ইরানের নতুন প্রস্তাবে সন্তুষ্ট নন ট্রাম্প, নেতৃত্ব নিয়ে সংশয়

ইরানের পক্ষ থেকে দেওয়া নতুন প্রস্তাবের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইরান ওয়াশিংটনের কাছে নতুন একটি প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরান একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে আগ্রহী হলেও বর্তমান প্রস্তাবে তিনি সন্তুষ্ট নন।
একই সঙ্গে চূড়ান্ত কোনো চুক্তিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে ইরানের সক্ষমতা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি।
হোয়াইট হাউসের সাউথ লনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প এ বিষয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘তারা একটি চুক্তি করতে চায়, কিন্তু আমি এতে সন্তুষ্ট নই।’ তবে ইরানের নতুন প্রস্তাবে ঠিক কোন বিষয়গুলো তাঁর পছন্দ হয়নি বা কোন জায়গাটিতে তিনি আপত্তি জানিয়েছেন, তা তিনি স্পষ্ট করেননি।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ধারণা, তেহরানের কর্মকর্তারা হয়তো কখনোই আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ অবসানের কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে পারবেন না। তিনি ইরানের বর্তমান নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, তাদের মধ্যে ‘বিশাল মতপার্থক্য’ রয়েছে।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, তাদের নেতৃত্ব অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন। সেখানে দুই থেকে তিনটি, হয়তো চারটি আলাদা দল রয়েছে এবং তারা সবাই বিচ্ছিন্ন। ইরানের সব পক্ষই একটি চুক্তি করতে চায়, কিন্তু তারা নিজেরা সবকিছু ‘জগাখিচুড়ি’ বা এলোমেলো করে ফেলেছে।
উল্লেখ্য, গতকাল বৃহস্পতিবার পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের কাছে একটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ইরান। তেহরানের একটি কূটনৈতিক সূত্র আল জাজিরাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
