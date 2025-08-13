Ajker Patrika
ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক যেন পথ না হারায়, সতর্ক ইউরোপের নেতারা: মার্জ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২১: ৪৪
জার্মানির বার্লিনে ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মার্জ। ছবি: সিএনএন
জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মার্জ জানিয়েছেন, ইউরোপীয় নেতারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আসন্ন বৈঠক যেন ‘সঠিক পথে’ থাকে, তা নিশ্চিত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। আজ বুধবার জার্মানির বার্লিন শহরে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

মার্জ জানান, আগামী শুক্রবার আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজে ট্রাম্প-পুতিন শীর্ষ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুক্রবারের বৈঠক সফল হোক। তাই আমরা ইউরোপীয়রা সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, যাতে এই বৈঠক সঠিক পথে অগ্রসর হয়।’

মার্জ স্পষ্ট করে বলেন—পরবর্তী আলোচনায় অবশ্যই ইউক্রেনকে টেবিলে থাকতে হবে এবং যেকোনো চুক্তির আগে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে হবে। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই, প্রথমেই যুদ্ধবিরতি হোক, তারপর একটি কাঠামোগত চুক্তি তৈরি হোক। ইউক্রেন যদি অঞ্চল ছাড়া না ছাড়ার বিষয়ে আলোচনা করতে রাজি হয়, তবে আমরা নিশ্চিত করব, সীমান্তে যেন কোনো অবিচারের পরিবর্তন না ঘটে।’

তিনি আরও যোগ করেন, কিয়েভের জন্য শক্তিশালী নিরাপত্তা নিশ্চয়তা প্রয়োজন, সেখানে ইউক্রেনীয় বাহিনী থাকতে হবে, যাতে তারা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারে। এ জন্য পশ্চিমা সহায়তার ওপর তাদের নির্ভর করতে হবে।

মার্জ বলেন, আলাস্কার বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউক্রেনের নিরাপত্তা স্বার্থ নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি শুক্রবারের আলোচনার জন্য অর্জনযোগ্য লক্ষ্যগুলোতে ট্রাম্পের সঙ্গে সমন্বয় করার চেষ্টা চলছে।

যুদ্ধইউরোপীয় ইউনিয়নজার্মানিইউক্রেনরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রভ্লাদিমির পুতিনবৈঠক
ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক যেন পথ না হারায়, সতর্ক ইউরোপের নেতারা: মার্জ

