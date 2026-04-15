তুরস্কে স্কুলে গুলি চালাল ছাত্র, শিক্ষকসহ নিহত ৪

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
তুরস্কে স্কুলে গুলি চালাল ছাত্র, শিক্ষকসহ নিহত ৪
গোলাগুলির ঘটনার পর আহত শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক ছাত্রের গুলিতে সহপাঠীসহ অন্তত চারজন নিহত হয়েছে। আজ বুধবারের (১৫ এপ্রিল) এই ভয়াবহ হামলায় আহত হয়েছে আরও অন্তত ২০ জন। স্থানীয় গভর্নরের বরাতে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে।

তুরস্কের কাহরামানমারাস প্রদেশের গভর্নর মুকাররেম উনলুয়ের সাংবাদিকদের জানান, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন শিক্ষার্থী ও একজন শিক্ষক রয়েছে। হামলাকারী ওই বিদ্যালয়েরই অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। হামলার পর বন্দুকধারী ওই ছাত্র নিজেও মারা গেছে।

গভর্নর আরও জানান, হামলাকারী ছাত্রটি তার স্কুলব্যাগের ভেতর বাবার বন্দুক লুকিয়ে বিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছিল এবং তা দিয়েই এই হত্যাকাণ্ড চালায়। তুরস্কে এ ধরনের স্কুল শুটিং বা বিদ্যালয়ে বন্দুক হামলার ঘটনা অত্যন্ত বিরল।

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করা হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

ট্রাম্পকে ভোট দিয়ে বিপাকে আরব-আমেরিকানরা

ইরানে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান, লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্র-ইরান দ্বিতীয় দফা আলোচনা

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনা চলছে: মার্কিন কর্মকর্তা

টাইম-এর ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় তারেক রহমান