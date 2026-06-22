তারেক রহমানের চীন সফরে কৌশলগত সম্পর্ক আরও গভীর হবে, আশা বেইজিংয়ের

বাংলাদেশে বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের সঙ্গে কৌশলগত যোগাযোগ আরও জোরদার করা, ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্বকে এগিয়ে নেওয়া, উচ্চমানের বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং বহুপক্ষীয় বিষয়ে সমন্বয় বাড়ানোর প্রত্যাশা করছে চীন। একই সঙ্গে চীন-বাংলাদেশের সামগ্রিক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চায় দেশটি।
চীন সরকারের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত গ্লোবাল টাইমস পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, আজ সোমবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আসন্ন চীন সফর নিয়ে গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণায় বলা হয়, স্টেট কাউন্সিলের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের আমন্ত্রণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামী ২৪ থেকে ২৬ জুন চীন সফর করবেন।
গুও জিয়াকুন বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি হবে তারেক রহমানের প্রথম চীন সফর। সফরকালে চীনের শীর্ষ নেতা তাঁর সঙ্গে বৈঠক ও আলোচনা করবেন। সেখানে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয়ে গভীর মতবিনিময় হবে। একই সঙ্গে দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে।
তিনি আরও জানান, সফরকালে তারেক রহমান চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় লিয়াওনিং প্রদেশের দালিয়ানে অনুষ্ঠিত সামার দাভোস ফোরামেও অংশ নেবেন। এ আয়োজনটি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) নিউ চ্যাম্পিয়নসের ১৭তম বার্ষিক সভা হিসেবে পরিচিত।
চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, চীন ও বাংলাদেশ দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী এবং সামগ্রিক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের নেতাদের কৌশলগত দিকনির্দেশনায় চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে এগিয়েছে। রাজনৈতিক পারস্পরিক আস্থা আরও গভীর হয়েছে এবং বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতায় ফলপ্রসূ অর্জন এসেছে, যা দুই দেশের জনগণের জন্য বাস্তব সুফল বয়ে এনেছে।
তিনি বলেন, চীন এই সফরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে সব খাতে বিনিময় ও সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যাশা করছে বেইজিং।
হৃৎপিণ্ড আকৃতির একটি বিশেষ ধরনের আতা ফল এবার চীন ও তাইওয়ানের মধ্যকার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিরোধে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাইওয়ানের কৃষকদের এই ফলটির উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াতে বেইজিংয়ের নেওয়া নতুন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে স্বশাসিত দ্বীপটির কৃষি মন্ত্রণালয়...৮ মিনিট আগে
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