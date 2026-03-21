যুক্তরাজ্যের পারমাণবিক সাবমেরিন ঘাঁটিতে প্রবেশের চেষ্টা, ইরানি আটক

স্কটল্যান্ডে অবস্থিত যুক্তরাজ্যের একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল পারমাণবিক সাবমেরিন ঘাঁটিতে অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে এক ইরানি নাগরিক ও এক রোমানীয় নারীকে গ্রেপ্তার করেছে ব্রিটিশ পুলিশ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলো এই দুজনকে ইরানি ‘গুপ্তচর’ হিসেবে সন্দেহ করছে।
স্কটল্যান্ডের ‘এইচএম নেভাল বে ক্লাইড’ নামক নৌঘাঁটি থেকে গত বৃহস্পতিবার তাঁদের আটক করা হয়। এই ঘাঁটিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখানেই যুক্তরাজ্যের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সাবমেরিন বহর রাখা হয়। আটক ইরানি পুরুষের বয়স ৩৪ এবং রোমানীয় নারীর বয়স ৩১ বছর বলে নিশ্চিত করেছে স্থানীয় পুলিশ।
পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ‘নিরাপত্তা বেষ্টনী অতিক্রম করে ঘাঁটির ভেতরে প্রবেশের চেষ্টার সময় তাঁদের ধরা হয়।’ ২৩ মার্চ তাঁদের ডাম্বারটন শেরিফ আদালতে হাজির করার কথা রয়েছে।
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার চলমান সংঘাতের মাঝেই এই গ্রেপ্তারের ঘটনাটি ঘটল। সম্প্রতি পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরানের ছোড়া বেশ কিছু ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন রুখে দিয়েছে ব্রিটিশ নৌবাহিনী। যুক্তরাজ্য ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কারখানা ও উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ধ্বংস করতে অভিযান পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে গোপনীয় সামরিক স্থাপনায় ইরানি নাগরিকের প্রবেশের চেষ্টা ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।
যদিও পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের ‘গুপ্তচর’ বলেনি, তবে ব্রিটিশ গণমাধ্যমগুলো গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, তাঁরা সম্ভবত ওই ঘাঁটির নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং সাবমেরিনগুলোর গতিবিধি-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিল। ইরানের ওপর মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় তেহরানের নজরদারি বৃদ্ধির আশঙ্কা আগে থেকেই করা হচ্ছিল।
বর্তমানে ওই নৌঘাঁটির নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং আটকদের জেরা করে তাদের মূল উদ্দেশ্য জানার চেষ্টা করছে ব্রিটিশ কাউন্টার টেররিজম পুলিশ।
ইরানের বিরুদ্ধে চলমান মার্কিন সামরিক অভিযান ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’ নিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের একের পর এক আক্রমণাত্মক বক্তব্য এখন খোদ পেন্টাগনের ভেতরেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে। হেগসেথ ধারাবাহিকভাবে দাবি করছেন, মার্কিন হামলার তীব্রতা প্রতিদিন বাড়ছে, কিন্তু মার্কিন সামরিক বাহিনীর নিজস্ব....১ ঘণ্টা আগে
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারণায় এবং ক্ষমতায় আসার পর ঋণ কমানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও বর্তমানে তা উল্টো পথে হাঁটছে। সরকারি তথ্যানুযায়ী, মাত্র পাঁচ মাস আগে দেশটির ঋণ ছিল ৩৮ ট্রিলিয়ন এবং তার মাত্র দুই মাস আগে ছিল ৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার।১ ঘণ্টা আগে
এই ডিভাইসের আয়তন মাত্র ২ দশমিক ৩ ঘন সেন্টিমিটার, যা একটি আঙুলের নখের সমান। এটি যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি মডেলগুলোর তুলনায় সাত গুণ ছোট। অধ্যাপক চেন বলেন, ‘প্রচলিত পারমাণবিক ঘড়িগুলোকে ছোট করলেও সেগুলোর আয়তন কয়েকশ ঘন সেন্টিমিটার এবং বিদ্যুৎ খরচ কয়েক ওয়াট পর্যন্ত হয়ে থাকে।৩ ঘণ্টা আগে
ইরান ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মার্কিন-ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি দিয়েগো গার্সিয়ার দিকে দুটি মধ্যম পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। তবে সেগুলো লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি বলে একাধিক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।৬ ঘণ্টা আগে