বছর বয়সী লিনা কুরাজও এএফপিকে জানান, যুদ্ধ পুরোপুরি আবার শুরু হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে দিন কাটছে। কুরাজ বলেন, ‘যখনই একটু আশা জাগে, তখনই গোলাবর্ষণ ফিরে আসে। এই দুঃস্বপ্নের শেষ কোথায়?’

বিষয়:

গাজা উপত্যকাফিলিস্তিনইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ইউক্রেনে রাশিয়ার বড় ধরনের হামলা, নিহত ১৯

ইউক্রেনে রাশিয়ার বড় ধরনের হামলা, নিহত ১৯

দুবাই এয়ার শোতে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলটের মৃত্যু

দুবাই এয়ার শোতে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলটের মৃত্যু

ইউক্রেনে হামলা ‘ট্রান্সআটলান্টিক’ দেশগুলোর ওপর বলে গণ্য হবে—যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন গ্যারান্টি

ইউক্রেনে হামলা ‘ট্রান্সআটলান্টিক’ দেশগুলোর ওপর বলে গণ্য হবে—যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন গ্যারান্টি

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন