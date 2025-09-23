ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল এবার ফ্রান্স

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অবশেষে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল ইউরোপের দেশ ফ্রান্সও। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্যমতে, গতকাল সোমবার, নিউইয়র্কে ফিলিস্তিন-বিষয়ক এক বিশেষ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ।
বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, আন্দোরা এবং সান মারিনোও ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বললেও এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি।
এর আগে গত রোববার যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও পর্তুগাল ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে।
গতকাল সোমবারের সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট মাখোঁ বলেন, ‘শান্তির সময় এসে গেছে। গাজায় চলমান যুদ্ধকে কোনোভাবেই ন্যায়সংগত বলা যায় না।’
এ সময় তিনি দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের ওপর আবারও জোর দেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, ‘গায়ের জোর নয়, সব সময় সত্যের জয় হওয়া উচিত। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান নিশ্চিতের জন্য যা প্রয়োজন তা আমাদের করতে হবে। কারণ, একমাত্র কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমেই ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল পাশাপাশি দুই রাষ্ট্র হিসেবে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অবস্থান করতে পারে।’
হামাসের হাতে থাকা বাকি জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারেও কথা বলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট।
গাজার মানবিক পরিস্থিতির অবনতি আর পশ্চিম তীরে অবৈধভাবে ইসরায়েলি বসতি নির্মাণকে ঘিরে ইসরায়েলের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমশ বাড়ছে। মূলত এ কারণেই ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার এই ঢেউ শুরু হয়েছে।
তবে, ইউরোপীয় দেশগুলোর এই পদক্ষেপে যারপরনাই অখুশি ইসরায়েল। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু একে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরে হামাসের হামলার ‘পুরস্কার’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্য—ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ হামাসকে তাদের সন্ত্রাসবাদের জন্য পুরস্কৃত করা।
অবশেষে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল ইউরোপের দেশ ফ্রান্সও। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্যমতে, গতকাল সোমবার, নিউইয়র্কে ফিলিস্তিন-বিষয়ক এক বিশেষ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ।
বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, আন্দোরা এবং সান মারিনোও ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বললেও এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি।
এর আগে গত রোববার যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও পর্তুগাল ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে।
গতকাল সোমবারের সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট মাখোঁ বলেন, ‘শান্তির সময় এসে গেছে। গাজায় চলমান যুদ্ধকে কোনোভাবেই ন্যায়সংগত বলা যায় না।’
এ সময় তিনি দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের ওপর আবারও জোর দেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, ‘গায়ের জোর নয়, সব সময় সত্যের জয় হওয়া উচিত। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান নিশ্চিতের জন্য যা প্রয়োজন তা আমাদের করতে হবে। কারণ, একমাত্র কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমেই ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল পাশাপাশি দুই রাষ্ট্র হিসেবে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অবস্থান করতে পারে।’
হামাসের হাতে থাকা বাকি জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারেও কথা বলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট।
গাজার মানবিক পরিস্থিতির অবনতি আর পশ্চিম তীরে অবৈধভাবে ইসরায়েলি বসতি নির্মাণকে ঘিরে ইসরায়েলের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমশ বাড়ছে। মূলত এ কারণেই ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার এই ঢেউ শুরু হয়েছে।
তবে, ইউরোপীয় দেশগুলোর এই পদক্ষেপে যারপরনাই অখুশি ইসরায়েল। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু একে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরে হামাসের হামলার ‘পুরস্কার’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্য—ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ হামাসকে তাদের সন্ত্রাসবাদের জন্য পুরস্কৃত করা।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গর্ভবতী নারীদের জনপ্রিয় ব্যথানাশক টাইলেনল—যা প্যারাসিটামল নামেও পরিচিত—এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই ওষুধটির সঙ্গে অটিজমের সম্পর্ক থাকতে পারে হতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত এই সংযোগ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়।৭ মিনিট আগে
নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮০তম অধিবেশনে সোমবার চারটি ইউরোপীয় দেশ নিঃশর্তভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আরও তিনটি ইউরোপীয় দেশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হলে তারা ভবিষ্যতে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে।১ ঘণ্টা আগে
প্যারিসের কেন্দ্রস্থলের জাভেল মসজিদের দরজার সামনে রক্তমাখা শূকরের মাথা ফেলে রাখা হয় কিছুদিন আগে। সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখ ভোরে নামাজ পড়তে আসা মুসল্লিরা এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। শূকরের মাথার ওপরে নীল কালি দিয়ে লেখা ছিল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের নাম—‘মাখোঁ।’২ ঘণ্টা আগে
পশ্চিমা গুরুত্বপূর্ণ দেশের কাছ থেকে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র স্বীকৃতি মিলেছে। গত রোববার যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা স্বীকৃতি দেওয়ার পর ফিলিস্তিনে এখনো হামলা চলছে। তবে এরপরও পশ্চিমাদের স্বীকৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।৭ ঘণ্টা আগে