চুক্তিতে ইতিবাচক সাড়া ইউক্রেনের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুদ্ধে বন্ধে এ সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। শান্তি পরিকল্পনার মূল শর্তাবলিতে একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর দাবি করে এমন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের নিরাপত্তা কাউন্সিরের প্রধান রুস্তেম উমেরভ। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াইট হাউস। এদিকে শান্তি আলোচনা চলাকালে পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন।
ইউক্রেনের নিরাপত্তা কাউন্সিরের প্রধান গতকাল মঙ্গলবার বলেন, শান্তিচুক্তি আলোচনার মূল বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছেছে ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে এসব বিষয়ে জেনেভায় তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত জেলেনস্কি ও ট্রাম্পের বৈঠকের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াইট হাউস। এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাশিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তারা।
ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান রুস্তেম উমেরভ বলেন, জেলেনস্কির যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে সবাই মুখিয়ে রয়েছে। নভেম্বরের একটি ভালো সময়ে শান্তি স্থাপনের চূড়ান্ত ধাপ নিশ্চিত এবং তা একটি চুক্তিতে পরিণত করা হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গতকাল তিনি বলেন, শান্তি পরিকল্পনার মূল শর্তাবলির একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেন। গত রোববার জেনেভার বৈঠকের কথা উল্লেখ করে এ তথ্য জানান তিনি।
শান্তি আলোচনা চলাকালে পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন। এ সংঘাতে এখন পর্যন্ত অন্তত ৯ জন মারা গেছে। এদিকে ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনা শেষ করার পর যুদ্ধ বন্ধে এবার রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা।
ইউক্রেনের কর্মকর্তা গতকাল বলেন, রাশিয়া কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা করেছে। এই হামলায় অন্তত ছয়জন মারা গেছে। কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান টাইমুর তাকাচেঙ্কো বলেন, স্বিয়াতোশিনস্কি জেলায় রাশিয়ার হামলায় চারজন মারা গেছে, আর তিনজন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
রুশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রোস্তভ অঞ্চলে ইউক্রেনীয় সেনাদের হামলায় তাঁদের অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। এর আগে রোববার জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের কর্মকর্তারা শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে রাশিয়ার কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না।
এদিকে ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনা শেষ করার পর যুদ্ধ বন্ধে এবার রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। রুশ ও মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা বৈঠকের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান করতে যুক্তরাষ্ট্র যে বিতর্কিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনা দিয়েছে, তাতে যুক্ত করা নতুন পরিবর্তনগুলোকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ধারণা করা হচ্ছে, ইউক্রেনের ইউরোপিয়ান মিত্ররা রাশিয়ার যুদ্ধের পক্ষে থাকা অংশগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার পর শান্তি পরিকল্পনার একটি সংশোধিত সংস্করণ করা হয়েছে।
টেলিগ্রামে জেলেনস্কি বলেছেন, এখন যুদ্ধ শেষ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের তালিকা তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। অনেক সঠিক উপাদান এখন এ কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
রোববার জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের কর্মকর্তারা শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করেন। যেটি কিয়েভ এবং তাদের ইউরোপিয়ান মিত্রদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে রাশিয়ার কোনো প্রতিনিধি অংশ নেননি।
গত সোমবার ক্রেমলিনের একজন কর্মকর্তা শান্তি পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোকে ‘সম্পূর্ণ অগঠনমূলক’ বলে প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট জোরালো দাবি করেন, যুদ্ধ অবসানের চেষ্টায় ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়ার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে না।
যুদ্ধে বন্ধে এ সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। শান্তি পরিকল্পনার মূল শর্তাবলিতে একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর দাবি করে এমন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের নিরাপত্তা কাউন্সিরের প্রধান রুস্তেম উমেরভ। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াইট হাউস। এদিকে শান্তি আলোচনা চলাকালে পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন।
ইউক্রেনের নিরাপত্তা কাউন্সিরের প্রধান গতকাল মঙ্গলবার বলেন, শান্তিচুক্তি আলোচনার মূল বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছেছে ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে এসব বিষয়ে জেনেভায় তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত জেলেনস্কি ও ট্রাম্পের বৈঠকের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াইট হাউস। এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাশিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তারা।
ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান রুস্তেম উমেরভ বলেন, জেলেনস্কির যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে সবাই মুখিয়ে রয়েছে। নভেম্বরের একটি ভালো সময়ে শান্তি স্থাপনের চূড়ান্ত ধাপ নিশ্চিত এবং তা একটি চুক্তিতে পরিণত করা হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গতকাল তিনি বলেন, শান্তি পরিকল্পনার মূল শর্তাবলির একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেন। গত রোববার জেনেভার বৈঠকের কথা উল্লেখ করে এ তথ্য জানান তিনি।
শান্তি আলোচনা চলাকালে পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন। এ সংঘাতে এখন পর্যন্ত অন্তত ৯ জন মারা গেছে। এদিকে ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনা শেষ করার পর যুদ্ধ বন্ধে এবার রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা।
ইউক্রেনের কর্মকর্তা গতকাল বলেন, রাশিয়া কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা করেছে। এই হামলায় অন্তত ছয়জন মারা গেছে। কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান টাইমুর তাকাচেঙ্কো বলেন, স্বিয়াতোশিনস্কি জেলায় রাশিয়ার হামলায় চারজন মারা গেছে, আর তিনজন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
রুশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রোস্তভ অঞ্চলে ইউক্রেনীয় সেনাদের হামলায় তাঁদের অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। এর আগে রোববার জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের কর্মকর্তারা শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে রাশিয়ার কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না।
এদিকে ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনা শেষ করার পর যুদ্ধ বন্ধে এবার রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। রুশ ও মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা বৈঠকের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান করতে যুক্তরাষ্ট্র যে বিতর্কিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনা দিয়েছে, তাতে যুক্ত করা নতুন পরিবর্তনগুলোকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ধারণা করা হচ্ছে, ইউক্রেনের ইউরোপিয়ান মিত্ররা রাশিয়ার যুদ্ধের পক্ষে থাকা অংশগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার পর শান্তি পরিকল্পনার একটি সংশোধিত সংস্করণ করা হয়েছে।
টেলিগ্রামে জেলেনস্কি বলেছেন, এখন যুদ্ধ শেষ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের তালিকা তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। অনেক সঠিক উপাদান এখন এ কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
রোববার জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের কর্মকর্তারা শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করেন। যেটি কিয়েভ এবং তাদের ইউরোপিয়ান মিত্রদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে রাশিয়ার কোনো প্রতিনিধি অংশ নেননি।
গত সোমবার ক্রেমলিনের একজন কর্মকর্তা শান্তি পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোকে ‘সম্পূর্ণ অগঠনমূলক’ বলে প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট জোরালো দাবি করেন, যুদ্ধ অবসানের চেষ্টায় ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়ার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে না।
যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সচিব ড্যান ড্রিসকল আবুধাবিতে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করছেন। তবে আলোচনার প্রস্তাবটি প্রকাশ্যে আসার পরই ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—তাদের কিছু অনড় শর্ত বা ‘রেড লাইন’ রয়েছে, যা কোনোভাবেই অতিক্রম করা৬ ঘণ্টা আগে
ব্যাংককের উপকণ্ঠে অবস্থিত ওয়াত রাট প্রাখং থাম বৌদ্ধমন্দিরে দাহ করার ঠিক আগমুহূর্তে এক নারীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) স্থানীয় গণমাধ্যম ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, ৬৫ বছর বয়সী ওই নারীকে মৃত ভেবে কফিনে রাখা হয়েছিল।৭ ঘণ্টা আগে
ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘এই ফোনালাপ তিন সপ্তাহ আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের অত্যন্ত সফল বৈঠকের ফলোআপ ছিল। তার পর থেকে আমাদের চুক্তিগুলোকে সময়োপযোগী এবং নির্ভুল রাখার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এবার আমরা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে নজর দিতে পারি।’১১ ঘণ্টা আগে
ঘুমের মধ্যে স্বামী সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে পারদ প্রবেশ করিয়েছেন বলে মৃত্যুর আগে অভিযোগ করেছেন স্ত্রী। ভারতের বেঙ্গালুরুতে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে। দীর্ঘ ৯ মাস চিকিৎসার পর এ মাসে মৃত্যু হয় ওই নারীর।১২ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সচিব ড্যান ড্রিসকল আবুধাবিতে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করছেন। তবে আলোচনার প্রস্তাবটি প্রকাশ্যে আসার পরই ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—তাদের কিছু অনড় শর্ত বা ‘রেড লাইন’ রয়েছে, যা কোনোভাবেই অতিক্রম করা যাবে না।
মার্কিন পক্ষের খসড়া শান্তি প্রস্তাবে বলা হয়েছে—যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসেবে ইউক্রেনকে দনবাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঞ্চল রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে হবে। তাদের সেনাবাহিনীর আকারও ছোট করতে হবে এবং ন্যাটোতে যোগ না দেওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে। ট্রাম্পের প্রস্তাবিত এই শর্তগুলো অবশ্য রাশিয়ার দাবির সঙ্গে অনেকাংশেই মিলে যায়।
তবে দনবাস অঞ্চলকে ইউক্রেনের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই এই অঞ্চল ছাড় না দেওয়ার বিষয়ে অনড় অবস্থানে রয়েছে কিয়েভ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি অতীতেও এমন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেখানে দনবাসের অঞ্চল ছাড়ার বিনিময়ে খেরসন ও জাপোরিজঝিয়ার কিছু দখলকৃত অংশ ফেরত নিতে বলা হয়েছিল।
এদিকে, গত রোববার (২৩ নভেম্বর) ইউরোপীয় ইউনিয়নও শান্তি-আলোচনায় তিনটি ‘রেড লাইন’-এর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েনের ভাষ্যমতে সেই রেড লাইনগুলো এমন—ইউক্রেনের সীমানা শক্তি প্রয়োগ করে পরিবর্তন করা যাবে না। ইউক্রেনের সামরিক সক্ষমতা সীমিত করার কোনো শর্ত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এতে দেশটি ভবিষ্যৎ হামলার ঝুঁকিতে পড়বে এবং ইউরোপের নিরাপত্তাও হুমকিতে পড়বে। শান্তি-প্রক্রিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে এবং ইউক্রেনকে নিজের ভবিষ্যৎ—বিশেষ করে তার ইউরোপমুখী পথ স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিতে হবে।
ফন ডার লিয়েন আরও বলেন, ইউক্রেন ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ভবিষ্যৎকেই বেছে নিয়েছে এবং সেটি শক্তিশালী হবে দেশটির পুনর্গঠন ও ইউরোপীয় বাজার ও প্রতিরক্ষা শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযুক্তির মাধ্যমে।
যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং রাশিয়ার ত্রিমুখী আলোচনার মধ্যে এই নতুন অবস্থান আন্তর্জাতিক পরিসরে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনাকে আরও জটিল করে তুলেছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।
যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সচিব ড্যান ড্রিসকল আবুধাবিতে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করছেন। তবে আলোচনার প্রস্তাবটি প্রকাশ্যে আসার পরই ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—তাদের কিছু অনড় শর্ত বা ‘রেড লাইন’ রয়েছে, যা কোনোভাবেই অতিক্রম করা যাবে না।
মার্কিন পক্ষের খসড়া শান্তি প্রস্তাবে বলা হয়েছে—যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসেবে ইউক্রেনকে দনবাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঞ্চল রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে হবে। তাদের সেনাবাহিনীর আকারও ছোট করতে হবে এবং ন্যাটোতে যোগ না দেওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে। ট্রাম্পের প্রস্তাবিত এই শর্তগুলো অবশ্য রাশিয়ার দাবির সঙ্গে অনেকাংশেই মিলে যায়।
তবে দনবাস অঞ্চলকে ইউক্রেনের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই এই অঞ্চল ছাড় না দেওয়ার বিষয়ে অনড় অবস্থানে রয়েছে কিয়েভ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি অতীতেও এমন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেখানে দনবাসের অঞ্চল ছাড়ার বিনিময়ে খেরসন ও জাপোরিজঝিয়ার কিছু দখলকৃত অংশ ফেরত নিতে বলা হয়েছিল।
এদিকে, গত রোববার (২৩ নভেম্বর) ইউরোপীয় ইউনিয়নও শান্তি-আলোচনায় তিনটি ‘রেড লাইন’-এর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েনের ভাষ্যমতে সেই রেড লাইনগুলো এমন—ইউক্রেনের সীমানা শক্তি প্রয়োগ করে পরিবর্তন করা যাবে না। ইউক্রেনের সামরিক সক্ষমতা সীমিত করার কোনো শর্ত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এতে দেশটি ভবিষ্যৎ হামলার ঝুঁকিতে পড়বে এবং ইউরোপের নিরাপত্তাও হুমকিতে পড়বে। শান্তি-প্রক্রিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে এবং ইউক্রেনকে নিজের ভবিষ্যৎ—বিশেষ করে তার ইউরোপমুখী পথ স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিতে হবে।
ফন ডার লিয়েন আরও বলেন, ইউক্রেন ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ভবিষ্যৎকেই বেছে নিয়েছে এবং সেটি শক্তিশালী হবে দেশটির পুনর্গঠন ও ইউরোপীয় বাজার ও প্রতিরক্ষা শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযুক্তির মাধ্যমে।
যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং রাশিয়ার ত্রিমুখী আলোচনার মধ্যে এই নতুন অবস্থান আন্তর্জাতিক পরিসরে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনাকে আরও জটিল করে তুলেছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।
যুদ্ধে বন্ধে এ সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। শান্তি পরিকল্পনার মূল শর্তাবলিতে একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর দাবি করে এমন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের নিরাপত্তা কাউন্সিরের প্রধান রুস্তেম উমেরভ।১ ঘণ্টা আগে
ব্যাংককের উপকণ্ঠে অবস্থিত ওয়াত রাট প্রাখং থাম বৌদ্ধমন্দিরে দাহ করার ঠিক আগমুহূর্তে এক নারীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) স্থানীয় গণমাধ্যম ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, ৬৫ বছর বয়সী ওই নারীকে মৃত ভেবে কফিনে রাখা হয়েছিল।৭ ঘণ্টা আগে
ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘এই ফোনালাপ তিন সপ্তাহ আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের অত্যন্ত সফল বৈঠকের ফলোআপ ছিল। তার পর থেকে আমাদের চুক্তিগুলোকে সময়োপযোগী এবং নির্ভুল রাখার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এবার আমরা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে নজর দিতে পারি।’১১ ঘণ্টা আগে
ঘুমের মধ্যে স্বামী সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে পারদ প্রবেশ করিয়েছেন বলে মৃত্যুর আগে অভিযোগ করেছেন স্ত্রী। ভারতের বেঙ্গালুরুতে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে। দীর্ঘ ৯ মাস চিকিৎসার পর এ মাসে মৃত্যু হয় ওই নারীর।১২ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ব্যাংককের উপকণ্ঠে অবস্থিত ওয়াত রাট প্রাখং থাম বৌদ্ধমন্দিরে দাহ করার ঠিক আগমুহূর্তে এক নারীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) স্থানীয় গণমাধ্যম ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, ৬৫ বছর বয়সী ওই নারীকে মৃত ভেবে কফিনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু দাহ শুরু হওয়ার আগে কফিনের ভেতর থেকে আসা মৃদু শব্দে মন্দিরের কর্মীরা চমকে ওঠেন।
মন্দিরের ব্যবস্থাপক পাইরাত সুধথুপ জানিয়েছেন, তিনি কফিনের দিক থেকে ক্ষীণ ঠকঠক শব্দ শুনে থমকে যান। পরে কফিন খুলে দেখা যায়—নারীটি চোখ আধখোলা অবস্থায় কফিনের দেয়ালে হাত দিয়ে আঘাত করছেন। সুধথুপ বলেন, সম্ভবত তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে নক করছিলেন।
ওই নারীর ছোট ভাই জানান, স্থানীয় কর্মকর্তারা তাঁকে তাঁর বোনের মৃত্যুর খবর দিয়েছিলেন। তবে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বোনের মৃত্যুর কোনো সনদ ছিল না সেই ভাইয়ের কাছে। ব্যবস্থাপক সুধথুপ তাই ভাইটির সঙ্গে সনদের বিষয়ে কথা বলছিলেন। ঠিক এমন সময়ই কফিনের ভেতর থেকে শব্দ শোনা যায়। পরে কফিন খুলে সবাই নিশ্চিত হন—ওই নারী জীবিত!
এই অবস্থায় মন্দিরের প্রধান ভিক্ষু সঙ্গে সঙ্গে ওই নারীকে হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরে চিকিৎসকেরা জানান, ওই নারী গুরুতর হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় ভুগছিলেন। এটি এমন এক অবস্থা, যখন রক্তে শর্করার মাত্রা অতিমাত্রায় কমে যায়। স্থানীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, তাঁর শ্বাসযন্ত্র বা হৃদ্যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি।
মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই নারী গত দুই বছর ধরে শয্যাশায়ী। গত শনিবার (২২ নভেম্বর) তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হলে পরিবার মনে করে তিনি আর শ্বাস নিচ্ছেন না। এরপরই দাহের প্রস্তুতি নিতে তাঁরা ফিৎসানুলোক প্রদেশ থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ব্যাংককে আসেন।
চিকিৎসাধীন নারী এখনো হাসপাতালে আছেন বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।
ব্যাংককের উপকণ্ঠে অবস্থিত ওয়াত রাট প্রাখং থাম বৌদ্ধমন্দিরে দাহ করার ঠিক আগমুহূর্তে এক নারীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) স্থানীয় গণমাধ্যম ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, ৬৫ বছর বয়সী ওই নারীকে মৃত ভেবে কফিনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু দাহ শুরু হওয়ার আগে কফিনের ভেতর থেকে আসা মৃদু শব্দে মন্দিরের কর্মীরা চমকে ওঠেন।
মন্দিরের ব্যবস্থাপক পাইরাত সুধথুপ জানিয়েছেন, তিনি কফিনের দিক থেকে ক্ষীণ ঠকঠক শব্দ শুনে থমকে যান। পরে কফিন খুলে দেখা যায়—নারীটি চোখ আধখোলা অবস্থায় কফিনের দেয়ালে হাত দিয়ে আঘাত করছেন। সুধথুপ বলেন, সম্ভবত তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে নক করছিলেন।
ওই নারীর ছোট ভাই জানান, স্থানীয় কর্মকর্তারা তাঁকে তাঁর বোনের মৃত্যুর খবর দিয়েছিলেন। তবে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বোনের মৃত্যুর কোনো সনদ ছিল না সেই ভাইয়ের কাছে। ব্যবস্থাপক সুধথুপ তাই ভাইটির সঙ্গে সনদের বিষয়ে কথা বলছিলেন। ঠিক এমন সময়ই কফিনের ভেতর থেকে শব্দ শোনা যায়। পরে কফিন খুলে সবাই নিশ্চিত হন—ওই নারী জীবিত!
এই অবস্থায় মন্দিরের প্রধান ভিক্ষু সঙ্গে সঙ্গে ওই নারীকে হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরে চিকিৎসকেরা জানান, ওই নারী গুরুতর হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় ভুগছিলেন। এটি এমন এক অবস্থা, যখন রক্তে শর্করার মাত্রা অতিমাত্রায় কমে যায়। স্থানীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, তাঁর শ্বাসযন্ত্র বা হৃদ্যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি।
মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই নারী গত দুই বছর ধরে শয্যাশায়ী। গত শনিবার (২২ নভেম্বর) তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হলে পরিবার মনে করে তিনি আর শ্বাস নিচ্ছেন না। এরপরই দাহের প্রস্তুতি নিতে তাঁরা ফিৎসানুলোক প্রদেশ থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ব্যাংককে আসেন।
চিকিৎসাধীন নারী এখনো হাসপাতালে আছেন বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।
যুদ্ধে বন্ধে এ সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। শান্তি পরিকল্পনার মূল শর্তাবলিতে একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর দাবি করে এমন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের নিরাপত্তা কাউন্সিরের প্রধান রুস্তেম উমেরভ।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সচিব ড্যান ড্রিসকল আবুধাবিতে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করছেন। তবে আলোচনার প্রস্তাবটি প্রকাশ্যে আসার পরই ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—তাদের কিছু অনড় শর্ত বা ‘রেড লাইন’ রয়েছে, যা কোনোভাবেই অতিক্রম করা৬ ঘণ্টা আগে
ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘এই ফোনালাপ তিন সপ্তাহ আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের অত্যন্ত সফল বৈঠকের ফলোআপ ছিল। তার পর থেকে আমাদের চুক্তিগুলোকে সময়োপযোগী এবং নির্ভুল রাখার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এবার আমরা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে নজর দিতে পারি।’১১ ঘণ্টা আগে
ঘুমের মধ্যে স্বামী সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে পারদ প্রবেশ করিয়েছেন বলে মৃত্যুর আগে অভিযোগ করেছেন স্ত্রী। ভারতের বেঙ্গালুরুতে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে। দীর্ঘ ৯ মাস চিকিৎসার পর এ মাসে মৃত্যু হয় ওই নারীর।১২ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী বছরের এপ্রিলে বেইজিং সফরের জন্য চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তিনি। পাশাপাশি চীনা প্রেসিডেন্টও সেই বছরের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফরে যাবেন।
দুই নেতার মধ্যে টেলিফোনে আলাপের পর এই ঘোষণা দেন ট্রাম্প।
সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে এই ঘোষণা দিয়ে ট্রাম্প দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র-চীনের সম্পর্ক ‘বেশ মজবুত’।
এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশনের (অ্যাপেক) শীর্ষ সম্মেলনের আগে গত ৩০ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে দুই নেতার সরাসরি বৈঠকের পর তাঁদের মধ্যে ফোনালাপ হয় বলে জানিয়েছে দ্য কোরিয়া হেরাল্ড।
এই ফোনালাপকে ‘খুবই ভালো’ উল্লেখ করে ট্রাম্প জানান, তিনি ও সি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, ফেন্টানিল সংকট, সয়াবিনসহ কৃষিপণ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।
ট্রাম্পের দাবি, দুই পক্ষই মার্কিন কৃষকদের জন্য ‘গুরুত্বপূর্ণ’ এক চুক্তিতে পৌঁছেছে।
তিনি ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘এই ফোনালাপ তিন সপ্তাহ আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের অত্যন্ত সফল বৈঠকের ফলোআপ ছিল। তার পর থেকে আমাদের চুক্তিগুলোকে সময়োপযোগী এবং নির্ভুল রাখার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এবার আমরা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে নজর দিতে পারি।’
‘এই উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট সি আগামী বছরের এপ্রিলে আমাকে বেইজিং সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যা আমি গ্রহণ করেছি। আমিও তাঁকে পাল্টা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি ওই বছরের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে আমার আতিথেয়তায় রাষ্ট্রীয় সফরে আসবেন,’ যোগ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী বছরের এপ্রিলে বেইজিং সফরের জন্য চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তিনি। পাশাপাশি চীনা প্রেসিডেন্টও সেই বছরের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফরে যাবেন।
দুই নেতার মধ্যে টেলিফোনে আলাপের পর এই ঘোষণা দেন ট্রাম্প।
সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে এই ঘোষণা দিয়ে ট্রাম্প দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র-চীনের সম্পর্ক ‘বেশ মজবুত’।
এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশনের (অ্যাপেক) শীর্ষ সম্মেলনের আগে গত ৩০ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে দুই নেতার সরাসরি বৈঠকের পর তাঁদের মধ্যে ফোনালাপ হয় বলে জানিয়েছে দ্য কোরিয়া হেরাল্ড।
এই ফোনালাপকে ‘খুবই ভালো’ উল্লেখ করে ট্রাম্প জানান, তিনি ও সি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, ফেন্টানিল সংকট, সয়াবিনসহ কৃষিপণ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।
ট্রাম্পের দাবি, দুই পক্ষই মার্কিন কৃষকদের জন্য ‘গুরুত্বপূর্ণ’ এক চুক্তিতে পৌঁছেছে।
তিনি ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘এই ফোনালাপ তিন সপ্তাহ আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের অত্যন্ত সফল বৈঠকের ফলোআপ ছিল। তার পর থেকে আমাদের চুক্তিগুলোকে সময়োপযোগী এবং নির্ভুল রাখার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এবার আমরা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে নজর দিতে পারি।’
‘এই উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট সি আগামী বছরের এপ্রিলে আমাকে বেইজিং সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যা আমি গ্রহণ করেছি। আমিও তাঁকে পাল্টা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি ওই বছরের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে আমার আতিথেয়তায় রাষ্ট্রীয় সফরে আসবেন,’ যোগ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
যুদ্ধে বন্ধে এ সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। শান্তি পরিকল্পনার মূল শর্তাবলিতে একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর দাবি করে এমন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের নিরাপত্তা কাউন্সিরের প্রধান রুস্তেম উমেরভ।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সচিব ড্যান ড্রিসকল আবুধাবিতে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করছেন। তবে আলোচনার প্রস্তাবটি প্রকাশ্যে আসার পরই ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—তাদের কিছু অনড় শর্ত বা ‘রেড লাইন’ রয়েছে, যা কোনোভাবেই অতিক্রম করা৬ ঘণ্টা আগে
ব্যাংককের উপকণ্ঠে অবস্থিত ওয়াত রাট প্রাখং থাম বৌদ্ধমন্দিরে দাহ করার ঠিক আগমুহূর্তে এক নারীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) স্থানীয় গণমাধ্যম ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, ৬৫ বছর বয়সী ওই নারীকে মৃত ভেবে কফিনে রাখা হয়েছিল।৭ ঘণ্টা আগে
ঘুমের মধ্যে স্বামী সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে পারদ প্রবেশ করিয়েছেন বলে মৃত্যুর আগে অভিযোগ করেছেন স্ত্রী। ভারতের বেঙ্গালুরুতে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে। দীর্ঘ ৯ মাস চিকিৎসার পর এ মাসে মৃত্যু হয় ওই নারীর।১২ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঘুমের মধ্যে স্বামী সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে পারদ প্রবেশ করিয়েছেন বলে মৃত্যুর আগে অভিযোগ করেছেন স্ত্রী। ভারতের বেঙ্গালুরুতে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে। দীর্ঘ ৯ মাস চিকিৎসার পর এ মাসে মৃত্যু হয় ওই নারীর।
মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির আগে পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে এ কথা বলে যান বিদ্যা নামের ওই নারী। তিনি দাবি করেন, তাঁর স্বামী বসবারাজকে এক ল্যাব টেকনিশিয়ান দম্পতি ক্লোরোফর্ম, সিরিঞ্জ ও পারদ সরবরাহ করেছিলেন। এসএলএন ডায়াগনস্টিক সেন্টার নামে একটি ল্যাবে কাজ করতেন তাঁরা।
স্ত্রীর নাম শ্বেতা বলতে পারলেও স্বামীর নাম বলতে পারেননি বিদ্যা।
বিদ্যা পুলিশের কাছে জানান, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঘুমাতে যান তিনি। পরদিন সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙে তাঁর। এরপরই ডান উরুতে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। তাঁর মনে হতে থাকে যে তাঁকে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। পা ফুলে গিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। অবস্থার অবনতি হলে তিনি ৭ মার্চ আত্তিবেলে সরকারি হাসপাতালে যান। সেখান থেকে তাঁকে অক্সফোর্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়।
অক্সফোর্ড হাসপাতালের চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে বিদ্যার শরীরে পারদের বিষক্রিয়া শনাক্ত করেন। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠান চিকিৎসকেরা। পরীক্ষায় পারদের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়।
বিদ্যা পুলিশের কাছে দাবি করেন, তাঁর স্বামীকে এ কাজে সহায়তা করেন তাঁর শ্বশুর মারিস্বামাচারী। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে শরীরে পারদের ইনজেকশন দেন।
মৃত্যুশয্যায় জবানবন্দিতে তিনি আরও জানান, স্বামী ও শ্বশুরের কাছ থেকে তিনি নিয়মিত হয়রানি, অপমান ও অবহেলার শিকার হতেন। তাঁর স্বামী তাঁকে ‘পাগল’ বলে সম্বোধন করতেন, ঘরে আটকে রাখতেন, আত্মীয়দের বাসায় যেতে দিতেন না। নিয়মিত নির্যাতন করতেন।
অক্সফোর্ড হাসপাতালে এক মাসের বেশি সময় চিকিৎসাধীন থাকার পর বিদ্যাকে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর পুরো শরীর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। কিডনিসহ একাধিক অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরে তাঁর ডায়ালাইসিস করা হয়। ৯ মাস চিকিৎসার পর তিনি মারা যান।
বিদ্যা ও বসবারাজ দম্পতির চার বছর বয়সী এক সন্তান রয়েছে।
ঘুমের মধ্যে স্বামী সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে পারদ প্রবেশ করিয়েছেন বলে মৃত্যুর আগে অভিযোগ করেছেন স্ত্রী। ভারতের বেঙ্গালুরুতে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে। দীর্ঘ ৯ মাস চিকিৎসার পর এ মাসে মৃত্যু হয় ওই নারীর।
মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির আগে পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে এ কথা বলে যান বিদ্যা নামের ওই নারী। তিনি দাবি করেন, তাঁর স্বামী বসবারাজকে এক ল্যাব টেকনিশিয়ান দম্পতি ক্লোরোফর্ম, সিরিঞ্জ ও পারদ সরবরাহ করেছিলেন। এসএলএন ডায়াগনস্টিক সেন্টার নামে একটি ল্যাবে কাজ করতেন তাঁরা।
স্ত্রীর নাম শ্বেতা বলতে পারলেও স্বামীর নাম বলতে পারেননি বিদ্যা।
বিদ্যা পুলিশের কাছে জানান, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঘুমাতে যান তিনি। পরদিন সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙে তাঁর। এরপরই ডান উরুতে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। তাঁর মনে হতে থাকে যে তাঁকে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। পা ফুলে গিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। অবস্থার অবনতি হলে তিনি ৭ মার্চ আত্তিবেলে সরকারি হাসপাতালে যান। সেখান থেকে তাঁকে অক্সফোর্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়।
অক্সফোর্ড হাসপাতালের চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে বিদ্যার শরীরে পারদের বিষক্রিয়া শনাক্ত করেন। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠান চিকিৎসকেরা। পরীক্ষায় পারদের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়।
বিদ্যা পুলিশের কাছে দাবি করেন, তাঁর স্বামীকে এ কাজে সহায়তা করেন তাঁর শ্বশুর মারিস্বামাচারী। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে শরীরে পারদের ইনজেকশন দেন।
মৃত্যুশয্যায় জবানবন্দিতে তিনি আরও জানান, স্বামী ও শ্বশুরের কাছ থেকে তিনি নিয়মিত হয়রানি, অপমান ও অবহেলার শিকার হতেন। তাঁর স্বামী তাঁকে ‘পাগল’ বলে সম্বোধন করতেন, ঘরে আটকে রাখতেন, আত্মীয়দের বাসায় যেতে দিতেন না। নিয়মিত নির্যাতন করতেন।
অক্সফোর্ড হাসপাতালে এক মাসের বেশি সময় চিকিৎসাধীন থাকার পর বিদ্যাকে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর পুরো শরীর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। কিডনিসহ একাধিক অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরে তাঁর ডায়ালাইসিস করা হয়। ৯ মাস চিকিৎসার পর তিনি মারা যান।
বিদ্যা ও বসবারাজ দম্পতির চার বছর বয়সী এক সন্তান রয়েছে।
যুদ্ধে বন্ধে এ সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। শান্তি পরিকল্পনার মূল শর্তাবলিতে একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর দাবি করে এমন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের নিরাপত্তা কাউন্সিরের প্রধান রুস্তেম উমেরভ।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সচিব ড্যান ড্রিসকল আবুধাবিতে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করছেন। তবে আলোচনার প্রস্তাবটি প্রকাশ্যে আসার পরই ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—তাদের কিছু অনড় শর্ত বা ‘রেড লাইন’ রয়েছে, যা কোনোভাবেই অতিক্রম করা৬ ঘণ্টা আগে
ব্যাংককের উপকণ্ঠে অবস্থিত ওয়াত রাট প্রাখং থাম বৌদ্ধমন্দিরে দাহ করার ঠিক আগমুহূর্তে এক নারীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) স্থানীয় গণমাধ্যম ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, ৬৫ বছর বয়সী ওই নারীকে মৃত ভেবে কফিনে রাখা হয়েছিল।৭ ঘণ্টা আগে
ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘এই ফোনালাপ তিন সপ্তাহ আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের অত্যন্ত সফল বৈঠকের ফলোআপ ছিল। তার পর থেকে আমাদের চুক্তিগুলোকে সময়োপযোগী এবং নির্ভুল রাখার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এবার আমরা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে নজর দিতে পারি।’১১ ঘণ্টা আগে