তুরস্কে স্কুলে গুলি চালাল ছাত্র, শিক্ষকসহ নিহত ৪

তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক ছাত্রের গুলিতে সহপাঠীসহ অন্তত চারজন নিহত হয়েছে। আজ বুধবারের (১৫ এপ্রিল) এই ভয়াবহ হামলায় আহত হয়েছে আরও অন্তত ২০ জন। স্থানীয় গভর্নরের বরাতে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে।
তুরস্কের কাহরামানমারাস প্রদেশের গভর্নর মুকাররেম উনলুয়ের সাংবাদিকদের জানান, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন শিক্ষার্থী ও একজন শিক্ষক রয়েছে। হামলাকারী ওই বিদ্যালয়েরই অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। হামলার পর বন্দুকধারী ওই ছাত্র নিজেও মারা গেছে।
গভর্নর আরও জানান, হামলাকারী ছাত্রটি তার স্কুলব্যাগের ভেতর বাবার বন্দুক লুকিয়ে বিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছিল এবং তা দিয়েই এই হত্যাকাণ্ড চালায়। তুরস্কে এ ধরনের স্কুল শুটিং বা বিদ্যালয়ে বন্দুক হামলার ঘটনা অত্যন্ত বিরল।
