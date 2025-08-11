Ajker Patrika
> বিশ্ব
> চীন

ফিলিপিনো নৌযান তাড়া করে নিজেদের যুদ্ধজাহাজে আঘাত চীনা কোস্ট গার্ডের

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২০: ৫৬
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

দক্ষিণ চীন সাগরে ফিলিপাইনের একটি নৌযানকে তাড়া করতে গিয়ে আজ সোমবার নিজ দেশের যুদ্ধজাহাজে ধাক্কা মেরেছে চীনা কোস্ট গার্ডের একটি জাহাজ।

ফিলিপিনো কোস্ট গার্ডের মুখপাত্র কমোডর জে তারিয়েলা জানিয়েছেন, তাঁরা বিতর্কিত স্কারবরো শোল এলাকায় জেলেদের সহায়তা দিচ্ছিলেন। এ সময় চীনা কোস্ট গার্ড ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে। এর ফলে নিজেদের নৌযানের আঘাতে চীনা যুদ্ধজাহাজটির সামনের ডেকে বড়ধরনের ক্ষতি হয়েছে।

চীন ঘটনাটি স্বীকার করলেও তারা বলেছে, ফিলিপাইন তাদের সামুদ্রিক সীমানায় জোর করে ঢুকে পড়েছিল। তবে সংঘর্ষের কথা তারা উল্লেখ করেনি।

দক্ষিণ চীন সাগরকে ঘিরে চীন, ফিলিপাইন ও একাধিক দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। গত কয়েক বছরে চীন ও ফিলিপাইনের মধ্যে উত্তেজনা অনেক বেড়েছে। দুই দেশই একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি ও সমুদ্রে সংঘর্ষের অভিযোগ করে আসছে। এসব সংঘর্ষে তলোয়ার, বর্শা ও ছুরির মতো অস্ত্র ব্যবহারের ঘটনাও ঘটেছে।

‘স্কারবরো শোল’ মূলত সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা ত্রিভুজাকারের একটি প্রবালপ্রাচীর ও শিলাখণ্ডের সমষ্টি। ২০১২ সালে চীন দখল নেওয়ার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই শোল।

ফিলিপাইনের প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, তাদের কোস্ট গার্ডের নৌযানকে তাড়া করার সময় চীনা কোস্ট গার্ডের একটি জাহাজ পানির কামান ছুড়ছে। এরপর হঠাৎ মোড় নিয়ে সেটি একটি বড় চীনা যুদ্ধজাহাজে জোরে ধাক্কা মারে।

ফিলিপিনো কোস্ট গার্ডের মুখপাত্র তারিয়েলা জানান, এই সংঘর্ষের পর চীনা যুদ্ধজাহাজটি সমুদ্রে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এতে কেউ আহত হয়েছে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

তিনি আরও জানান, ফিলিপিনো কোস্ট গার্ড সব সময় চীনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে, যাতে তারা আন্তর্জাতিক আইন মেনে সীমানা বিরোধ মেটায়। তিনি বলেন, ‘আমরা বারবার সতর্ক করেছি, সমুদ্রে এমন বেপরোয়া আচরণ শেষ পর্যন্ত দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।’

এদিকে চীনের কোস্ট গার্ড দাবি করেছে, তারা আইন মেনেই কাজ করেছে এবং ফিলিপাইনের নৌযানগুলোকে তাড়িয়ে দিতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিয়েছে।

বিবিসি জানিয়েছে, এটি গত দুই বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া দুই দেশের একাধিক বিপজ্জনক মুখোমুখি সংঘর্ষের সর্বশেষ ঘটনা। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ফিলিপাইন অভিযোগ করেছিল, স্কারবরো শোলের কাছে টহলের সময় চীনা কোস্ট গার্ড পানির কামান ছুড়ে ও তাদের একটি সরকারি নৌযানকে ধাক্কা মেরে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

চীন তখন বলেছিল, ফিলিপাইনের নৌযান বিপজ্জনকভাবে তাদের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল এবং তাদের ক্রুরা আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়েছেন। পরে বেইজিং ম্যানিলাকে অভিযুক্ত করে, তারা আন্তর্জাতিক মহলকে বিভ্রান্ত করতে মিথ্যা অভিযোগ করছে।

এর আগে ২০২৪ সালের জুনে ফিলিপাইন জানিয়েছিল, ওই এলাকায় চীনা কোস্ট গার্ড সদস্যদের হাতে তলোয়ার, বর্শা ও ছুরি থাকলেও ফিলিপাইনের সেনারা খালি হাতে প্রতিরোধ করেন। এই সংঘর্ষে এক ফিলিপিনো সেনার আঙুল কেটে গিয়েছিল।

বিষয়:

চীনযুদ্ধজাহাজকোস্টগার্ডদক্ষিণ চীনা সাগরফিলিপাইন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

সম্পর্কিত

গৃহহীনদের উচ্ছেদে নাছোড়বান্দা ট্রাম্প, ন্যাশনাল গার্ড–এফবিআই নামাচ্ছেন সড়কে

গৃহহীনদের উচ্ছেদে নাছোড়বান্দা ট্রাম্প, ন্যাশনাল গার্ড–এফবিআই নামাচ্ছেন সড়কে

লোকের অভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী ছোট হয়ে গেছে!

লোকের অভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী ছোট হয়ে গেছে!

ভারতে কোক, আইফোনসহ মার্কিন পণ্য বর্জনের ডাক

ভারতে কোক, আইফোনসহ মার্কিন পণ্য বর্জনের ডাক

ফিলিপিনো নৌযান তাড়া করে নিজেদের যুদ্ধজাহাজে আঘাত চীনা কোস্ট গার্ডের

ফিলিপিনো নৌযান তাড়া করে নিজেদের যুদ্ধজাহাজে আঘাত চীনা কোস্ট গার্ডের