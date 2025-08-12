জেলিফিশের কারণে বন্ধ হলো ফ্রান্সের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জেলিফিশের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে ফ্রান্সের অন্যতম বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কার্যক্রম। গতকাল রোববার উত্তর ফ্রান্সে অবস্থিত গ্রাভেলিন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে ফরাসি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কোম্পানি ইডিএফ।
ইডিএফ জানিয়েছে, রবিবার রাতের দিকে কেন্দ্রটির তিনটি রিঅ্যাক্টর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কেন্দ্রটির দুটি রিঅ্যাক্টর আগেই গ্রীষ্মকালীন পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল। এর কিছুক্ষণ পর চতুর্থ রিঅ্যাক্টরও কাজ বন্ধ করে দেয়।
পরীক্ষা করে দেখা যায়, কেন্দ্রটির উপকূলবর্তী রিঅ্যাক্টরগুলো শীতল রাখার জন্য ব্যবহৃত পানিতে বিপুল সংখ্যক জেলিফিশ ঢুকে পাম্পিং স্টেশনের ফিল্টার ড্রামগুলোতে আটকা পড়েছে।
এ সময় প্রায় ৫০ লাখ বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
অবশ্য এই ঘটনায় কেন্দ্রের স্থাপনা, কর্মী বা পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে ইডিএফ। এমনকি ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে বিদ্যুৎ রপ্তানিতেও কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি বলে দাবি করেছে কোম্পানিটি।
নর্থ সি-এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি খাল থেকে গ্রাভেলিন বিদ্যুৎকেন্দ্রের শীতলীকরণ ব্যবস্থায় পানি আনা হয়। জেলিফিশের আবাসস্থল এই সাগরের পানির তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে বেড়ে গেলে উপকূলীয় এলাকায় প্রায়ই জেলিফিশের দেখা মেলে।
বহুদিন ধরেই উপকূলীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটিয়ে আসছে জেলিফিশেরা। তবে এসব কেন্দ্র তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিপুল পরিমাণ শীতল পানি সংগ্রহের জন্য সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল।
বারবার এ ঘটনা ঘটতে থাকায় ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি ‘প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা’ তৈরি করেছেন, যা এই বিপুল জেলিফিশের আগমনের পূর্বাভাস দিতে পারবে, যা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে।
২০২১ সালে জেলিফিশের কারণে স্কটল্যান্ডের টর্নেস পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। ইডিএফের মালিকানাধীন এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটির পানি নেওয়ার পাইপের সি-উইড ফিল্টার আটকে দেয় জেলিফিশ। এর এক দশক আগে, ২০১১ সালেও একই কারণে কেন্দ্রটি এক সপ্তাহ বন্ধ ছিল।
এর আগে জেলিফিশের ঝাঁক সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপানের পারমাণবিক ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রও বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি ১৯৯৯ সালে ফিলিপাইনে একটি বড় ধরনের ব্ল্যাকআউট ঘটেছিল, যা নিয়ে কেউ কেউ ভুল করে ধারণা করেছিলেন যে এটি ওয়াইটু কে বাগ বা সরকার উৎখাতের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত।
এমনকি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে পূর্ব চীনের বৃহত্তম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের শীতলীকরণ ব্যবস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে বিপুল সংখ্যক জেলিফিশে ভরে যায়। তখন কেন্দ্রের কর্মীদের প্রায় ১০ দিন ধরে লড়াই করে ১৫০ টনেরও বেশি জেলিফিশ সরাতে হয়।
জেলিফিশের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে ফ্রান্সের অন্যতম বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কার্যক্রম। গতকাল রোববার উত্তর ফ্রান্সে অবস্থিত গ্রাভেলিন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে ফরাসি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কোম্পানি ইডিএফ।
ইডিএফ জানিয়েছে, রবিবার রাতের দিকে কেন্দ্রটির তিনটি রিঅ্যাক্টর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কেন্দ্রটির দুটি রিঅ্যাক্টর আগেই গ্রীষ্মকালীন পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল। এর কিছুক্ষণ পর চতুর্থ রিঅ্যাক্টরও কাজ বন্ধ করে দেয়।
পরীক্ষা করে দেখা যায়, কেন্দ্রটির উপকূলবর্তী রিঅ্যাক্টরগুলো শীতল রাখার জন্য ব্যবহৃত পানিতে বিপুল সংখ্যক জেলিফিশ ঢুকে পাম্পিং স্টেশনের ফিল্টার ড্রামগুলোতে আটকা পড়েছে।
এ সময় প্রায় ৫০ লাখ বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
অবশ্য এই ঘটনায় কেন্দ্রের স্থাপনা, কর্মী বা পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে ইডিএফ। এমনকি ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে বিদ্যুৎ রপ্তানিতেও কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি বলে দাবি করেছে কোম্পানিটি।
নর্থ সি-এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি খাল থেকে গ্রাভেলিন বিদ্যুৎকেন্দ্রের শীতলীকরণ ব্যবস্থায় পানি আনা হয়। জেলিফিশের আবাসস্থল এই সাগরের পানির তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে বেড়ে গেলে উপকূলীয় এলাকায় প্রায়ই জেলিফিশের দেখা মেলে।
বহুদিন ধরেই উপকূলীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটিয়ে আসছে জেলিফিশেরা। তবে এসব কেন্দ্র তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিপুল পরিমাণ শীতল পানি সংগ্রহের জন্য সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল।
বারবার এ ঘটনা ঘটতে থাকায় ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি ‘প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা’ তৈরি করেছেন, যা এই বিপুল জেলিফিশের আগমনের পূর্বাভাস দিতে পারবে, যা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে।
২০২১ সালে জেলিফিশের কারণে স্কটল্যান্ডের টর্নেস পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। ইডিএফের মালিকানাধীন এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটির পানি নেওয়ার পাইপের সি-উইড ফিল্টার আটকে দেয় জেলিফিশ। এর এক দশক আগে, ২০১১ সালেও একই কারণে কেন্দ্রটি এক সপ্তাহ বন্ধ ছিল।
এর আগে জেলিফিশের ঝাঁক সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপানের পারমাণবিক ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রও বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি ১৯৯৯ সালে ফিলিপাইনে একটি বড় ধরনের ব্ল্যাকআউট ঘটেছিল, যা নিয়ে কেউ কেউ ভুল করে ধারণা করেছিলেন যে এটি ওয়াইটু কে বাগ বা সরকার উৎখাতের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত।
এমনকি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে পূর্ব চীনের বৃহত্তম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের শীতলীকরণ ব্যবস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে বিপুল সংখ্যক জেলিফিশে ভরে যায়। তখন কেন্দ্রের কর্মীদের প্রায় ১০ দিন ধরে লড়াই করে ১৫০ টনেরও বেশি জেলিফিশ সরাতে হয়।
পাকিস্তানের বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এবং এর প্রধান সহযোগী একটি গ্রুপকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা দেয়।২৯ মিনিট আগে
জাতিসংঘের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য দেশ এরই মধ্যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে বা শিগগিরই দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। আগামী সেপ্টেম্বরের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে (ইউএনজিএ) ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে সোমবার এ তালিকায় নতুন করে যুক্ত হয়েছে অস্ট্রেলিয়া।৩৬ মিনিট আগে
আরব নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি নিয়ে গত ৮ আগস্ট এক রায়ে আন্তর্জাতিক আদালত বলেছে যে, ভারতকে পাকিস্তানের জন্য সিন্ধু নদীর পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোর পানি অবাধভাবে প্রবাহিত হতে দিতে হবে। আদালত স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে, ভারতের নতুন হাইড্রোপাওয়ার প্রকল্পসমূহ চুক্তির নির্ধারিত মানদণ্১ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান আবারও ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছে। এবার পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ বিলাওয়াল ভুট্টো ভারতকে সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি একতরফাভাবে স্থগিত করার বিষয়ে হুমকি দিয়েছেন। পাকিস্তানের সাবেক এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, ভারত পাকিস্তানের ‘বড় ক্ষতি’ করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী...১ ঘণ্টা আগে