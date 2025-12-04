যেভাবেই হোক দনবাস দখলে নেবে রাশিয়া: পুতিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, পূর্ব ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল যে কোনো উপায়ে দখল করবে রাশিয়া, প্রয়োজনে সামরিক অভিযান চালিয়ে হলেও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে–কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘রাশিয়া সামরিক বা অন্য কোনো মাধ্যমে যেভাবেই হোক দনবাস ও নোভোরসিয়া মুক্ত করবে।’
রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম তাস জানিয়েছে, এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পুতিন পুনরায় ইঙ্গিত দিলেন, দনবাস সহ ইউক্রেনের দখলকৃত অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার অবস্থান অপরিবর্তিত।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ভারত সফর শুরু করেছেন পুতিন। এই সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হবেন তিনি। এর মাত্র দুই দিন আগেই তাঁকে দেখা গেছে, মস্কোতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ শান্তি দূত স্টিভ উইটকফ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জারেড কুশনারের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধবিরতি ও সম্ভাব্য শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে তাস জানিয়েছে।
অন্যদিকে বৃহস্পতিবারই যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর কথা ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের। সেখানে তাঁরা মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে একটি নতুন প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক করবেন। ইউক্রেনের একটি সূত্র মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে জানিয়েছে, এটি চলমান শান্তি উদ্যোগের আরেক দফা আলোচনা।
রাশিয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে হবে। এই অঞ্চলটির একটি বড় অংশ রাশিয়া ইতিমধ্যেই দখলে নিয়েছে। এ ছাড়া পুতিন তাঁর বক্তব্যে ঐতিহাসিক শব্দ ‘নোভোরসিয়া’ ব্যবহার করছেন। এই শব্দটি রুশ সাম্রাজ্যের সময় পশ্চিম দিকে বিস্তৃত অঞ্চল বোঝাতে ব্যবহৃত হতো এবং ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখলের সময়ও এই শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন।
এর আগে গত বুধবার (৩ ডিসেম্বর) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র–রাশিয়ার মধ্যে ভালো আলোচনা হয়েছে এবং পুতিন যুদ্ধ শেষ করতে চান। যদিও ওই আলোচনা থেকে এখনো বড় কোনো অগ্রগতি হয়নি। রুশ পররাষ্ট্রনীতি উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ জানিয়েছেন, আলোচনায় ভূখণ্ড ইস্যু প্রধান ছিল এবং মার্কিন প্রস্তাবের কিছু অংশ গ্রহণযোগ্য হলেও কিছু রাশিয়ার পক্ষে নয়।
ইউক্রেন ইতিমধ্যে রাশিয়ার এই শর্তগুলোকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটির প্রধান আলোচক রুস্তেম উমেরভ এবং সেনাপ্রধান আন্দ্রি হনাতভ যুক্তরাষ্ট্রে নতুন বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। চার দিন আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কার্যকর ও অগ্রগতিমূলক বলে বর্ণনা করেছিলেন। তবে চলমান এসব আলোচনার পরও যুদ্ধবিরতির বাস্তব কোনো ইঙ্গিত এখনো স্পষ্ট নয়।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, পূর্ব ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল যে কোনো উপায়ে দখল করবে রাশিয়া, প্রয়োজনে সামরিক অভিযান চালিয়ে হলেও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে–কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘রাশিয়া সামরিক বা অন্য কোনো মাধ্যমে যেভাবেই হোক দনবাস ও নোভোরসিয়া মুক্ত করবে।’
রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম তাস জানিয়েছে, এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পুতিন পুনরায় ইঙ্গিত দিলেন, দনবাস সহ ইউক্রেনের দখলকৃত অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার অবস্থান অপরিবর্তিত।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ভারত সফর শুরু করেছেন পুতিন। এই সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হবেন তিনি। এর মাত্র দুই দিন আগেই তাঁকে দেখা গেছে, মস্কোতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ শান্তি দূত স্টিভ উইটকফ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জারেড কুশনারের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধবিরতি ও সম্ভাব্য শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে তাস জানিয়েছে।
অন্যদিকে বৃহস্পতিবারই যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর কথা ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের। সেখানে তাঁরা মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে একটি নতুন প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক করবেন। ইউক্রেনের একটি সূত্র মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে জানিয়েছে, এটি চলমান শান্তি উদ্যোগের আরেক দফা আলোচনা।
রাশিয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে হবে। এই অঞ্চলটির একটি বড় অংশ রাশিয়া ইতিমধ্যেই দখলে নিয়েছে। এ ছাড়া পুতিন তাঁর বক্তব্যে ঐতিহাসিক শব্দ ‘নোভোরসিয়া’ ব্যবহার করছেন। এই শব্দটি রুশ সাম্রাজ্যের সময় পশ্চিম দিকে বিস্তৃত অঞ্চল বোঝাতে ব্যবহৃত হতো এবং ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখলের সময়ও এই শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন।
এর আগে গত বুধবার (৩ ডিসেম্বর) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র–রাশিয়ার মধ্যে ভালো আলোচনা হয়েছে এবং পুতিন যুদ্ধ শেষ করতে চান। যদিও ওই আলোচনা থেকে এখনো বড় কোনো অগ্রগতি হয়নি। রুশ পররাষ্ট্রনীতি উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ জানিয়েছেন, আলোচনায় ভূখণ্ড ইস্যু প্রধান ছিল এবং মার্কিন প্রস্তাবের কিছু অংশ গ্রহণযোগ্য হলেও কিছু রাশিয়ার পক্ষে নয়।
ইউক্রেন ইতিমধ্যে রাশিয়ার এই শর্তগুলোকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটির প্রধান আলোচক রুস্তেম উমেরভ এবং সেনাপ্রধান আন্দ্রি হনাতভ যুক্তরাষ্ট্রে নতুন বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। চার দিন আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কার্যকর ও অগ্রগতিমূলক বলে বর্ণনা করেছিলেন। তবে চলমান এসব আলোচনার পরও যুদ্ধবিরতির বাস্তব কোনো ইঙ্গিত এখনো স্পষ্ট নয়।
প্রায় এক দশকের আলোচনার পর ভারত শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার কাছ থেকে একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধ সাবমেরিন লিজ নিতে চলেছে। এই চুক্তি বাবদ ভারতকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে বলে জানা গেছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এ সপ্তাহের নয়াদিল্লি সফরের মধ্যেই এই চুক্তি চূড়ান্ত হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাকিস্তান ও বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দিচ্ছে। ভিসাপদ্ধতির অপব্যবহার আর ব্রিটিশ হোম অফিস বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কঠোর নিয়মের কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, কমপক্ষে নয়টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্২ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আজ বৃহস্পতিবার দুদিনের সরকারি সফরে ভারত আসছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও তিনি রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় যোগ দেবেন এবং ভারত-রাশিয়া ‘বিশেষ ও বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারত্ব’ পর্যালোচনা করবেন।৭ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়টি ‘খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।’ স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা জানান। হোয়াইট হাউসে তিনি বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি ‘খুব ভালোভাবে’ চলছে।৮ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রায় এক দশকের আলোচনার পর ভারত শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার কাছ থেকে একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধ সাবমেরিন লিজ নিতে চলেছে। এই চুক্তি বাবদ ভারতকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে বলে জানা গেছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এ সপ্তাহের নয়াদিল্লি সফরের মধ্যেই এই চুক্তি চূড়ান্ত হচ্ছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা কয়েক বছর ধরে দামের কারণেই আটকে ছিল। তবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দুই পক্ষ এখন সেই চুক্তিতে সম্মত হয়েছে এবং ভারতীয় কর্মকর্তারা নভেম্বরে রাশিয়ার একটি শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করেছেন।
ভারত আশা করছে, তারা আগামী দুই বছরের মধ্যে সাবমেরিনটি হাতে পাবে। তবে প্রকল্পের জটিলতার কারণে ডেলিভারি আরও পরে হতে পারে বলে জানা গেছে।
ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণের পর পুতিনের এটি প্রথম ভারত সফর। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং দুই দেশের প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেবেন।
এদিকে, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ (২৫ শতাংশ জরিমানাসহ) শুল্ক আরোপ করেছে। এরপর থেকেই মোদি সরকার রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যমে ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করছে।
পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনগুলো প্রচলিত ডিজেল-ইলেকট্রিক সাবমেরিনের চেয়ে অনেক উন্নত। এগুলো সাধারণত বড় হয়, জলের নিচে অনেক বেশি সময় ধরে থাকতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়, ফলে এদের খুঁজে বের করা কঠিন।
পারমাণবিক হুমকি মোকাবিলায় ভারত ইতিমধ্যেই দেশীয়ভাবে পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী (এসএলবিএমএস) সাবমেরিন তৈরি করেছে। ভারত বর্তমানে ১৭টি ডিজেলচালিত সাবমেরিন পরিচালনা করে।
জানা গেছে, লিজের শর্ত অনুযায়ী এই রুশ যুদ্ধ সাবমেরিনটি যুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এটি ভারতীয় নাবিকদের প্রশিক্ষণ দিতে এবং নিজস্ব সাবমেরিন তৈরির প্রক্রিয়ায় পারমাণবিক শক্তিচালিত ডুবোজাহাজের অপারেশনাল দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে।
রাশিয়ার কাছ থেকে লিজ নেওয়া এ সাবমেরিনটি ভারতীয় নৌবাহিনীতে ১০ বছরের জন্য থাকবে। এর আগে লিজ নেওয়া শেষে রুশ সাবমেরিনটি ২০২১ সালে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। চুক্তিতে রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি মস্কোর সঙ্গেও দীর্ঘদিনের সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে। যদিও এ বিষয়টির কারণে ভারত ট্রাম্পের সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে। তবে পারমাণবিক সাবমেরিনের জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত মোদি সরকারের মস্কোঘেঁষা নীতিই প্রকাশ করে।
প্রায় এক দশকের আলোচনার পর ভারত শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার কাছ থেকে একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধ সাবমেরিন লিজ নিতে চলেছে। এই চুক্তি বাবদ ভারতকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে বলে জানা গেছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এ সপ্তাহের নয়াদিল্লি সফরের মধ্যেই এই চুক্তি চূড়ান্ত হচ্ছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা কয়েক বছর ধরে দামের কারণেই আটকে ছিল। তবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দুই পক্ষ এখন সেই চুক্তিতে সম্মত হয়েছে এবং ভারতীয় কর্মকর্তারা নভেম্বরে রাশিয়ার একটি শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করেছেন।
ভারত আশা করছে, তারা আগামী দুই বছরের মধ্যে সাবমেরিনটি হাতে পাবে। তবে প্রকল্পের জটিলতার কারণে ডেলিভারি আরও পরে হতে পারে বলে জানা গেছে।
ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণের পর পুতিনের এটি প্রথম ভারত সফর। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং দুই দেশের প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেবেন।
এদিকে, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ (২৫ শতাংশ জরিমানাসহ) শুল্ক আরোপ করেছে। এরপর থেকেই মোদি সরকার রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যমে ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করছে।
পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনগুলো প্রচলিত ডিজেল-ইলেকট্রিক সাবমেরিনের চেয়ে অনেক উন্নত। এগুলো সাধারণত বড় হয়, জলের নিচে অনেক বেশি সময় ধরে থাকতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়, ফলে এদের খুঁজে বের করা কঠিন।
পারমাণবিক হুমকি মোকাবিলায় ভারত ইতিমধ্যেই দেশীয়ভাবে পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী (এসএলবিএমএস) সাবমেরিন তৈরি করেছে। ভারত বর্তমানে ১৭টি ডিজেলচালিত সাবমেরিন পরিচালনা করে।
জানা গেছে, লিজের শর্ত অনুযায়ী এই রুশ যুদ্ধ সাবমেরিনটি যুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এটি ভারতীয় নাবিকদের প্রশিক্ষণ দিতে এবং নিজস্ব সাবমেরিন তৈরির প্রক্রিয়ায় পারমাণবিক শক্তিচালিত ডুবোজাহাজের অপারেশনাল দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে।
রাশিয়ার কাছ থেকে লিজ নেওয়া এ সাবমেরিনটি ভারতীয় নৌবাহিনীতে ১০ বছরের জন্য থাকবে। এর আগে লিজ নেওয়া শেষে রুশ সাবমেরিনটি ২০২১ সালে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। চুক্তিতে রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি মস্কোর সঙ্গেও দীর্ঘদিনের সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে। যদিও এ বিষয়টির কারণে ভারত ট্রাম্পের সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে। তবে পারমাণবিক সাবমেরিনের জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত মোদি সরকারের মস্কোঘেঁষা নীতিই প্রকাশ করে।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, পূর্ব ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল যে কোনো উপায়ে দখল করবে রাশিয়া, প্রয়োজনে সামরিক অভিযান চালিয়ে হলেও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে–কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘রাশিয়া সামরিক বা অন্য কোনো মাধ্যমে যেভাবেই হোক দনবাস ও নোভোরসিয়া মুক্ত করবে।’৩০ মিনিট আগে
যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাকিস্তান ও বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দিচ্ছে। ভিসাপদ্ধতির অপব্যবহার আর ব্রিটিশ হোম অফিস বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কঠোর নিয়মের কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, কমপক্ষে নয়টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্২ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আজ বৃহস্পতিবার দুদিনের সরকারি সফরে ভারত আসছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও তিনি রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় যোগ দেবেন এবং ভারত-রাশিয়া ‘বিশেষ ও বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারত্ব’ পর্যালোচনা করবেন।৭ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়টি ‘খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।’ স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা জানান। হোয়াইট হাউসে তিনি বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি ‘খুব ভালোভাবে’ চলছে।৮ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাকিস্তান ও বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দিচ্ছে। ভিসাপদ্ধতির অপব্যবহার আর ব্রিটিশ হোম অফিস বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কঠোর নিয়মের কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, কমপক্ষে নয়টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ‘উচ্চ ঝুঁকিযুক্ত’ দেশগুলো থেকে শিক্ষার্থী নেওয়া কমিয়েছে। কারণ, এখন তাদের ওপর সরকারি চাপ বেড়েছে, যেন তারা কেবল প্রকৃত পড়ুয়াদেরই ভর্তি করে।
বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তাবিষয়ক সাবেক মন্ত্রী ডেম অ্যাঞ্জেলা ইগল তাই সতর্ক করে বলেছেন, ভিসাপদ্ধতিকে ব্রিটেনে স্থায়ী হওয়ার ‘চোরাগোপ্তা পথ’ হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।
যেসব ইউনিভার্সিটি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করেছে, সেগুলোর মধ্যে চেস্টার ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান থেকে ২০২৬ সালের শরৎকাল পর্যন্ত ছাত্র নেওয়া স্থগিত করেছে। কারণ হিসেবে তারা ভিসা প্রত্যাখ্যানের ‘সাম্প্রতিক ও অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধির’ কথা জানিয়েছে। উলভারহ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে স্নাতক স্তরে কোনো আবেদন নিচ্ছে না। একই পথে হেঁটে ইস্ট লন্ডন ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান থেকে ভর্তি স্থগিত রেখেছে।
এ ছাড়া সান্ডারল্যান্ড ও কভেন্ট্রি ইউনিভার্সিটি—এই দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ রেখেছে। সান্ডারল্যান্ড ইউনিভার্সিটির এক মুখপাত্র বলেছেন, শিক্ষার্থী ভিসাপদ্ধতির মর্যাদা রক্ষা করতে এই কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁরা বিন্দুমাত্র দুঃখিত নন।
চলতি বছরের প্রথম দিকে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের ভিসা স্পনসর লাইসেন্স ধরে রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য তিনটি ‘বেসিক কমপ্লায়েন্স অ্যাসেসমেন্ট’-এর মাপকাঠি পরিবর্তন করে। পুরো ব্যবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হলো—অভিবাসন নিয়মের অপব্যবহার থামানো ও মোট অভিবাসন কমানো। ব্রিটেনে মোট অভিবাসনের হার এখন গত চার বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।
এই নতুন নিয়ম গত সেপ্টেম্বরে কার্যকর হয়েছে। এই নিয়ম অনুসারে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশের বদলে এখন থেকে ৫ শতাংশের বেশি প্রত্যাখ্যান দেখাতে পারবে না।
তবে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী এক বছরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের (নির্ভরশীলদের বাদ দিয়ে) ভিসা বাতিলের গড় হার ছিল যথাক্রমে ১৮ ও ২২ শতাংশ, যা নতুন সীমার চেয়ে অনেক বেশি। একই সময়ে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে ২৩ হাজার ৩৬টি আবেদন বাতিল করেছে, তার অর্ধেকই এই দুটি দেশের। পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি নাগরিকদের আশ্রয় আবেদনের সংখ্যাও বেড়েছে, যাঁদের বেশির ভাগই কর্ম বা পড়াশোনার ভিসা নিয়ে ব্রিটেনে গিয়েছেন।
অন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের ভর্তি নিয়মে পরিবর্তন এনেছে। অক্সফোর্ড ব্রুকস আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া স্নাতক কোর্সগুলোর জন্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ভর্তি আপাতত বন্ধ রেখেছে, যার কারণ হিসেবে তারা ‘ভিসাপ্রক্রিয়াকরণের সময়’-এর কথা বলেছে। তারা জানিয়েছে, ওই বছরের সেপ্টেম্বর থেকে আবার আবেদনপ্রক্রিয়া চালু হবে।
প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিপিপি ইউনিভার্সিটি ‘ঝুঁকি প্রশমন’ কৌশল হিসেবে পাকিস্তান থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। গত গ্রীষ্মে লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি নিশ্চিত করেছে যে, তারা বাংলাদেশ থেকে ভর্তি বন্ধ করেছে। তারা জানায়, তাদের ভিসা বাতিলের ৬০ শতাংশের জন্য দেশটি দায়ী।
লাহোরভিত্তিক শিক্ষা সংস্থা অ্যাডভান্স অ্যাডভাইজরসের প্রতিষ্ঠাতা মরিয়ম আব্বাস বলেছেন, চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আবেদন বাতিল হওয়ায় প্রকৃত ছাত্রছাত্রীরা অসহায় হয়ে পড়ছেন, যা খুবই দুঃখের। তিনি যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে জাল আবেদন তৈরির সুযোগ তৈরি করার অভিযোগ তুলেছেন এবং তাঁদের বিদেশি এজেন্টদের আরও ভালোভাবে যাচাই করার অনুরোধ জানিয়েছেন।
যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাকিস্তান ও বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দিচ্ছে। ভিসাপদ্ধতির অপব্যবহার আর ব্রিটিশ হোম অফিস বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কঠোর নিয়মের কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, কমপক্ষে নয়টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ‘উচ্চ ঝুঁকিযুক্ত’ দেশগুলো থেকে শিক্ষার্থী নেওয়া কমিয়েছে। কারণ, এখন তাদের ওপর সরকারি চাপ বেড়েছে, যেন তারা কেবল প্রকৃত পড়ুয়াদেরই ভর্তি করে।
বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তাবিষয়ক সাবেক মন্ত্রী ডেম অ্যাঞ্জেলা ইগল তাই সতর্ক করে বলেছেন, ভিসাপদ্ধতিকে ব্রিটেনে স্থায়ী হওয়ার ‘চোরাগোপ্তা পথ’ হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।
যেসব ইউনিভার্সিটি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করেছে, সেগুলোর মধ্যে চেস্টার ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান থেকে ২০২৬ সালের শরৎকাল পর্যন্ত ছাত্র নেওয়া স্থগিত করেছে। কারণ হিসেবে তারা ভিসা প্রত্যাখ্যানের ‘সাম্প্রতিক ও অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধির’ কথা জানিয়েছে। উলভারহ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে স্নাতক স্তরে কোনো আবেদন নিচ্ছে না। একই পথে হেঁটে ইস্ট লন্ডন ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান থেকে ভর্তি স্থগিত রেখেছে।
এ ছাড়া সান্ডারল্যান্ড ও কভেন্ট্রি ইউনিভার্সিটি—এই দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ রেখেছে। সান্ডারল্যান্ড ইউনিভার্সিটির এক মুখপাত্র বলেছেন, শিক্ষার্থী ভিসাপদ্ধতির মর্যাদা রক্ষা করতে এই কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁরা বিন্দুমাত্র দুঃখিত নন।
চলতি বছরের প্রথম দিকে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের ভিসা স্পনসর লাইসেন্স ধরে রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য তিনটি ‘বেসিক কমপ্লায়েন্স অ্যাসেসমেন্ট’-এর মাপকাঠি পরিবর্তন করে। পুরো ব্যবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হলো—অভিবাসন নিয়মের অপব্যবহার থামানো ও মোট অভিবাসন কমানো। ব্রিটেনে মোট অভিবাসনের হার এখন গত চার বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।
এই নতুন নিয়ম গত সেপ্টেম্বরে কার্যকর হয়েছে। এই নিয়ম অনুসারে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশের বদলে এখন থেকে ৫ শতাংশের বেশি প্রত্যাখ্যান দেখাতে পারবে না।
তবে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী এক বছরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের (নির্ভরশীলদের বাদ দিয়ে) ভিসা বাতিলের গড় হার ছিল যথাক্রমে ১৮ ও ২২ শতাংশ, যা নতুন সীমার চেয়ে অনেক বেশি। একই সময়ে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে ২৩ হাজার ৩৬টি আবেদন বাতিল করেছে, তার অর্ধেকই এই দুটি দেশের। পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি নাগরিকদের আশ্রয় আবেদনের সংখ্যাও বেড়েছে, যাঁদের বেশির ভাগই কর্ম বা পড়াশোনার ভিসা নিয়ে ব্রিটেনে গিয়েছেন।
অন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের ভর্তি নিয়মে পরিবর্তন এনেছে। অক্সফোর্ড ব্রুকস আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া স্নাতক কোর্সগুলোর জন্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ভর্তি আপাতত বন্ধ রেখেছে, যার কারণ হিসেবে তারা ‘ভিসাপ্রক্রিয়াকরণের সময়’-এর কথা বলেছে। তারা জানিয়েছে, ওই বছরের সেপ্টেম্বর থেকে আবার আবেদনপ্রক্রিয়া চালু হবে।
প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিপিপি ইউনিভার্সিটি ‘ঝুঁকি প্রশমন’ কৌশল হিসেবে পাকিস্তান থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। গত গ্রীষ্মে লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি নিশ্চিত করেছে যে, তারা বাংলাদেশ থেকে ভর্তি বন্ধ করেছে। তারা জানায়, তাদের ভিসা বাতিলের ৬০ শতাংশের জন্য দেশটি দায়ী।
লাহোরভিত্তিক শিক্ষা সংস্থা অ্যাডভান্স অ্যাডভাইজরসের প্রতিষ্ঠাতা মরিয়ম আব্বাস বলেছেন, চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আবেদন বাতিল হওয়ায় প্রকৃত ছাত্রছাত্রীরা অসহায় হয়ে পড়ছেন, যা খুবই দুঃখের। তিনি যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে জাল আবেদন তৈরির সুযোগ তৈরি করার অভিযোগ তুলেছেন এবং তাঁদের বিদেশি এজেন্টদের আরও ভালোভাবে যাচাই করার অনুরোধ জানিয়েছেন।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, পূর্ব ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল যে কোনো উপায়ে দখল করবে রাশিয়া, প্রয়োজনে সামরিক অভিযান চালিয়ে হলেও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে–কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘রাশিয়া সামরিক বা অন্য কোনো মাধ্যমে যেভাবেই হোক দনবাস ও নোভোরসিয়া মুক্ত করবে।’৩০ মিনিট আগে
প্রায় এক দশকের আলোচনার পর ভারত শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার কাছ থেকে একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধ সাবমেরিন লিজ নিতে চলেছে। এই চুক্তি বাবদ ভারতকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে বলে জানা গেছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এ সপ্তাহের নয়াদিল্লি সফরের মধ্যেই এই চুক্তি চূড়ান্ত হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আজ বৃহস্পতিবার দুদিনের সরকারি সফরে ভারত আসছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও তিনি রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় যোগ দেবেন এবং ভারত-রাশিয়া ‘বিশেষ ও বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারত্ব’ পর্যালোচনা করবেন।৭ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়টি ‘খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।’ স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা জানান। হোয়াইট হাউসে তিনি বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি ‘খুব ভালোভাবে’ চলছে।৮ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আজ বৃহস্পতিবার দুদিনের সরকারি সফরে ভারত আসছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও তিনি রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় যোগ দেবেন এবং ভারত-রাশিয়া ‘বিশেষ ও বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারত্ব’ পর্যালোচনা করবেন।
বেশির ভাগ বিশ্ব নেতাই সাধারণত বড় দলবল নিয়ে আসেন এবং তাঁদের জন্য স্বাগতিক দেশে বিপুল আয়োজন থাকে। তবে পুতিনকে ঘিরে থাকা ‘নিরাপত্তার জাল’ তাঁকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে তুলেছে। তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি এতটাই কঠোর যে, তিনি মুঠোফোন ব্যবহার করেন কি না তা নিয়েও সন্দেহ আছে! বার্তা সংস্থা এএফপির খবর অনুযায়ী, পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হওয়া রুশ প্রেসিডেন্টের কোনো স্মার্টফোন নেই।
২০১৮ সালে বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে এক বৈঠকে কুরচাতভ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান মিখাইল কোভালচুক বলেছিলেন, ‘প্রত্যেকের পকেটেই একটা করে স্মার্টফোন আছে।’ এর উত্তরে পুতিন বলেছিলেন, ‘আপনি বললেন সবার স্মার্টফোন আছে। কিন্তু আমার কোনো স্মার্টফোন নেই।’
এক রুশ সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘যত দূর জানি, প্রেসিডেন্ট পুতিনের কোনো ফোন নেই।’ তিনি বলেন, ‘স্মার্টফোন ব্যবহার করলে ব্যক্তির গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ে। আর এটি বিশেষ করে যেকোনো শীর্ষ নেতার জন্য বড় বিপদ ডেকে আনে।’
তবে সাধারণ মানুষ মনে করেন, প্রকাশ্যে যে কারণ বলা হয়, আসল কারণ হয়তো তার থেকে আলাদা। পুতিন একবার রুশ সংবাদ সংস্থা তাসকে বলেছিলেন, ক্রেমলিনের ভেতরে মুঠোফোন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ক্রেমলিন একই সঙ্গে সরকারের কেন্দ্র ও প্রেসিডেন্ট পুতিনের বাসভবন। তিনি বলেছিলেন, তিনি স্মার্টফোন ব্যবহার করেন না। যদি কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয়, তবে তার বদলে তিনি দাপ্তরিক ফোন লাইন ব্যবহার করেন।
পুতিন বহুবার স্বীকার করেছেন যে, আধুনিক প্রযুক্তিতে তিনি খুব একটা পটু নন। অনলাইনে সহজলভ্য কিছু বিষয় নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ২০১৭ সালে স্কুলশিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক বৈঠকে পুতিন বলেন, তিনি ‘খুব কমই ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।’ তিনি ইন্টারনেটের সমালোচনাও করেছেন, একে তিনি ‘সিআইএ-এর বিশেষ প্রকল্প’ বলেছেন এবং এটিকে ‘অর্ধেকটা পর্নোগ্রাফি’ বলেও মন্তব্য করেছেন।
এর আগে পুতিন বলেছিলেন যে—তিনি মুঠোফোন ব্যবহার করেন না। কারণ, তিনি এই ধরনের যন্ত্র বা ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত কিছুকেই বিশ্বাস করেন না। মূলত নিরাপত্তার কারণেই তিনি মুঠোফোন এড়িয়ে চলেন। এও বলা হয় যে, তাঁর আশপাশে ফোন বা ইন্টারনেট-সংযুক্ত অন্যান্য গেজেট থাকলেও তা তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখা হয়।
পুতিন যখন অন্য কোনো দেশে সফর করেন, তখন তাঁর নিরাপত্তা দল ব্যাপক সতর্কতা নেয়। তিনি যে হোটেলে থাকবেন, থেকে শুরু করে যে খাবার খাবেন, তাঁর আসার আগেই সবকিছু সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়। তিনি যে এলাকায়তে থাকেন, সেগুলোও নিরাপদ কি না, তা নিশ্চিত করতে তাঁর নিরাপত্তা কর্মীরা জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার করে নেন। শুধু তা-ই নয়, পুতিনকে যে খাবার পরিবেশন করা হয়, তা বিষক্রিয়া বা দূষণের কোনো সম্ভাবনা দূর করার জন্য বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা হয়।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আজ বৃহস্পতিবার দুদিনের সরকারি সফরে ভারত আসছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও তিনি রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় যোগ দেবেন এবং ভারত-রাশিয়া ‘বিশেষ ও বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারত্ব’ পর্যালোচনা করবেন।
বেশির ভাগ বিশ্ব নেতাই সাধারণত বড় দলবল নিয়ে আসেন এবং তাঁদের জন্য স্বাগতিক দেশে বিপুল আয়োজন থাকে। তবে পুতিনকে ঘিরে থাকা ‘নিরাপত্তার জাল’ তাঁকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে তুলেছে। তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি এতটাই কঠোর যে, তিনি মুঠোফোন ব্যবহার করেন কি না তা নিয়েও সন্দেহ আছে! বার্তা সংস্থা এএফপির খবর অনুযায়ী, পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হওয়া রুশ প্রেসিডেন্টের কোনো স্মার্টফোন নেই।
২০১৮ সালে বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে এক বৈঠকে কুরচাতভ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান মিখাইল কোভালচুক বলেছিলেন, ‘প্রত্যেকের পকেটেই একটা করে স্মার্টফোন আছে।’ এর উত্তরে পুতিন বলেছিলেন, ‘আপনি বললেন সবার স্মার্টফোন আছে। কিন্তু আমার কোনো স্মার্টফোন নেই।’
এক রুশ সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘যত দূর জানি, প্রেসিডেন্ট পুতিনের কোনো ফোন নেই।’ তিনি বলেন, ‘স্মার্টফোন ব্যবহার করলে ব্যক্তির গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ে। আর এটি বিশেষ করে যেকোনো শীর্ষ নেতার জন্য বড় বিপদ ডেকে আনে।’
তবে সাধারণ মানুষ মনে করেন, প্রকাশ্যে যে কারণ বলা হয়, আসল কারণ হয়তো তার থেকে আলাদা। পুতিন একবার রুশ সংবাদ সংস্থা তাসকে বলেছিলেন, ক্রেমলিনের ভেতরে মুঠোফোন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ক্রেমলিন একই সঙ্গে সরকারের কেন্দ্র ও প্রেসিডেন্ট পুতিনের বাসভবন। তিনি বলেছিলেন, তিনি স্মার্টফোন ব্যবহার করেন না। যদি কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয়, তবে তার বদলে তিনি দাপ্তরিক ফোন লাইন ব্যবহার করেন।
পুতিন বহুবার স্বীকার করেছেন যে, আধুনিক প্রযুক্তিতে তিনি খুব একটা পটু নন। অনলাইনে সহজলভ্য কিছু বিষয় নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ২০১৭ সালে স্কুলশিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক বৈঠকে পুতিন বলেন, তিনি ‘খুব কমই ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।’ তিনি ইন্টারনেটের সমালোচনাও করেছেন, একে তিনি ‘সিআইএ-এর বিশেষ প্রকল্প’ বলেছেন এবং এটিকে ‘অর্ধেকটা পর্নোগ্রাফি’ বলেও মন্তব্য করেছেন।
এর আগে পুতিন বলেছিলেন যে—তিনি মুঠোফোন ব্যবহার করেন না। কারণ, তিনি এই ধরনের যন্ত্র বা ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত কিছুকেই বিশ্বাস করেন না। মূলত নিরাপত্তার কারণেই তিনি মুঠোফোন এড়িয়ে চলেন। এও বলা হয় যে, তাঁর আশপাশে ফোন বা ইন্টারনেট-সংযুক্ত অন্যান্য গেজেট থাকলেও তা তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখা হয়।
পুতিন যখন অন্য কোনো দেশে সফর করেন, তখন তাঁর নিরাপত্তা দল ব্যাপক সতর্কতা নেয়। তিনি যে হোটেলে থাকবেন, থেকে শুরু করে যে খাবার খাবেন, তাঁর আসার আগেই সবকিছু সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়। তিনি যে এলাকায়তে থাকেন, সেগুলোও নিরাপদ কি না, তা নিশ্চিত করতে তাঁর নিরাপত্তা কর্মীরা জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার করে নেন। শুধু তা-ই নয়, পুতিনকে যে খাবার পরিবেশন করা হয়, তা বিষক্রিয়া বা দূষণের কোনো সম্ভাবনা দূর করার জন্য বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা হয়।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, পূর্ব ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল যে কোনো উপায়ে দখল করবে রাশিয়া, প্রয়োজনে সামরিক অভিযান চালিয়ে হলেও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে–কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘রাশিয়া সামরিক বা অন্য কোনো মাধ্যমে যেভাবেই হোক দনবাস ও নোভোরসিয়া মুক্ত করবে।’৩০ মিনিট আগে
প্রায় এক দশকের আলোচনার পর ভারত শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার কাছ থেকে একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধ সাবমেরিন লিজ নিতে চলেছে। এই চুক্তি বাবদ ভারতকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে বলে জানা গেছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এ সপ্তাহের নয়াদিল্লি সফরের মধ্যেই এই চুক্তি চূড়ান্ত হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাকিস্তান ও বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দিচ্ছে। ভিসাপদ্ধতির অপব্যবহার আর ব্রিটিশ হোম অফিস বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কঠোর নিয়মের কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, কমপক্ষে নয়টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়টি ‘খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।’ স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা জানান। হোয়াইট হাউসে তিনি বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি ‘খুব ভালোভাবে’ চলছে।৮ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়টি ‘খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।’ স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা জানান। হোয়াইট হাউসে তিনি বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি ‘খুব ভালোভাবে’ চলছে।
তুরস্কের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, গাজায় যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় পর্যায় কবে শুরু হবে? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প সরাসরি কিছু বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন, সবকিছু ‘ভালোভাবেই চলছে।’
হোয়াইট হাউসে তিনি বলেন, ‘আজ ওদের একটি বোমার কারণে সমস্যা হয়েছে, বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছেন, সম্ভবত কিছু লোক মারাও গিয়েছেন।’
ট্রাম্প সে সময় ইসরায়েলের গাজা উপত্যকার দক্ষিণে চালানো বিমান হামলার কথা বলছিলেন। বুধবার সন্ধ্যার ওই হামলায় অন্তত পাঁচ ফিলিস্তিনি মারা যান। ট্রাম্প আরও বলেন, ‘ওরা আমাকে বলছে এটা এইমাত্র ঘটেছে। কিন্তু পরিস্থিতি খুব ভালোভাবে চলছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বিরাজ করছে। লোকজন তা বুঝতে পারছে না।’
রাফাহে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ইসরায়েলি সেনা জখম হওয়ার কিছু পরেই দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ‘সেই মতো জবাব দেওয়ার’ হুমকি দিয়েছিলেন। তার পরপরই এই হামলাগুলো হয়। এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতির চুক্তিটি নতুন করে ভাঙল ইসরায়েল।
যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম পর্বে ইসরায়েলি জিম্মিদের বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে। এই পরিকল্পনায় গাজা পুনর্গঠন এবং হামাসকে বাদ দিয়ে একটি নতুন শাসন ব্যবস্থা তৈরির কথাও ভাবা হয়েছে। এরই মধ্যে হামাস সব ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। এমনকি তাদের হাতে থাকা ইসরায়েলি জিম্মিদের যেসব মরদেহ ছিল সেগুলোও ফেরত দিয়েছে।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় ৭০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। সেই সঙ্গে জখম হয়েছে প্রায় ১ লাখ ৭১ হাজার মানুষ।
এদিকে জাতিসংঘ বলছে, ইসরায়েলি হামলায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনে সময় লাগবে অন্তত কয়েক দশক। আগামী কয়েক দশকে এই পুনর্গঠনের জন্য প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলার লাগবে। পাশাপাশি সতর্ক করেছে, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আসন্ন অর্থনৈতিক ধসের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (আঙ্কটাড) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের অবিরাম বোমাবর্ষণে গাজায় সৃষ্টি হয়েছে এক ‘মানবসৃষ্ট অতল গহ্বর।’ ২০২৩-২৪ সময়কালে এখানকার অর্থনীতি ৮৭ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। ইসরায়েলের পদ্ধতিগত ধ্বংসযজ্ঞ ও অর্থনৈতিক অবরোধ গাজার মাথাপিছু জিডিপিকে ঠেলে দিয়েছে মাত্র ১৬১ ডলারে, যা বিশ্বের সর্বনিম্নগুলোর মধ্যে একটি।
অপর দিকে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনা ও বসতি স্থাপনকারীদের লাগাতার হামলাও ফিলিস্তিনি অর্থনীতিকে গভীর সংকটে ঠেলে দিচ্ছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের কয়েক দশকের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এক আঘাতে মুছে গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘ফলে যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে, তা ১৯৬০ সালের পর বৈশ্বিকভাবে সবচেয়ে ভয়াবহ দশটির একটি। গাজার পরিস্থিতি আরও আলাদা; এটি নথিভুক্ত ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়।’
জাতিসংঘের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার উপবিশেষ সমন্বয়কারী রামিজ আলাকবারভ বলেন, গাজায় পরিস্থিতি এখনো ‘ভয়ংকরভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।’ তিনি দ্রুত আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান জানান। কারণ, মানুষ এখনো ‘অসহনীয় জীবনযাপন’ করছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়টি ‘খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।’ স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা জানান। হোয়াইট হাউসে তিনি বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি ‘খুব ভালোভাবে’ চলছে।
তুরস্কের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, গাজায় যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় পর্যায় কবে শুরু হবে? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প সরাসরি কিছু বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন, সবকিছু ‘ভালোভাবেই চলছে।’
হোয়াইট হাউসে তিনি বলেন, ‘আজ ওদের একটি বোমার কারণে সমস্যা হয়েছে, বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছেন, সম্ভবত কিছু লোক মারাও গিয়েছেন।’
ট্রাম্প সে সময় ইসরায়েলের গাজা উপত্যকার দক্ষিণে চালানো বিমান হামলার কথা বলছিলেন। বুধবার সন্ধ্যার ওই হামলায় অন্তত পাঁচ ফিলিস্তিনি মারা যান। ট্রাম্প আরও বলেন, ‘ওরা আমাকে বলছে এটা এইমাত্র ঘটেছে। কিন্তু পরিস্থিতি খুব ভালোভাবে চলছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বিরাজ করছে। লোকজন তা বুঝতে পারছে না।’
রাফাহে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ইসরায়েলি সেনা জখম হওয়ার কিছু পরেই দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ‘সেই মতো জবাব দেওয়ার’ হুমকি দিয়েছিলেন। তার পরপরই এই হামলাগুলো হয়। এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতির চুক্তিটি নতুন করে ভাঙল ইসরায়েল।
যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম পর্বে ইসরায়েলি জিম্মিদের বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে। এই পরিকল্পনায় গাজা পুনর্গঠন এবং হামাসকে বাদ দিয়ে একটি নতুন শাসন ব্যবস্থা তৈরির কথাও ভাবা হয়েছে। এরই মধ্যে হামাস সব ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। এমনকি তাদের হাতে থাকা ইসরায়েলি জিম্মিদের যেসব মরদেহ ছিল সেগুলোও ফেরত দিয়েছে।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় ৭০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। সেই সঙ্গে জখম হয়েছে প্রায় ১ লাখ ৭১ হাজার মানুষ।
এদিকে জাতিসংঘ বলছে, ইসরায়েলি হামলায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনে সময় লাগবে অন্তত কয়েক দশক। আগামী কয়েক দশকে এই পুনর্গঠনের জন্য প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলার লাগবে। পাশাপাশি সতর্ক করেছে, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আসন্ন অর্থনৈতিক ধসের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (আঙ্কটাড) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের অবিরাম বোমাবর্ষণে গাজায় সৃষ্টি হয়েছে এক ‘মানবসৃষ্ট অতল গহ্বর।’ ২০২৩-২৪ সময়কালে এখানকার অর্থনীতি ৮৭ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। ইসরায়েলের পদ্ধতিগত ধ্বংসযজ্ঞ ও অর্থনৈতিক অবরোধ গাজার মাথাপিছু জিডিপিকে ঠেলে দিয়েছে মাত্র ১৬১ ডলারে, যা বিশ্বের সর্বনিম্নগুলোর মধ্যে একটি।
অপর দিকে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনা ও বসতি স্থাপনকারীদের লাগাতার হামলাও ফিলিস্তিনি অর্থনীতিকে গভীর সংকটে ঠেলে দিচ্ছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের কয়েক দশকের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এক আঘাতে মুছে গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘ফলে যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে, তা ১৯৬০ সালের পর বৈশ্বিকভাবে সবচেয়ে ভয়াবহ দশটির একটি। গাজার পরিস্থিতি আরও আলাদা; এটি নথিভুক্ত ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়।’
জাতিসংঘের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার উপবিশেষ সমন্বয়কারী রামিজ আলাকবারভ বলেন, গাজায় পরিস্থিতি এখনো ‘ভয়ংকরভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।’ তিনি দ্রুত আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান জানান। কারণ, মানুষ এখনো ‘অসহনীয় জীবনযাপন’ করছে।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, পূর্ব ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল যে কোনো উপায়ে দখল করবে রাশিয়া, প্রয়োজনে সামরিক অভিযান চালিয়ে হলেও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে–কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘রাশিয়া সামরিক বা অন্য কোনো মাধ্যমে যেভাবেই হোক দনবাস ও নোভোরসিয়া মুক্ত করবে।’৩০ মিনিট আগে
প্রায় এক দশকের আলোচনার পর ভারত শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার কাছ থেকে একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধ সাবমেরিন লিজ নিতে চলেছে। এই চুক্তি বাবদ ভারতকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে বলে জানা গেছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এ সপ্তাহের নয়াদিল্লি সফরের মধ্যেই এই চুক্তি চূড়ান্ত হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাকিস্তান ও বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দিচ্ছে। ভিসাপদ্ধতির অপব্যবহার আর ব্রিটিশ হোম অফিস বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কঠোর নিয়মের কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, কমপক্ষে নয়টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্২ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আজ বৃহস্পতিবার দুদিনের সরকারি সফরে ভারত আসছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও তিনি রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় যোগ দেবেন এবং ভারত-রাশিয়া ‘বিশেষ ও বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারত্ব’ পর্যালোচনা করবেন।৭ ঘণ্টা আগে