সাইপ্রাসের দিকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
তেহরানে আজও ইসরায়েলি বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে। ছবি: আনাদোলু

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে এবার সাইপ্রাসের দিকে ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে ইরান। যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষাসচিব জন হিলি জানিয়েছেন, শনিবার দুটি ব্যালিস্টিক মিসাইল সাইপ্রাস অভিমুখে ছোড়া হয়েছে। তবে তিনি আশ্বস্ত করেছেন, ইরান সরাসরি সাইপ্রাস দ্বীপটিকে লক্ষ্যবস্তু করেনি। সেখানে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটির উপস্থিতির কারণে ওই এলাকাটি ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথে ছিল।

জন হিলি আরও জানান, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য স্থানেও ইরানের ড্রোন ভূপাতিত করতে ব্রিটিশ বাহিনী সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার জবাবে ইরান ইতিমধ্যে দুবাই, আবুধাবি, বাহরাইন ও দোহায় ব্যাপক পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে।

প্রতিরক্ষাসচিব বলেন, ‘আমাদের ঘাঁটি, আমাদের জনগণ এবং আমাদের মিত্রদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ানো ড্রোনগুলো আমরা ধ্বংস করছি। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর এবং ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছে।’

ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর হামলার ভয়াবহতা তুলে ধরে তিনি জানান, বাহরাইনে ব্রিটিশ সেনাদের মাত্র ২০০ মিটারের মধ্যে একটি ইরানি মিসাইল আঘাত হেনেছে। এ ছাড়া ইরাকে অবস্থানরত ব্রিটিশ সেনাদের মাত্র ৪০০ মিটারের মধ্যে আরেকটি ক্ষেপণাস্ত্র পড়ার ঘটনা ঘটেছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারের সরকারের ওপর অভ্যন্তরীণ চাপ বাড়ছে। রক্ষণশীল ও বিভিন্ন মহল থেকে ইরানের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণাত্মক অভিযানে যোগ দেওয়ার দাবি তোলা হচ্ছে। ব্রিটিশ বাহিনী বর্তমানে ‘সক্রিয়’ প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে রয়েছে বলেও নিশ্চিত করেছেন জন হিলি।

নিজ দপ্তরেই মারা যান খামেনি, কখন মৃত্যু হয়—জানাল ইরান

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

খামেনিকে হত্যা করে ‘বড় ভুল’ করল যুক্তরাষ্ট্র, পরিণতি কী

কলকাতায় টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মৃত্যু, লাশ দেশে আসতে পারে আজ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘রেড লাইন’ অতিক্রম করা যাবে না, চীনের হুঁশিয়ারি

