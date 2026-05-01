ইরানের নতুন প্রস্তাবে সন্তুষ্ট নন ট্রাম্প, নেতৃত্ব নিয়ে সংশয়

Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইরানের নতুন প্রস্তাবে সন্তুষ্ট নন ট্রাম্প, নেতৃত্ব নিয়ে সংশয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ মে ২০২৬, ২৩: ০২
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এক্স

ইরানের পক্ষ থেকে দেওয়া নতুন প্রস্তাবের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইরান ওয়াশিংটনের কাছে নতুন একটি প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরান একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে আগ্রহী হলেও বর্তমান প্রস্তাবে তিনি সন্তুষ্ট নন।

একই সঙ্গে চূড়ান্ত কোনো চুক্তিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে ইরানের সক্ষমতা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি।

হোয়াইট হাউসের সাউথ লনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প এ বিষয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘তারা একটি চুক্তি করতে চায়, কিন্তু আমি এতে সন্তুষ্ট নই।’ তবে ইরানের নতুন প্রস্তাবে ঠিক কোন বিষয়গুলো তাঁর পছন্দ হয়নি বা কোন জায়গাটিতে তিনি আপত্তি জানিয়েছেন, তা তিনি স্পষ্ট করেননি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ধারণা, তেহরানের কর্মকর্তারা হয়তো কখনোই আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ অবসানের কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে পারবেন না। তিনি ইরানের বর্তমান নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, তাদের মধ্যে ‘বিশাল মতপার্থক্য’ রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, তাদের নেতৃত্ব অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন। সেখানে দুই থেকে তিনটি, হয়তো চারটি আলাদা দল রয়েছে এবং তারা সবাই বিচ্ছিন্ন। ইরানের সব পক্ষই একটি চুক্তি করতে চায়, কিন্তু তারা নিজেরা সবকিছু ‘জগাখিচুড়ি’ বা এলোমেলো করে ফেলেছে।

উল্লেখ্য, গতকাল বৃহস্পতিবার পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের কাছে একটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ইরান। তেহরানের একটি কূটনৈতিক সূত্র আল জাজিরাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বিষয়:

পাকিস্তানযুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যসংকটডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাতইরান যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এপস্টেইন দ্বীপের রহস্যময় ‘মসজিদ’: পবিত্র কাবার গিলাফ ও কিসওয়া চুরির তথ্য ফাঁস

ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, ৮ দিন পরে মামলা

ব্যাচেলর পয়েন্টে যুক্ত হলেন নেপালি অভিনেত্রী

ইতালিতে ছোট ভাইকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, ভিডিও কলে পরিবারকে দেখালেন লাশ

একটি দেশ বাদে পুরো আফ্রিকার জন্য চীনের ‘শূন্য শুল্ক’, কার কী লাভ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

সম্পর্কিত

ড্রোন দিয়ে রুশ ঘাঁটিতে কয়েকটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

ড্রোন দিয়ে রুশ ঘাঁটিতে কয়েকটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

ইরানের নতুন প্রস্তাবে সন্তুষ্ট নন ট্রাম্প, নেতৃত্ব নিয়ে সংশয়

ইরানের নতুন প্রস্তাবে সন্তুষ্ট নন ট্রাম্প, নেতৃত্ব নিয়ে সংশয়

সান ফ্রান্সিসকোর রাস্তায় মাদকাসক্তদের ‘জম্বি দশা’ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তোলপাড়

সান ফ্রান্সিসকোর রাস্তায় মাদকাসক্তদের ‘জম্বি দশা’ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তোলপাড়

ইরান, ইরাক ও লেবানন ভ্রমণে নাগরিকদের নিষেধ করল আমিরাত

ইরান, ইরাক ও লেবানন ভ্রমণে নাগরিকদের নিষেধ করল আমিরাত