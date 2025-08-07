Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ‘গ্রহণযোগ্য’—দেখা হতে পারে ট্রাম্প-পুতিনের

অনলাইন ডেস্ক
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। ছবি: সংগৃহীত
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের মধ্যে আলোচনাকে ‘গঠনমূলক’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন ক্রেমলিনের সহকারী ইউরি উশাকভ। তিনি জানিয়েছেন, ইউক্রেন সংকট সমাধান নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে একটি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব পেয়েছে রাশিয়া।

রাশিয়া টুডে (আরটি) জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন উশাকভ। এ সময় তিনি আরও জানান, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন বিশেষ দূত উইটকফের বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পেশ করা প্রস্তাবনা বিবেচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে মস্কো। তবে এই প্রস্তাবনার বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য তিনি প্রকাশ করেননি।

রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এখনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় রয়েছে বলে উল্লেখ করেন উশাকভ। তিনি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। রুবিও ওই বৈঠক সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘আজ একটি ভালো দিন ছিল। আমাদের এখনো অনেক দূর যেতে হবে, তবে আমরা আজ শান্তির কাছাকাছি। যেখানে গতকাল আমরা কাছাকাছিও ছিলাম না।’

এর আগে উশাকভ বৈঠকটিকে ‘ব্যবসাবান্ধব এবং গঠনমূলক’ আখ্যা দেন এবং বলেন, ‘ইউক্রেনকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে চলা উত্তেজনার বাইরে গিয়েও রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পারস্পরিক উপকারভিত্তিক পথে এগোতে পারে।’

তিনি জানান, আগামী সপ্তাহেই প্রেসিডেন্ট পুতিন ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে একটি বৈঠক হতে পারে। পরে পুতিনও ইঙ্গিত দিয়েছেন, ওই সাক্ষাৎটি সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

