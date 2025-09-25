রাশিয়ায় এবার মিসেস ওয়ার্ল্ডের ধনকুবের স্বামীর রহস্যজনক মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাশিয়ার ধনকুবের ব্যবসায়ী ও সাবেক কাস্টমস কর্মকর্তা বরিস আভাকিয়ান রহস্যজনকভাবে মারা গেছেন। ৪৩ বছর বয়সী বরিস ছিলেন ২০১৪ সালের ‘মিসেস ওয়ার্ল্ড’ জয়ী সুন্দরী ইউলিয়া ইয়োনিনার স্বামী। সম্প্রতি রাশিয়ার একটি আদালতে ৩ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ডের জালিয়াতি মামলার বিচার চলাকালে বরিস সেখান থেকে পালান। এরপরই সেন্ট পিটার্সবার্গে অবস্থিত আর্মেনিয়ার কনস্যুলেটের শৌচাগার থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পশ্চিমা একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বরিস আদালত থেকে পালান নাটকীয়ভাবে। তিনি সিগারেট খাওয়ার অজুহাতে আদালত কক্ষের বাইরে এসে একটি গাড়িতে ওঠে অদৃশ্য হয়ে যান।
আদালত থেকে কিছুক্ষণ পর তিনি আর্মেনিয়ার কনস্যুলেটে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং আর্মেনিয়ায় ফেরত পাঠানোর আবেদন করেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরই তাঁর মৃত্যু হয়। রুশ সংবাদমাধ্যম দ্রুত এটিকে আত্মহত্যা হিসেবে প্রচার করলেও, তাঁর আইনজীবী কনস্টান্টিন তারাসেনকো ও নাতালিয়া চেরনিকোভা এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর্মেনিয়ার কর্তৃপক্ষও রুশ তদন্তকারীদের মরদেহে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করেছে। বর্তমানে তাঁর দেহ কোথায় রয়েছে, তা স্পষ্ট নয়।
বরিস একসময় সেন্ট পিটার্সবার্গ বন্দরে কাস্টমস ব্রোকারেজের প্রধান ছিলেন এবং ফেডারেল সম্পত্তি সংস্থার উপপরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন, যেখানে একসময় ভ্লাদিমির পুতিনও কর্মরত ছিলেন। তিনি আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান-এর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন, যাঁর সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েনে রয়েছে।
এর আগে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে মামলার শুনানি এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন বরিস। তবে বাস্তবে তাঁকে যুদ্ধে পাঠানো হয়নি। তাঁর স্ত্রী ইউলিয়া ইয়োনিনা একাধিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন এবং এই দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে।
বরিসের মৃত্যু রাশিয়ার প্রভাবশালী মহলে রহস্যজনক মৃত্যুর ধারাবাহিকতায় নতুন সংযোজন। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই সামরিক সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক কারখানার প্রধান আলেক্সান্ডার তিউনিনকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর পাশ থেকে একটি নোট উদ্ধার করা হয়, যেখানে বিষণ্নতায় ভোগার কথা লেখা ছিল। তবে বিষয়টি সরকারিভাবে নিশ্চিত করার আগেই গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় সন্দেহ তৈরি হয়েছে।
গত কয়েক বছরে রাশিয়ার শীর্ষ ব্যবসায়ী, কর্মকর্তা, এমনকি মন্ত্রীরাও অদ্ভুত পরিস্থিতিতে মারা গেছেন। কেউ উচ্চ ভবন থেকে পড়ে গেছেন, কেউ বুকে একাধিকবার গুলি চালিয়ে ‘আত্মহত্যা’ করেছেন, আবার কেউ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। ইউক্রেনীয় সাংবাদিক দেনিস কাজানস্কি এসব মৃত্যুকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, ‘রুশ তেল কোম্পানির কর্মকর্তাদের যেন জানালা থেকে পড়ে যাওয়ার বিশেষ প্রবণতা রয়েছে।’
সম্প্রতি অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে যেসব রুশ অভিজাত শিরোনাম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—পরিবহন মন্ত্রী রোমান স্তারোভইত, ট্রান্সনেফট-এর সহসভাপতি আন্দ্রে বাদালভ, সাবেক এমপি বুভাইসার সাইতিয়েভ, অর্থ কর্মকর্তা মারিনা ইয়ানকিনা এবং তেল ব্যবসায়ী মিখাইল রোগাচেভ। ২০২২ সালে লুকোয়েলের চেয়ারম্যান রাভিল মাগানোভও হাসপাতালের জানালা থেকে পড়ে মারা যান।
