Ajker Patrika
> বিশ্ব
> চীন

চীনে আন্ডারগ্রাউন্ড গির্জায় পুলিশের অভিযান, বেশ কয়েকজন পাদ্রি আটক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

অভিযান চালিয়ে চীনের অন্যতম বৃহৎ এক আন্ডারগ্রাউন্ড চার্চের বেশ কয়েকজন পাদ্রিকে আটক করেছে পুলিশ। চার্চের এক মুখপাত্র ও আটক ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ২০১৮ সালের পর চীনের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে এটিই সবচেয়ে বড় দমন অভিযান।

চীনে আন্ডারগ্রাউন্ড চার্চ বলতে বোঝানো হয়, সেসব ক্যাথলিক চার্চকে, যারা রাষ্ট্র অনুমোদিত ক্যাথলিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়।

গত সপ্তাহে বেইজিং বিরল খনিজ রপ্তানিতে নতুন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার পর ওয়াশিংটনের সঙ্গে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে গির্জায় এই অভিযান চালানো হয়।

ঘটনাটির নিন্দা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও গত রোববার এক বিবৃতিতে আটক পাদ্রিদের অবিলম্বে মুক্তির আহ্বান জানান।

চীনা সরকারের অনুমোদন না থাকা জায়ন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা যাজক জিন মিংরিকে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বেইহাইয়ে তাঁর বাড়ি থেকে আটক করা হয়। তাঁর মেয়ে গ্রেস জিন এবং চার্চের মুখপাত্র শন লং এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মুখপাত্র শন লং রয়টার্সকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বলেন, ‘যা ঘটল, তা এই বছরের ধর্মীয় নিপীড়নের নতুন ঢেউয়ের অংশ। পুলিশ দেড় শতাধিক উপাসককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। পাশাপাশি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রোববারের প্রার্থনার সময় হয়রানিও বাড়িয়েছে তারা।’

গত মাসে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ঘোষণা দেন, ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হবে এবং ধর্মের রীতিনীতি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যবোধ, ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

বিষয়:

চীনআটকপুলিশযুক্তরাষ্ট্রপররাষ্ট্রমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেলেও ফিলিস্তিনে ফিরছেন না ১৫৪ জন, যেতে হবে ‘অমানবিক’ নির্বাসনে

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

গাজা শান্তি সম্মেলনে ‘সুন্দরী’ মেলোনিকে নিয়ে মাতলেন বিশ্বনেতারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

চীনে আন্ডারগ্রাউন্ড গির্জায় পুলিশের অভিযান, বেশ কয়েকজন পাদ্রি আটক

চীনে আন্ডারগ্রাউন্ড গির্জায় পুলিশের অভিযান, বেশ কয়েকজন পাদ্রি আটক

ট্রাম্পের ছেলের সঙ্গে সাক্ষাতের ‘গোপন আবদার’ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের

ট্রাম্পের ছেলের সঙ্গে সাক্ষাতের ‘গোপন আবদার’ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের

রামাল্লার এক দিন: ২৪ বছর পর মায়ের কোলে ফেরা, ভাইকে না পেয়ে বোনের বুকফাটা আর্তনাদ

রামাল্লার এক দিন: ২৪ বছর পর মায়ের কোলে ফেরা, ভাইকে না পেয়ে বোনের বুকফাটা আর্তনাদ

হামাস নেতাদের সঙ্গে ট্রাম্পের জামাতার বৈঠকেই চূড়ান্ত হয় চুক্তি

হামাস নেতাদের সঙ্গে ট্রাম্পের জামাতার বৈঠকেই চূড়ান্ত হয় চুক্তি