Ajker Patrika
ইউরোপ

ইরানে হামলা বন্ধের দাবিতে লন্ডনে ব্যাপক বিক্ষোভ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানে হামলা বন্ধের দাবিতে লন্ডনে ব্যাপক বিক্ষোভ
লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মিছিলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল পাঁচ থেকে ছয় হাজার। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের চলমান বিমান হামলা বন্ধের দাবিতে লন্ডনের রাজপথে নেমেছেন হাজার হাজার মানুষ। আজ শনিবার স্থানীয় সময় বিকেলে সেন্ট্রাল লন্ডনে অনুষ্ঠিত এই বিশাল বিক্ষোভ মিছিলে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছেন বলে জানিয়েছে মেট্রোপলিটন পুলিশ।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিক্ষোভকারীরা আজ বিকেলে লন্ডনের মিলব্যাঙ্ক থেকে ভক্সহলে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। মিছিল চলাকালে তাঁদের কণ্ঠে ছিল যুদ্ধবিরোধী স্লোগান। ‘আমরাই জনতা, আমাদের স্তব্ধ করা যাবে না’, ‘এখনই বোমা হামলা বন্ধ করো, এখনই, এখনই’—এমন সব স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে লন্ডনের রাজপথ।

লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মিছিলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল পাঁচ থেকে ছয় হাজার।

ইরানে রাতেই ‘ভয়াবহ’ হামলার হুমকি ট্রাম্পের, নতি স্বীকার করবেন না পেজেশকিয়ানইরানে রাতেই ‘ভয়াবহ’ হামলার হুমকি ট্রাম্পের, নতি স্বীকার করবেন না পেজেশকিয়ান

মিছিলের আগে বিক্ষোভকারীরা সেন্ট্রাল লন্ডনের মিলব্যাঙ্ক এলাকায় জড়ো হন। এর আগে ওয়েস্টমিনস্টারের পাশে ভিক্টোরিয়া টাওয়ার গার্ডেনসংলগ্ন রাস্তায় বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা ও অ্যাকশন গ্রুপ বেশ কিছু তাঁবু স্থাপন করে। সেখান থেকেই মূলত বিক্ষোভের সূচনা হয় এবং পরে তা মিছিলে রূপ নেয়।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যবিক্ষোভহামলাইউরোপইরানইসরায়েলমিছিলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতিবেশী দেশে আর হামলা নয়, ক্ষমাও চাইলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

বিশ্ব অর্থনীতিতে অশনিসংকেত: দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্বালানি তেলের দাম

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

সম্পর্কিত

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

তিন দিনে ইরানের ৪২টি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংসের দাবি ট্রাম্পের

তিন দিনে ইরানের ৪২টি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংসের দাবি ট্রাম্পের

ইরানে হামলা বন্ধের দাবিতে লন্ডনে ব্যাপক বিক্ষোভ

ইরানে হামলা বন্ধের দাবিতে লন্ডনে ব্যাপক বিক্ষোভ

ইরানে রাতেই ‘ভয়াবহ’ হামলার হুমকি ট্রাম্পের, নতি স্বীকার করবেন না পেজেশকিয়ান

ইরানে রাতেই ‘ভয়াবহ’ হামলার হুমকি ট্রাম্পের, নতি স্বীকার করবেন না পেজেশকিয়ান