আমাদের শিশুদের মস্তিষ্ক বিক্রির জন্য নয়—সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধের ঘোষণা মাখোঁর

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ ঘোষণা দিয়েছেন, ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে তাঁর সরকার দ্রুত আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
এক ভিডিও বার্তায় মাখোঁ বলেন, ‘আমাদের শিশু ও কিশোরদের মস্তিষ্ক বিক্রির জন্য নয়। তাদের আবেগও বিক্রির বস্তু নয় কিংবা কোনো মার্কিন প্ল্যাটফর্ম বা চীনা অ্যালগরিদমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য নয়।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, সরকার ১৫ বছরের নিচে শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করবে এবং হাইস্কুলগুলোতে মোবাইল ফোন ব্যবহারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সিএনএন জানিয়েছে, পশ্চিমা বিশ্বে শিশু-কিশোরদের ওপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এরই ধারাবাহিকতায় অস্ট্রেলিয়া গত ডিসেম্বরে একটি যুগান্তকারী আইন পাস করে। এর মাধ্যমে দেশটিতে ১৬ বছরের কম বয়সীদের ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, ফেসবুকসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট খোলা নিষিদ্ধ করা হয়। ব্রিটেনও সম্প্রতি অনলাইন নিরাপত্তা জোরদারে এবং ১৬ বছরের নিচে শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সীমা আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করছে।
ফ্রান্সে এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট মাখোঁর দল রেনেসাঁ পার্টির সংসদ সদস্য লর মিলার। তিনি জানান, বর্তমানে কার্যকর কোনো বয়স যাচাই ব্যবস্থা নেই। যে কেউ ইচ্ছে মতো জন্মতারিখ দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবেশ করতে পারে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট (ডিএসএ) কঠোরভাবে প্রয়োগ করে প্রকৃত বয়স যাচাই বাধ্যতামূলক করাই ফরাসি সরকারের লক্ষ্য।
মিলার স্বীকার করেন, নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর পথ সব সময়ই থাকবে। তবে শিশুদের অনলাইন সুরক্ষায় অন্তত প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন।
অস্ট্রেলিয়ায় এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের পর ৪৭ লাখের বেশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট (যেগুলো ১৬ বছরের কম বয়সীদের বলে ধারণা করা হয়েছিল) বন্ধ বা অপসারণ করা হয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ জানিয়েছেন, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি ঠেকাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তবে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতাও রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এর মালিক ইলন মাস্ক এমন নিষেধাজ্ঞাকে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের গোপন প্রচেষ্টা হিসেবে আখ্যা দিলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি আইন মেনে চলছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বাস্তব জগতে শিশুদের অতিরিক্ত সুরক্ষা দেওয়া হলেও অনলাইন জগতে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়নি—এই বৈপরীত্যই এখন নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে বিশ্বকে।
ভারতের নয়াদিল্লিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে রোববার (২৫ জানুয়ারি) ৯০ বছর বয়সে মারা গেছেন স্যার উইলিয়াম মার্ক টালি। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে যাদের সাংবাদিকতা গভীর ও স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে, মার্ক টালি তাঁদের অন্যতম।২ ঘণ্টা আগে
এক বছর আগেও গ্রেগরি বোভিনো ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের কাছে প্রায় অচেনা এক নাম। আজ তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন দমন অভিযানের সবচেয়ে আলোচিত মুখ। মাঠপর্যায়ের কৌশল থেকে শুরু করে তাঁর পোশাক—সবকিছুই এখন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে।২ ঘণ্টা আগে
দ্রুততম সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে জড়ো হওয়ার প্রেক্ষাপটে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে ইরান। তেহরানের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাতে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, ইরানের ওপর যে কোনো ধরনের হামলা—তা সীমিত হোক বা ব্যাপক—দেশটি ‘সর্বাত্মক যুদ্ধ’ হিসেবে বিবেচনা করবে৩ ঘণ্টা আগে
রাজ্যের সমতল অংশে বসবাস করা প্রভাবশালী মেইতেই সম্প্রদায়ের যুবক ছিলেন মায়াংলামবাম ঋষিকান্ত সিং। রাজ্যের পাহাড়ি অংশে বসবাস করা কুকি সম্প্রদায়ের এক নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের জের ধরেই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে