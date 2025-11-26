Ajker Patrika
ইউরোপ

রাশিয়ার প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রস্তুত হয় যুক্তরাষ্ট্রের ২৮ দফা ইউক্রেন শান্তি পরিকল্পনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ট্রাম্প গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে পারলেও ইউক্রেনে ব্যর্থ হচ্ছেন মূলত অঞ্চলটিতে তাঁর প্রভাব বলয়ের ব্যর্থতার কারণে। ছবি: সংগৃহীত
ট্রাম্প গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে পারলেও ইউক্রেনে ব্যর্থ হচ্ছেন মূলত অঞ্চলটিতে তাঁর প্রভাব বলয়ের ব্যর্থতার কারণে। ছবি: সংগৃহীত

ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনাটি গত সপ্তাহে প্রকাশ্যে আসে। তিনটি সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এই পরিকল্পনার বহু অংশ নেওয়া হয়েছিল রাশিয়ার তৈরি একটি নথি থেকে। রাশিয়া এই নথি গত অক্টোবরে ট্রাম্প প্রশাসনের হাতে তুলে দেয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রগুলো বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানায়, রাশিয়া তাদের শর্তাবলি তুলে ধরে ওই প্রস্তাবটি তৈরি করে। পরে সেই নথি যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের হাতে দেয় অক্টোবরের মাঝামাঝি। এর আগে ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠক হয়।

কূটনৈতিক পরিভাষায় ‘নন-পেপার’ হিসেবে পরিচিত ওই অনানুষ্ঠানিক নথিতে রাশিয়া তাদের আগের আলোচনাগুলোতে যে ভাষা ও অবস্থান তুলে ধরেছিল তা-ই রাখা হয়। তবে সেখানে এমন কিছু ছাড়ও ছিল, যা ইউক্রেন বহু আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশেষ করে, পূর্বাঞ্চলের বড় একটি অংশ রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দেওয়ার মতো শর্ত।

এটাই প্রথম নিশ্চিত প্রমাণ যে, রুশ নথিটি ২৮ দফার শান্তি পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই নথির অস্তিত্ব গত অক্টোবরে প্রথমে জানায় রয়টার্স। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর কিংবা ওয়াশিংটনে রুশ ও ইউক্রেন দূতাবাস কেউই সাড়া দেয়নি।

হোয়াইট হাউস সরাসরি ওই ‘নন-পেপার’ নিয়ে কিছু বলেনি। তবে ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি পরিকল্পনাটির অগ্রগতি নিয়ে আশাবাদী। তিনি লিখেছেন, ‘এই শান্তি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আশায় আমি আমার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফকে মস্কোতে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের নির্দেশ দিয়েছি। একই সময়ে সেনাবাহিনীর সচিব ড্যান ড্রিসকল ইউক্রেন পক্ষের সঙ্গে দেখা করবেন।’

ট্রাম্প প্রশাসন কেন এবং কীভাবে নিজেদের শান্তি পরিকল্পনা তৈরি করতে রাশিয়ার নথির ওপর এতটা নির্ভর করল, তা স্পষ্ট নয়। সূত্র বলছে, নথিটি পর্যালোচনা করা মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন, বিশেষত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও মনে করেছিলেন, মস্কোর দাবিগুলো ইউক্রেন নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করবে।

নথি পাঠানোর পর রুবিও রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে কথা বলেন। ওই আলোচনায় নন-পেপারের বিষয়টিও ওঠে বলে সূত্রগুলো জানায়। জেনেভায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রুবিও বলেন, তিনি ‘অনেক নন-পেপার ও এ ধরনের নথি’ পেয়েছেন। তবে বিস্তারিত জানাননি।

গত সপ্তাহে অ্যাক্সিওস নথিটির খবর প্রকাশের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে সংশয় বাড়ছে। অনেকেই পরিকল্পনাটিকে রাশিয়ার বক্তব্যের তালিকা হিসেবে দেখছেন, প্রকৃত কোনো শান্তি উদ্যোগ হিসেবে নয়। তবুও যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। পরিকল্পনায় সই না করলে সামরিক সহায়তা কমিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ওয়াশিংটন।

জানা গেছে, ২৮ দফার পরিকল্পনার কিছু অংশ তৈরি হয়েছিল গত মাসে মিয়ামিতে ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং রাশিয়ার একটি সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের প্রধান কিরিল দিমিত্রিয়েভের বৈঠকে। ওই বৈঠক সম্পর্কে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা হোয়াইট হাউসের ভেতরের অল্প কয়েকজনই জানতেন।

মঙ্গলবার ব্লুমবার্গ জানায়, উইটকফ ক্রেমলিনের শীর্ষ সহকারী ইউরি উশাকভকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, পুতিন কীভাবে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলবেন। সংবাদমাধ্যমের হাতে থাকা কল-ট্রান্সক্রিপ্ট অনুযায়ী, উশাকভ ও উইটকফ ১৪ অক্টোবরই সম্ভাব্য ‘২০ দফার পরিকল্পনার’ কথা বলেছিলেন। পরে দিমিত্রিয়েভের সঙ্গে আলোচনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনাটি বিস্তৃত হয়।

হঠাৎ ঘোষিত এই মার্কিন প্রস্তাব ওয়াশিংটন ও ইউরোপের কর্মকর্তাদের বিস্মিত করে। পরবর্তী কয়েক দিনে তিন মহাদেশজুড়ে জোর কূটনীতি শুরু হয়। এবিসি নিউজ জানায়, প্রথমের ২৮ দফার মধ্যে ৯ দফা পরে বাদ দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের উচ্চপর্যায়ের আলোচনার পর।

শনিবার ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান সিনেটরদের একদল জানান, রুবিও নাকি তাদের বলেছেন, এই ২৮ দফা কোনো মার্কিন পরিকল্পনা নয়; বরং রাশিয়ার ইচ্ছার তালিকা। যদিও হোয়াইট হাউস ও পররাষ্ট্র দপ্তর জোর দিয়ে অস্বীকার করেছে যে রুবিও এমন কিছু বলেছিলেন।

পরবর্তী আলোচনায় রুবিওসহ একটি মার্কিন প্রতিনিধিদল ইউরোপীয় ও ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে জেনেভায় বৈঠকে বসে। সেখানে পরিকল্পনার সবচেয়ে রাশিয়াপন্থী অংশগুলো বাদ বা সংশোধন করা হয়। ড্রিসকল বর্তমানে আবুধাবিতে রুশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইউক্রেনের প্রতিনিধিরাও সংযুক্ত আরব আমিরাতে রয়েছে বলে মার্কিন এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার ইউক্রেন জানায়, সাম্প্রতিক আলোচনার পর যে সংশোধিত কাঠামো তৈরি হয়েছে, তারা সেটিকে সমর্থন করে। তবে সংবেদনশীল বিষয়গুলো, বিশেষ করে ভূখণ্ড ছাড়ের প্রশ্ন, জেলেনস্কি ও ট্রাম্পের সম্ভাব্য বৈঠকে নিষ্পত্তি করতে হবে।

ইউক্রেনরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রভ্লাদিমির পুতিনভলোদিমির জেলেনস্কিইউক্রেন যুদ্ধ
পাকিস্তান

নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি জাহাজবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করল পাকিস্তান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ০৮
পাকিস্তান নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যান্টি–শিপ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
পাকিস্তান নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যান্টি–শিপ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

জাহাজ থেকে নিক্ষেপণযোগ্য অ্যান্টি-শিপ বা জাহাজবিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের নৌবাহিনী স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে। ক্ষেপণাস্ত্রটি পাকিস্তানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার পাকিস্তানের নৌবাহিনী নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি একটি জাহাজ থেকে নিক্ষেপণযোগ্য জাহাজবিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর মিডিয়া উইং। ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) জানিয়েছে, এই অস্ত্র ব্যবস্থা সমুদ্র ও স্থল উভয়ই লক্ষ্যবস্তুতে ‘উচ্চ নির্ভুলতার সঙ্গে আঘাত হানার ক্ষমতা’ রাখে।

আইএসপিআর এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘সিস্টেমটি অত্যাধুনিক গাইডেন্স এবং উন্নত ম্যানুভারেবিলিটি ফিচার দিয়ে সজ্জিত।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘ফ্লাইট টেস্টের সময় উপস্থিত ছিলেন নৌপ্রধান অ্যাডমিরাল নাভীদ আশরাফ, জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা।’

আইএসপিআর এই সফল পরীক্ষা লঞ্চকে ‘পাকিস্তানের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় পাকিস্তান নৌবাহিনীর অটল প্রতিশ্রুতির প্রমাণ’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল শামশাদ মির্জা এবং অন্যান্য সার্ভিস প্রধানেরা পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ইউনিট ও বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এ বছর ৩০ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত, নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ফাতেহ-৪ ক্রুজ নামের ৭৫০ কিলোমিটার পাল্লার একটি ক্ষেপণাস্ত্রের উড্ডয়ন সফলভাবে সম্পন্ন করে। আইএসপিআর জানায়, ‘উন্নত অ্যাভিওনিক্স এবং আধুনিক নেভিগেশনাল উপকরণে সজ্জিত এই অস্ত্র ব্যবস্থা শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এড়িয়ে চলতে সক্ষম এবং উচ্চ নির্ভুলতার সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে।’

জাহাজপাকিস্তানক্ষেপণাস্ত্র
ইউরোপ

একাধিক যৌন সম্পর্ক নয়, এক বিয়েতে খুশি থাকুন—ক্যাথলিকদের প্রতি ভ্যাটিকান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রতীকী ছবি। ছবি: পেক্সেলস
প্রতীকী ছবি। ছবি: পেক্সেলস

সব সময় সুখী থাকার জন্য জটিল কোনো সূত্রের দরকার নেই। অন্তত ভ্যাটিকানের বক্তব্য তাই। গতকাল মঙ্গলবার ঘোষণা এল—ক্যাথলিকদের জন্য এক জীবনে একজন সঙ্গীই যথেষ্ট। তাঁদের মতে, একাধিক যৌন সম্পর্কে না জড়িয়ে, একজন জীবনসঙ্গী বেছে নিলেই সুখী হওয়া যায়।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, নতুন এক ডিক্রি প্রকাশ করেছে ভ্যাটিকানের ডকট্রিনাল অফিস। পোপ লিও অনুমোদিত সেই নির্দেশনায় বিশ্বের ১৪০ কোটি ক্যাথলিককে বলা হয়েছে, জীবনে একজন সঙ্গীকেই বেছে নিতে হবে, একাধিক যৌন সম্পর্ক নয়।

আফ্রিকায় চার্চের সদস্যসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলনের কঠোর সমালোচনা করেছে ভ্যাটিকান। তারা আবারও জানিয়েছে, বিবাহ তাদের দৃষ্টিতে—একজন পুরুষ ও একজন নারীর আজীবন অঙ্গীকার। নির্দেশনাটিতে সমলিঙ্গ সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলা হয়নি। বরং ‘প্রচলিত বিবাহের সমৃদ্ধি ও সুফল এবং ফলপ্রসূ’ হওয়ার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ক্যাথলিকদের উচিত একজন সঙ্গী খুঁজে নিয়ে তার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া।

নতুন ডিক্রিতে বলা হয়েছে, ‘প্রত্যেক প্রকৃত বিবাহ দুজন ব্যক্তির একক বন্ধন। সম্পর্কটি এত ঘনিষ্ঠ, এত সর্বব্যাপী যে অন্য কারও সঙ্গে তা ভাগ করা যায় না।’ তাতে আরও বলা হয়, ‘যেহেতু বিবাহ সমান মর্যাদা ও সমান অধিকারের দুই মানুষের মিলন, তাই এটি একাগ্রতা দাবি করে।’

বিবাহ-সংক্রান্ত চার্চের শিক্ষাকে কীভাবে আরও দৃঢ় করা যায়, সে প্রশ্নে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ভ্যাটিকানে দুটি সিনোড বৈঠক হয়। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের সেই উদ্যোগে শতাধিক কার্ডিনাল ও বিশপ ভবিষ্যৎ ক্যাথলিক ধর্মচর্চা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

আফ্রিকার বহুবিবাহ—যেখানে বহু ক্যাথলিক দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে একাধিক সম্পর্কে যুক্ত—ছিল সবচেয়ে উত্তপ্ত আলোচনার বিষয়। পশ্চিমা দেশের বহুজনের বহু-সঙ্গীভিত্তিক সম্পর্ক অর্থাৎ পলিআমোরাস কাঠামোর উত্থানও সেখানে আলোচিত হয়।

নতুন ডিক্রি বলছে, ‘বহুবিবাহ, পরকীয়া বা পলিআমোরির ভিত্তি সেই ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে মনে করা হয়—সম্পর্কের গভীরতা পাওয়া যাবে একের পর এক নতুন মুখে।’ নথিটিতে তালাকের প্রসঙ্গ নেই। চার্চ তালাককে স্বীকৃতি দেয় না। কারণ, তাদের মতে বিবাহ আজীবন স্থায়ী। তবে চার্চের অ্যানালমেন্ট প্রক্রিয়া রয়েছে, যা দেখে বিবাহ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল কি না। পাশাপাশি তারা জোর দিয়েছে, কোনো সঙ্গীকে নিপীড়নমূলক সম্পর্কে থাকতে বাধ্য করা হয় না।

খ্রিষ্টানধর্ম ও জীবনবিবাহবন্ধনভ্যাটিকান সিটিপোপ লিও
ভারত

মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা: উত্তপ্ত ভারতের রাজনীতি, জড়িয়ে গেল বাংলাদেশের নামও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৩৩
পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত ঘোষণার পর গিরিরাজ সিংসহ বিজেপির নেতারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ছবি: সংগৃহীত
পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত ঘোষণার পর গিরিরাজ সিংসহ বিজেপির নেতারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের রাজনীতিতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনায় এসেছে বাবরি মসজিদ। আর এই আলোচনা-বিতর্কে ঢুকে গেছে বাংলাদেশের নামও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়ক কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় নতুন করে বাবরি মসজিদ গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। জবাবে বিজেপির এক মন্ত্রী বলেছেন, তৃণমূল বাবরি মসজিদের নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এএনআইয়ের খবরে বলা হয়েছে, কয়েক দিন আগে তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবির দাবি করেছিলেন, আগামী ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই ঘোষণা দেন তিনি। হুমায়ুন কবির বলেন, ‘৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। কাজ শেষ হতে তিন বছর লাগবে। বিভিন্ন মুসলিম নেতা এতে অংশ নেবেন।’

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক নির্মল ঘোষ জানিয়েছেন, হুমায়ুন কবির সাম্প্রতিক মন্তব্যে দলীয় সীমা ছাড়িয়ে গেছেন এবং তাঁর বক্তব্য দলের অবস্থান নয়। মঙ্গলবার এএনআইকে তিনি বলেন, ‘তিনি (হুমায়ুন কবির) এখন দলের সঙ্গে যোগাযোগে নেই। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো তাঁর নিজের কথা, দল একদমই একমত নয়। তিনি সীমা অতিক্রম করেছেন।’

এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং অভিযোগ করেন, টিএমসি মসজিদ নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গে ‘বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর’ স্থাপন করতে চাইছে। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ‘বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের সমর্থনেই’ টিকে আছে এবং ‘হিন্দুদের মৃতদেহের রাজনীতি’ বেশি দিন চলবে না। তিনি বলেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেস বাবরি মসজিদের নয়, বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে। বাংলার হিন্দুরা ভুলবে না যে, এই সরকার বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের সমর্থনে চলে।’

বিজেপি নেতা অশ্বিনী কুমার চৌবে বলেন, সমাজে অশান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ ‘ধ্বংসাত্মক মানসিকতা’ নিয়ে এগোচ্ছে। তিনি মন্তব্য করেন, ‘বাবরের নামে এই দেশে কোনো মন্দির বা মসজিদ কখনো নির্মিত হবে না। এ ধরনের চেষ্টা সমাজকে দূষিত করার চেষ্টা মাত্র, আর সনাতন সমাজ তা কখনো মেনে নেবে না।’

বিষয়টি নিয়ে বিজেপির আরেক মুখপাত্র শেখজাদ পুনাওয়ালাও তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি অভিযোগ করেন, হুমায়ুন কবিরের এই ঘোষণা তৃণমূলের ‘ভোটব্যাংক তোষণের রাজনীতি।’ পুনাওয়ালা বলেন, ‘এটাই তৃণমূলের মুসলিম তোষণের রাজনীতি। হিন্দুদের গালি দাও, আর ভোটব্যাংকের তালি পাও। এরা জয় শ্রীরাম, রামমন্দির, মা সীতা, মা দুর্গা, মা কালীকে অপমান করেছে। সিএএ, এসআইআর, ওয়াকফসহ যেকোনো ইস্যুর নামে তারা মানুষকে উসকে দেয়।’

তবে কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ হুমায়ুন কবিরকে আংশিক সমর্থন দিয়ে বলেন, মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আপত্তি তোলা হচ্ছে ‘অর্থহীন সন্দেহ’ সৃষ্টি করার জন্য। তিনি বলেন, ‘যদি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা যায়, তাহলে মসজিদের কেন সমস্যা হবে? যারা বিরোধিতা করছে, তারা অযথা জট পাকাচ্ছে। আমাদের দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে।’

প্রসঙ্গত, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর করসেবকদের হাতে অযোধ্যার রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদের বিতর্কিত স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়, যা পরবর্তী তিন দশকেও ভারতের রাজনীতিতে অগ্নিগর্ভ ইস্যু হয়ে রয়েছে। এর সেখানে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার রামমন্দির নির্মাণ করে। ঘটা করে সেটার উদ্বোধনও করা ভারতের সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনের মাস কয়েক আগে।

বাংলাদেশমসজিদভারততৃণমূল কংগ্রেসবিজেপিপশ্চিমবঙ্গ
মধ্যপ্রাচ্য

পশ্চিম তীর দখলে মরিয়া ইসরায়েল, ১০ মাসে বাস্তুচ্যুত ৩২ হাজার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ১২
পশ্চিমতীরকে জেরুসালেম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে ই–১ নামে একটি অবৈধ বসতি গড়ে তুলছে ইসরায়েল। ছবি: আনাদোলু এজেন্সি
পশ্চিমতীরকে জেরুসালেম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে ই–১ নামে একটি অবৈধ বসতি গড়ে তুলছে ইসরায়েল। ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

দখলকৃত গাজা উপত্যকার মতো পশ্চিম তীরেও ইসরায়েলি নীতি হাজারো ফিলিস্তিনিকে ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য করছে। আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকাশ্য অবজ্ঞা করেই এই কর্মকাণ্ড চলছে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩২ হাজার ফিলিস্তিনিকে বিভিন্ন শরণার্থীশিবির থেকে উৎখাত করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, চলতি বছর এখন পর্যন্ত, অর্থাৎ ১০ মাসের বেশি সময়ে মাত্র তিনটি শরণার্থীশিবির থেকে ৩২ হাজার ফিলিস্তিনিকে উৎখাত করা হয়েছে। জানুয়ারিতে শুরু হওয়া জেনিন, নুর শামস ও তুলকারেম শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি অভিযান ১৯৬৭ সালের পর পশ্চিম তীরে সবচেয়ে বড় গণবসতিচ্যুতির ঘটনা বলে উল্লেখ করে সংস্থাটি।

পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সহিংসতা অব্যাহতভাবে বাড়ছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলিদের হাতে ১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। বেআইনি বসতিতে থাকা ইসরায়েলিরাও হামলা বাড়িয়ে তুলছে।

পশ্চিম তীরের ‘এরিয়া সি’ নামে পরিচিত এলাকায় ফিলিস্তিনি প্রশাসনের প্রতীকী নিয়ন্ত্রণও নেই, সেখানে জাতিসংঘের হিসাবে নভেম্বরের আগেই ইসরায়েলি ধ্বংসে ১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেমেও আরও ৫০০ জন গৃহহীন হয়েছে। ইসরায়েলের দাবি, এসব বাড়ি অনুমতি ছাড়া নির্মিত, কিন্তু এসব এলাকায় ফিলিস্তিনিদের জন্য নির্মাণের অনুমতি পাওয়া কার্যত অসম্ভব।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বারবার তদন্তের আহ্বান জানালেও পশ্চিম তীরে এসব কর্মকাণ্ডের জন্য ইসরায়েল খুব কমই জবাবদিহির মুখোমুখি হয়েছে। শরণার্থীশিবিরে অভিযানে ইসরায়েলি সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে।

ইসরায়েলি মানবাধিকার সংস্থা বেত্সেলেমের নির্বাহী পরিচালক ইউলি নোভাক বলেন, ‘ফিলিস্তিনিদের জীবন এখন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত। গাজায় যা হচ্ছে, তা দেখেই বোঝা যায় ইসরায়েল আরও ভয়াবহ সহিংসতার সক্ষমতা রাখে। পশ্চিম তীরের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। ইসরায়েলকে থামানোর অভ্যন্তরীণ কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো ব্যবস্থা নেই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।’

পশ্চিম তীর নিয়ে ইসরায়েলের লক্ষ্য কী

ইসরায়েল সরকারের বহু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির বক্তব্য অনুযায়ী, লক্ষ্য হলো পশ্চিম তীরকে দখল করে নেওয়া। গত অক্টোবরে ইসরায়েলি পার্লামেন্ট একটি প্রাথমিক খসড়া বিল পাস করে, যাতে পশ্চিম তীরকে ইসরায়েলি সার্বভৌমত্বের আওতায় আনার প্রস্তাব রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনে এটিকে গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে দেখা হয়।

ইসরায়েলের কট্টরপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ, যিনি নিজেও একটি অবৈধ বসতিতে থাকেন, বহুবার বলেছেন, পশ্চিম তীরকে তিনি ‘ইসরায়েলের অংশ’ করতে চান। ধর্মীয় জায়োনিস্ট পার্টির এক বৈঠকে স্মতরিচ বলেন, ‘জুডিয়া ও সামারিয়াকে (পশ্চিম তীর) রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আমরা মাটিতে বাস্তবতা তৈরি করছি।’ ইসরায়েলি দৈনিক হারেৎজ জানায়, তিনি আরও বলেন, ‘আমার জীবনের লক্ষ্যই হলো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঠেকানো।’

বর্তমানে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ৭ লাখের বেশি ইসরায়েলি অবৈধ বসতিতে বসবাস করছে। চলতি বছরের আগস্টে স্মতরিচ নতুন ‘ই–১’ বসতি প্রকল্প ঘোষণা করেন, যাতে ৩ হাজার নতুন ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে পূর্ব জেরুজালেমকে পশ্চিম তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। স্মোত্রিচের ভাষায়, এটি ‘ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণাকেই কবর দেবে।’

ইসরায়েল কেন এত ফিলিস্তিনিকে উচ্ছেদ করছে

ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম তীরের এলাকাগুলোতে কর্তৃপক্ষ সাধারণত পরিকল্পনা আইন ভঙ্গের অভিযোগ তোলে, অথবা দাবি করে যে—ফিলিস্তিনিরা ‘সামরিক এলাকা’য় বাড়ি নির্মাণ করেছে। জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় কার্যালয় (ওসিএইচএ) জানায়, এসব এলাকায় ফিলিস্তিনিদের জন্য নির্মাণের অনুমতি পাওয়া ‘প্রায় অসম্ভব।’

জেনিন, নুর শামস ও তুলকারেম শিবিরে ইসরায়েল বলছে যে ‘অপারেশন আয়রন ওয়াল’ নামে অভিযান চালিয়ে তারা প্রতিরোধ শক্তি দমন করছে। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেলেও বহু বাসিন্দা এখনো ঘরে ফিরতে পারছে না। বুলডোজার দিয়ে ব্যাপক ধ্বংস চালানো হয়েছে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি, এসব ধ্বংস ছিল ‘কার্যগত প্রয়োজনীয়তা।’ বাসিন্দাদের আপিলের সুযোগ দেওয়া হলেও সব আবেদনই ইসরায়েলি সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে, এমনকি আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগও।

এদিকে, ফিলিস্তিনিদের ওপর অবৈধ বসতিতে থাকা ইসরায়েলি বাসিন্দাদের হামলা বাড়ছে দ্রুত। অনেকের ধারণা, রাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ে বসতি স্থাপনকারীদের প্রভাব থাকায় তারা আরও উৎসাহিত। গত অক্টোবরে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা ওসিএইচএ রেকর্ড করে, এক মাসে ২৬০ টির বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে আটটি। ২০০৬ সালে সংস্থা তথ্য সংগ্রহ শুরু করার পর এটিই সর্বোচ্চ।

জলপাই তোলার মৌসুমে এসব হামলা আরও বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে ইসরায়েলি সেনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও কিছু করে না। প্যালেস্টাইন ফার্মার্স ইউনিয়ন জানায়, সাম্প্রতিক হামলাগুলো ‘বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ফিলিস্তিনিদের গ্রামীণ জীবন ধ্বংসের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা।’ ফিলিস্তিনিদের দাবি, এ সহিংসতা তাদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলতে এবং শেষ পর্যন্ত ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

গাজা উপত্যকাশরণার্থীহামলাফিলিস্তিনইসরায়েল
