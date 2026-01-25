সন্দেহভাজন রুশ ট্যাংকারের ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে আটক করল ফ্রান্স

রাশিয়ার ওপর আরোপিত পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে তেল পরিবহনের সঙ্গে জড়িত তথাকথিত ‘শ্যাডো ফ্লিট’-এর একটি জাহাজের ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে আটক করেছে ফ্রান্স। ফরাসি নৌবাহিনীর হাতে আটক হওয়া ওই তেল ট্যাংকারটির নাম ‘গ্রিঞ্চ’। ভূমধ্যসাগরে জাহাজটি আটকের পর ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরনগরী মার্সেইয়ের উপকূলে নোঙর করতে বাধ্য করা হয়।
মার্সেইয়ের প্রসিকিউটর দপ্তর রোববার (২৫ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে জানায়, জাহাজটি ভুয়া পতাকার অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল কি না—তা খতিয়ে দেখতে প্রাথমিক তদন্তের অংশ হিসেবে ৫৮ বছর বয়সী ওই ক্যাপ্টেনকে আটক করা হয়েছে। আটক ক্যাপ্টেন একজন ভারতীয় নাগরিক। তবে বিবৃতিতে সরাসরি রাশিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়নি।
ফরাসি কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, গ্রিঞ্চ নামের তেল ট্যাংকারটি চলতি মাসের শুরুর দিকে রাশিয়ার মুরমানস্ক বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে। জাহাজটি তখন কোমোরোসের পতাকা বহন করছিল। তদন্তকারীরা বর্তমানে ওই পতাকার বৈধতা এবং জাহাজটির নেভিগেশন ও অন্যান্য নথিপত্র যাচাই করছেন।
ক্যাপ্টেন ছাড়াও জাহাজটির অন্য সব নাবিক ভারতীয় নাগরিক। তাঁরা এখনো জাহাজেই অবস্থান করছেন। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের জাহাজ ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।
উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৯টি নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। তবে গোপনে এসব নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে মস্কো এখনো বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করে যাচ্ছে। ভারত ও চীনের মতো দেশগুলো তুলনামূলক কম দামে সেই তেল কিনছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই তেল পরিবহনের বড় একটি অংশ সম্পন্ন হচ্ছে তথাকথিত ‘শ্যাডো ফ্লিট’-এর মাধ্যমে। এসব জাহাজ পশ্চিমা সামুদ্রিক বিমা, নিবন্ধন ও নজরদারি ব্যবস্থার বাইরে থেকে পরিচালিত হয়।
এর আগে গত অক্টোবরেও ফ্রান্স তার পশ্চিম উপকূলে ‘বোরাকাই’ নামে আরেকটি নিষেধাজ্ঞাভুক্ত তেল ট্যাংকার আটক করেছিল। কয়েক দিন পর তদন্ত শেষে জাহাজটি ছেড়ে দেওয়া হয়।
ফরাসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রিঞ্চ–সংক্রান্ত তদন্ত এখনো চলমান রয়েছে এবং প্রয়োজন হলে আরও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ ঘোষণা দিয়েছেন, ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে তাঁর সরকার দ্রুত আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
ভারতের নয়াদিল্লিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে রোববার (২৫ জানুয়ারি) ৯০ বছর বয়সে মারা গেছেন স্যার উইলিয়াম মার্ক টালি। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে যাঁদের সাংবাদিকতা গভীর ও স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে, মার্ক টালি তাঁদের অন্যতম।৪ ঘণ্টা আগে
এক বছর আগেও গ্রেগরি বোভিনো ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের কাছে প্রায় অচেনা এক নাম। আজ তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন দমন অভিযানের সবচেয়ে আলোচিত মুখ। মাঠপর্যায়ের কৌশল থেকে শুরু করে তাঁর পোশাক—সবকিছুই এখন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে।৪ ঘণ্টা আগে
দ্রুততম সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে জড়ো হওয়ার প্রেক্ষাপটে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে ইরান। তেহরানের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাতে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, ইরানের ওপর যে কোনো ধরনের হামলা—তা সীমিত হোক বা ব্যাপক—দেশটি ‘সর্বাত্মক যুদ্ধ’ হিসেবে বিবেচনা করবে৫ ঘণ্টা আগে