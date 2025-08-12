Ajker Patrika
জেলিফিশের কারণে বন্ধ হলো ফ্রান্সের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রিঅ্যাক্টর শীতল রাখার পানিতে ঢুকে পড়ে বিপুল সংখ্যক জেলিফিশ। ছবি: এএফপি
রিঅ্যাক্টর শীতল রাখার পানিতে ঢুকে পড়ে বিপুল সংখ্যক জেলিফিশ। ছবি: এএফপি

জেলিফিশের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে ফ্রান্সের অন্যতম বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কার্যক্রম। গতকাল রোববার উত্তর ফ্রান্সে অবস্থিত গ্রাভেলিন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে ফরাসি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কোম্পানি ইডিএফ।

ইডিএফ জানিয়েছে, রবিবার রাতের দিকে কেন্দ্রটির তিনটি রিঅ্যাক্টর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কেন্দ্রটির দুটি রিঅ্যাক্টর আগেই গ্রীষ্মকালীন পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল। এর কিছুক্ষণ পর চতুর্থ রিঅ্যাক্টরও কাজ বন্ধ করে দেয়।

পরীক্ষা করে দেখা যায়, কেন্দ্রটির উপকূলবর্তী রিঅ্যাক্টরগুলো শীতল রাখার জন্য ব্যবহৃত পানিতে বিপুল সংখ্যক জেলিফিশ ঢুকে পাম্পিং স্টেশনের ফিল্টার ড্রামগুলোতে আটকা পড়েছে।

এ সময় প্রায় ৫০ লাখ বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

অবশ্য এই ঘটনায় কেন্দ্রের স্থাপনা, কর্মী বা পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে ইডিএফ। এমনকি ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে বিদ্যুৎ রপ্তানিতেও কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি বলে দাবি করেছে কোম্পানিটি।

নর্থ সি-এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি খাল থেকে গ্রাভেলিন বিদ্যুৎকেন্দ্রের শীতলীকরণ ব্যবস্থায় পানি আনা হয়। জেলিফিশের আবাসস্থল এই সাগরের পানির তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে বেড়ে গেলে উপকূলীয় এলাকায় প্রায়ই জেলিফিশের দেখা মেলে।

বহুদিন ধরেই উপকূলীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটিয়ে আসছে জেলিফিশেরা। তবে এসব কেন্দ্র তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিপুল পরিমাণ শীতল পানি সংগ্রহের জন্য সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল।

বারবার এ ঘটনা ঘটতে থাকায় ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি ‘প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা’ তৈরি করেছেন, যা এই বিপুল জেলিফিশের আগমনের পূর্বাভাস দিতে পারবে, যা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে।

২০২১ সালে জেলিফিশের কারণে স্কটল্যান্ডের টর্নেস পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। ইডিএফের মালিকানাধীন এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটির পানি নেওয়ার পাইপের সি-উইড ফিল্টার আটকে দেয় জেলিফিশ। এর এক দশক আগে, ২০১১ সালেও একই কারণে কেন্দ্রটি এক সপ্তাহ বন্ধ ছিল।

এর আগে জেলিফিশের ঝাঁক সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপানের পারমাণবিক ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রও বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি ১৯৯৯ সালে ফিলিপাইনে একটি বড় ধরনের ব্ল্যাকআউট ঘটেছিল, যা নিয়ে কেউ কেউ ভুল করে ধারণা করেছিলেন যে এটি ওয়াইটু কে বাগ বা সরকার উৎখাতের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত।

এমনকি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে পূর্ব চীনের বৃহত্তম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের শীতলীকরণ ব্যবস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে বিপুল সংখ্যক জেলিফিশে ভরে যায়। তখন কেন্দ্রের কর্মীদের প্রায় ১০ দিন ধরে লড়াই করে ১৫০ টনেরও বেশি জেলিফিশ সরাতে হয়।

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মিকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ ঘোষণা করল যুক্তরাষ্ট্র

ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র স্বীকৃতির পথে নতুন গতি, জাতিসংঘের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পর এবার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি বিলাওয়ালের

