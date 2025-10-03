Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের শর্তেই কেবল ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ১২
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: এএফপি
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আবারও ১৯৬৭ সালের আগের সীমান্ত বরাবর ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন দুই রাষ্ট্রের সমর্থনের প্রতি জোর আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা তাঁর দেশ সমর্থন করতে প্রস্তুত। তবে মূল শর্ত হলো দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের ভিত্তিতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, গাজায় যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবে ‘অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে কিছুটা আলোর ঝলক দেখা যাচ্ছে।’ তবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, যে কোনো পরিকল্পনায় অবশ্যই ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের পথ খুলে দিতে হবে, যাতে ইসরায়েলের পাশাপাশি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার সোচিতে রুশ থিংক ট্যাংক ভলদাই ডিসকাশন ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশেনে পুতিন বলেন, যদি ট্রাম্পের উদ্যোগ ‘দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানে পৌঁছায়, মস্কো তা সমর্থন করতে প্রস্তুত।’ তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, পশ্চিমাদের একতরফা কূটনীতি, যা সেখানে বসবাসকারী জনগণের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরিচয়কে উপেক্ষা করে, তা কোনো শান্তি বয়ে আনবে না।

পুতিন বলেন, গাজাকে আন্তর্জাতিক প্রশাসনের অধীনে আনার যে প্রস্তাব ট্রাম্প দিয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কত দিন এমন ব্যবস্থা চলবে, সেটি বড় বিষয়। তাঁর মতে, এর চেয়ে ভালো সমাধান হবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের হাতে ওই অঞ্চল হস্তান্তর করা।

রুশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, গাজায় জিম্মিদের মুক্তি ও ইসরায়েলের কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনিদের বিনিময়ে ছাড়ার যে প্রস্তাব ট্রাম্প দিয়েছেন, সেটি সমর্থনের মতো একটি ধারণা। তবে তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেন, এসব উদ্যোগকে ফিলিস্তিনিরা নিজেরা কীভাবে দেখছে, সেটি বোঝা জরুরি।

গাজা প্রসঙ্গ ছাড়াও পুতিন আরও নানা বিষয়ে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, মতপার্থক্য থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে চায় রাশিয়া। তিনি নিজেকে সম্রাট নয়, নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দাবি করেন। একই সঙ্গে তিনি আবারও বলেন, ইউক্রেনে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে রাশিয়ার যথেষ্ট শক্তি রয়েছে।

ট্রাম্পের মন্তব্য, রাশিয়া আসলে একধরনের ‘কাগুজে বাঘ’—এ প্রসঙ্গে পুতিন কটাক্ষ করে বলেন, ‘আমরা যদি কাগুজে বাঘ হই, তবে ন্যাটো কী?’ তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, পশ্চিমারা রাশিয়াকে ‘কৌশলগত পরাজয়’ দিতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হবে।

তথ্যসূত্র: টিআরটি ওয়ার্ল্ড

বিষয়:

গাজা উপত্যকারাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রফিলিস্তিনইসরায়েল
