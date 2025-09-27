Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

ইসরায়েলের সঙ্গে তৃতীয় অস্ত্র চুক্তি বাতিল করল স্পেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৪৯
স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। ছবি: এএফপি
স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। ছবি: এএফপি

স্পেন ইসরায়েলের সঙ্গে তৃতীয় আরেকটি অস্ত্র চুক্তি বাতিল করেছে। ইসরায়েলি দৈনিক হারেৎজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাতিল হওয়া এই চুক্তির মূল্য ছিল ২০ কোটি ৭০ লাখ ইউরো। বিষয়টি এমন এক সময়ে এল, যখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গাজায় গণহত্যা চালানো দেশ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

গত মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে পূর্ণ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করে স্পেন। এর ফলে ইসরায়েলের সঙ্গে সব ধরনের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি ও আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থমন্ত্রী কার্লোস কুয়ের্পো মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর বলেন, ‘এই সিদ্ধান্ত বড় ধরনের অগ্রগতি। এটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ।’

চলতি মাসের শুরুতে প্রায় ৭০ কোটি ইউরোর একটি চুক্তি বাতিল করে মাদ্রিদ। সেই চুক্তির আওতায় ইসরায়েলি নকশায় তৈরি রকেট লঞ্চার কেনার কথা ছিল। স্পেন নিশ্চিত করেছে, ইসরায়েলের সঙ্গে অস্ত্র চুক্তি নিষিদ্ধ করার ব্যাপক সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার বিরুদ্ধে চাপ বাড়াতেই এসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বলেছেন, গাজায় গণহত্যা শেষ করতে নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসরায়েলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা খাতে চুক্তি নিষিদ্ধ করার বিদ্যমান সিদ্ধান্তকে আইনগতভাবে আরও শক্তিশালী করা।

তার আগে, গত ৯ সেপ্টেম্বর সরকার ১৬৮টি অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইল লঞ্চারের চুক্তিও বাতিল করে। এই অস্ত্রগুলো স্পেনেই তৈরি হওয়ার কথা ছিল, তবে ইসরায়েলি লাইসেন্সে। চুক্তিটির মূল্য ছিল ২৮ কোটি ৭৫ লাখ ইউরো।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করতে স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানআন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করতে স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

কিছুদিন আগে পেদ্রো সানচেজ বৈশ্বিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানান ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলোতে নিষিদ্ধ করতে। সানচেজ তাঁর দলের এক সভায় বলেন, গাজায় ইসরায়েলি হামলা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে দেশটির বৈশ্বিক ক্রীড়া আসরে অংশ নেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘ক্রীড়া সংস্থাগুলো কি ভেবে দেখবে না, ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় রাখাটা নৈতিক কি না? ইউক্রেন আক্রমণের পর রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হলো আর গাজা আক্রমণের পর কেন ইসরায়েলকে বহিষ্কার করা হবে না? এই বর্বরতা চলা পর্যন্ত রাশিয়া ও ইসরায়েল—কোনো দেশেরই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় থাকা উচিত নয়।’

বিষয়:

গাজা উপত্যকাঅস্ত্রচুক্তিস্পেনফিলিস্তিনইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করল কোন কোন দেশ, বাংলাদেশও কি ছিল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডির সঙ্গে ড. ইউনূস, পাশে মেয়ে দীনা

বিএনপির চোখ জামায়াত ও চরমোনাইয়ের দিকে

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি: হাইব্রিড পদ্ধতির বিশ্ববিদ্যালয় চলবে দুপুর থেকে সন্ধ্যা

ইসরায়েলকে তুলোধুনোর পর ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, ভিসা বাতিলের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

মধ্যপ্রদেশে মায়ের সামনে শিশুর শিরশ্ছেদ, গণপিটুনিতে প্রাণ হারালেন হত্যাকারী

মধ্যপ্রদেশে মায়ের সামনে শিশুর শিরশ্ছেদ, গণপিটুনিতে প্রাণ হারালেন হত্যাকারী

ইসরায়েলের সঙ্গে তৃতীয় অস্ত্র চুক্তি বাতিল করল স্পেন

ইসরায়েলের সঙ্গে তৃতীয় অস্ত্র চুক্তি বাতিল করল স্পেন

মুখে পাথর পুরে ঠোঁটে আঠা লাগিয়ে জঙ্গলে ফেলা হয় ১৯ দিনের নবজাতককে

মুখে পাথর পুরে ঠোঁটে আঠা লাগিয়ে জঙ্গলে ফেলা হয় ১৯ দিনের নবজাতককে

ব্রিকসের সদস্য হতে ফিলিস্তিনের আবেদন

ব্রিকসের সদস্য হতে ফিলিস্তিনের আবেদন