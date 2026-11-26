স্নায়ুযুদ্ধের প্রথমবার রিজার্ভ সেনাদের ডাকল ব্রিটেন, যুদ্ধ কার সঙ্গে?
রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান সামরিক তৎপরতা ও ন্যাটোর সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাতের আশঙ্কার মধ্যে দেশটির প্রায় এক লাখ সাবেক সেনাসদস্যকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেছে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। স্নায়যুদ্ধের পর এই প্রথম কৌশলগত রিজার্ভ বাহিনীর সদস্যদের কাছে এ ধরনের চিঠি পাঠানো হলো।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সাবেক সদস্যদের কাছে পাঠানো এসব চিঠিতে আগামী বসন্তে ন্যাটোর বড় সামরিক মহড়া ‘স্টেডফাস্ট ডিফেন্ডার’সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও মহড়ায় স্বেচ্ছায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যোগাযোগের ঠিকানা হালনাগাদ এবং বর্তমান পেশা ও দক্ষতা সম্পর্কে তথ্য দিতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তিন বাহিনীর প্রধানরা এসব চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন।
রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলোর উত্তেজনা বৃদ্ধির মধ্যেই এ উদ্যোগ নিয়েছে ব্রিটেন। গত সপ্তাহে রাশিয়া পূর্ব পোল্যান্ডে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও একটি ড্রোন নিক্ষেপ করে। হামলার স্থান থেকে যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সামরিক প্রশিক্ষণ মহড়ার দূরত্ব ছিল মাত্র ৬০ মাইল। ওই দিনই ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও বিমানবাহিনীর প্রধান মহড়ায় অংশ নেওয়া সেনাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।
এর আগে বুধবার জানা যায়, ব্রিটিশ বিমানবাহিনী রাতের বেলায় যুদ্ধবিমানগুলো হ্যাঙ্গারে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা থেকে বিমান রক্ষায় অ্যান্টি-ড্রোন জাল তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।
ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিং আগেই সতর্ক করেছিলেন, আগামী এক হাজার দিনের মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যুক্তরাজ্যকে। মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে লড়াই ও জয়ী হওয়ার সক্ষমতা অর্জনের ওপরও জোর দিয়েছিলেন তিনি।
দ্য টেলিগ্রাফের তথ্য অনুযায়ী, ন্যাটোর আর্টিকেল ৩-এর বাধ্যবাধকতা পূরণে দেশের সামরিক ও জাতীয় প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়াতে চাইছে ব্রিটিশ সরকার। এই ধারায় ন্যাটোর সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে সশস্ত্র হামলা প্রতিরোধে নিজেদের এবং সম্মিলিত প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বজায় রাখা ও উন্নত করার নির্দেশনা রয়েছে।
বর্তমানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সক্রিয় সদস্যসংখ্যা প্রায় ৭৩ হাজারে নেমে এসেছে, যা নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর সর্বনিম্ন। এ অবস্থায় সম্ভাব্য বড় সংঘাত মোকাবিলায় সাবেক সেনাসদস্যদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করছে সরকার।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিতে পুনরায় সামরিক দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এমন সাবেক সেনাসদস্যদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এরা ‘স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ’-এর সদস্য। সম্প্রতি সামরিক বাহিনী ছেড়েছেন, এমন ব্যক্তিরাই মূলত এই তালিকায় রয়েছেন। সাধারণ নাগরিক হিসেবে স্বেচ্ছায় রিজার্ভ বাহিনীতে যোগ দেওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে এই শ্রেণির সদস্যদের পার্থক্য রয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য, সংঘাতের ঝুঁকি কমানো এবং দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ও প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানোর অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা বলেন, সাবেক সেনাসদস্যদের বর্তমান পেশা ও দক্ষতা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করাই চিঠি পাঠানোর অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, কেউ একসময় সেনাবাহিনীতে ট্যাংক চালালেও বর্তমানে বেসামরিক জীবনে তার দক্ষতা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে, যা প্রতিরক্ষার কাজে আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে।
ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, রিজার্ভ সদস্যদের এখনই ব্যাপকভাবে ডেকে পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ রাখতে তথ্যভান্ডার তৈরি করা জরুরি। প্রথম ধাপে সাবেক সেনাসদস্যরা কারা, কোথায় আছেন এবং তাদের কী ধরনের দক্ষতা রয়েছে, তা শনাক্ত করা হচ্ছে।
এর আগে দ্য টেলিগ্রাফ জানিয়েছিল, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান লর্ড স্যান্ডার্স সরকারকে সতর্ক করে বলেছিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ হলে ব্রিটেনকে ‘পুরো জাতিকে সংঘবদ্ধ’ করতে হবে। কারণ, বর্তমান সেনাবাহিনীর আকার দিয়ে বড় ধরনের যুদ্ধ পরিচালনা করা কঠিন।
গত বছর প্রকাশিত ব্রিটিশ সরকারের কৌশলগত প্রতিরক্ষা পর্যালোচনাতেও জাতীয় প্রতিরক্ষায় সমাজের প্রতিটি অংশকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। প্রয়োজনে সাবেক সেনাসদস্যদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপনের সুপারিশও করা হয়।
এদিকে স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে ব্রিটিশ সরকার তাদের ওয়েবসাইটে নতুন একটি বিভাগ চালু করেছে। সেখানে এই ব্যবস্থার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও নিয়োগকর্তাদের ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে, সে সম্পর্কেও তথ্য দেওয়া হয়েছে।
রিজার্ভ সদস্যরাও প্রতিরোধক্ষমতার অংশ
ব্রিটিশ সরকারের প্রবীণ সেনাসদস্যবিষয়ক মন্ত্রী ক্যালভিন বেইলি বলেছেন, দেশের সামরিক শক্তি শুধু অস্ত্র ও সরঞ্জামের ওপর নির্ভর করে না, বরং সামরিক সদস্যরাই এর মূল ভিত্তি। স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভের প্রত্যেক সদস্য জাতীয় প্রতিরক্ষা সক্ষমতার অংশ। তিনি বলেন, অধিকাংশ রিজার্ভ সদস্যকে হয়তো কখনোই সামরিক দায়িত্বে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হবে না। তবে সম্ভাব্য সংঘাত প্রতিরোধে তারাও ভূমিকা রাখছেন। এসব চিঠি পাঠানোর অর্থ এই নয় যে তাদের শিগগিরই আবার দায়িত্বে ডাকা হচ্ছে। যোগ্য সাবেক সেনাসদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য এবং তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার হালনাগাদ বিবরণ রাখাই এর উদ্দেশ্য।
এদিকে গত শুক্রবার পোল্যান্ডে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর দেশটির প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক অভিযোগ করেন, ব্রিটেন, পোল্যান্ড ও ন্যাটোর সদস্যরাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে এটি রাশিয়ার পরিকল্পিত উসকানি হতে পারে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম ঘটনাটিকে ‘সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য’ বলে আখ্যা দিয়ে এর নিঃশর্ত নিন্দা জানান। একই সঙ্গে পোল্যান্ডকে যেকোনো উপায়ে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটেছে, যখন চীনে পুতিন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন চলছিল। ওই সম্মেলনে ট্রাম্প পুতিনকে আলিঙ্গন করেন এবং তাকে নিজের ‘বন্ধু’ বলে অভিহিত করেন।