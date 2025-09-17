রেস্তোরাঁর স্যুপে দুই কিশোরের মূত্রত্যাগ, বাবা-মাকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা জরিমানা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চীনের সাংহাইয়ের একটি আদালত দুই কিশোরের অভিভাবকদের ২২ লাখ ইউয়ান (৩৭৬ কোটি ৪৩ লাখেরও বেশি টাকা) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ ওই দুই কিশোর মাতাল অবস্থায় ‘হাইদিলাও’ নামে জনপ্রিয় একটি রেস্তোরাঁয় এক অশোভন কাণ্ড ঘটিয়ে রেস্তোরাঁটির সুনাম ক্ষুণ্ন করেছে।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রেস্তোরাঁটির সাংহাই শাখার একটি প্রাইভেট কক্ষে। সেখানে ১৭ বছরের দুই কিশোর মদ্যপ অবস্থায় টেবিলের ওপর উঠে স্যুপের পাত্রে প্রস্রাব করে এবং সেই ভিডিও ধারণ করে। ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।
পরবর্তীতে কেউ ওই দূষিত স্যুপ খেয়েছেন এমন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, ওই রেস্তোরাঁটি নিজেদের সুনাম রক্ষায় প্রায় ৪ হাজার গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দেয়। এই বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগও করে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ। পরে সিচুয়ানের জিয়ানইয়াংসহ বিভিন্ন স্থানে তদন্ত চালিয়ে দুই কিশোরকে আটক করা হয়। গত মার্চে ‘হাইদিলাও’ রেস্তোরাঁ তাদের নামে আদালতে মামলা করে প্রকাশ্যে ক্ষমা এবং প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ ইউয়ান ক্ষতিপূরণ দাবি করে।
এই মামলার রায়ে সম্প্রতি সাংহাইয়ের হুয়াংপু জেলা আদালত জানিয়েছেন, কিশোরেরা ইচ্ছাকৃতভাবে রেস্তোরাঁর সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তাদের কর্মকাণ্ড অপমানজনক ও সুনাম হানিকর। এতে শুধু টেবিলওয়্যার দূষিত হয়নি, বরং জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিরক্তি ও অসন্তোষ ছড়িয়েছে। আদালতের মতে, অভিভাবকেরা অভিভাবকের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি।
রায়ে কিশোরদের অভিভাবকদের ২০ লাখ ইউয়ান ব্যবসা ও সুনামহানির ক্ষতিপূরণ, ১ লাখ ৩০ হাজার ইউয়ান টেবিলওয়্যার নষ্ট ও পরিষ্কারের খরচ এবং ৭০ হাজার ইউয়ান আইনি খরচ মেটাতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি আদালত নির্দেশ দিয়েছেন—কিশোর ও তাদের অভিভাবক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তবে এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কিশোরদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাও রক্ষা করতে হবে।
উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে সিচুয়ানে ছোট আকারে শুরু হওয়া হাইদিলাও আজ বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় হটপট চেইন। ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত শুধু চীনেই রেস্তোরাঁটির ১ হাজার ৩৬০ টিরও বেশি শাখা চালু হয়েছে। আর বিশ্বজুড়ে এর মোট শাখা প্রায় ১ হাজার ৪০০। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডাসহ ১৪টি দেশে প্রতিষ্ঠানটির ১২২টি শাখা রয়েছে।
এই রায়কে অনেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে দেখছেন, যাতে সামাজিক দায়িত্ব ও শিষ্টাচার শেখানোর ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা স্পষ্ট হয়।
