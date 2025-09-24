তাইওয়ানে ভয়াবহ বন্যায় ১৪ জন নিহত, হংকংয়ে ৭ শতাধিক ফ্লাইট বাতিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের কবলে তাইওয়ানের পূর্বাঞ্চল। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোর সাড়ে চারটায় গুয়াংফু এলাকায় আঘাত হানে রাগাসা নামের সুপার টাইফুনটি। সবশেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত ক্যাটাগরি পাঁচের এই হ্যারিকেনে এখন পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ আরও ১২৪ জন।
কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিহতদের বেশির ভাগই প্রবীণ। হুয়ালিয়েন কাউন্টি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী, এ ঝড়ে গুয়াংফু এলাকার আর ৩৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাইওয়ানিজ সংবাদমাধ্যম সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, ভারী বর্ষণের চাপে গুয়াংফু টাউনশিপের মাতাই’আন খাল ব্যারিয়ার লেক উপচে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়েছে।
হুয়ালিয়েন কাউন্টির কিছু এলাকায় ৭০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে। দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য শহরে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৫০০-৬০০ মিলিমিটার। প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই চিং-তে ফেসবুকে পোস্ট করে জানান, সব মন্ত্রণালয় ও সেনাবাহিনীকে জরুরি উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। মাঠ পর্যায়ের উদ্ধারকর্মীদেরও নিজেদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’
এমন পরিস্থিতিতে তাইওয়ানে প্রায় দেড় শতাধিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। কিছু রেললাইন ও ফেরি চলাচলও স্থগিত করা হয়েছে।
এদিকে, হংকংয়েও বাতিল করা হয়েছে সাত শতাধিক ফ্লাইট। শহরটিতে আজ বুধবার সকাল থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ‘টি১০’ জারি রয়েছে। সেখানে ঘণ্টায় ১৫৩ কিলোমিটার বেগের ঝোড়ো হাওয়া বইছে। দমকা হাওয়ার বেগ ১৮৪ কিলোমিটার ছাড়িয়েছে। জলোচ্ছ্বাস ল্যাম্পপোস্টের সমান উচ্চতায় পৌঁছে গেছে বলেও জানা গেছে।
চীনের গুয়াংডং প্রদেশেও ইতিমধ্যে ১৮ লাখ ৯০ হাজারের বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আজ বিকেল নাগাদ টাইফুনটি প্রদেশটিতে আঘাত হানতে পারে। তাই সবাই যাতে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে থাকে তা নিশ্চিত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে তারা।
ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের কবলে তাইওয়ানের পূর্বাঞ্চল। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোর সাড়ে চারটায় গুয়াংফু এলাকায় আঘাত হানে রাগাসা নামের সুপার টাইফুনটি। সবশেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত ক্যাটাগরি পাঁচের এই হ্যারিকেনে এখন পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ আরও ১২৪ জন।
কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিহতদের বেশির ভাগই প্রবীণ। হুয়ালিয়েন কাউন্টি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী, এ ঝড়ে গুয়াংফু এলাকার আর ৩৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাইওয়ানিজ সংবাদমাধ্যম সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, ভারী বর্ষণের চাপে গুয়াংফু টাউনশিপের মাতাই’আন খাল ব্যারিয়ার লেক উপচে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়েছে।
হুয়ালিয়েন কাউন্টির কিছু এলাকায় ৭০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে। দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য শহরে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৫০০-৬০০ মিলিমিটার। প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই চিং-তে ফেসবুকে পোস্ট করে জানান, সব মন্ত্রণালয় ও সেনাবাহিনীকে জরুরি উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। মাঠ পর্যায়ের উদ্ধারকর্মীদেরও নিজেদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’
এমন পরিস্থিতিতে তাইওয়ানে প্রায় দেড় শতাধিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। কিছু রেললাইন ও ফেরি চলাচলও স্থগিত করা হয়েছে।
এদিকে, হংকংয়েও বাতিল করা হয়েছে সাত শতাধিক ফ্লাইট। শহরটিতে আজ বুধবার সকাল থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ‘টি১০’ জারি রয়েছে। সেখানে ঘণ্টায় ১৫৩ কিলোমিটার বেগের ঝোড়ো হাওয়া বইছে। দমকা হাওয়ার বেগ ১৮৪ কিলোমিটার ছাড়িয়েছে। জলোচ্ছ্বাস ল্যাম্পপোস্টের সমান উচ্চতায় পৌঁছে গেছে বলেও জানা গেছে।
চীনের গুয়াংডং প্রদেশেও ইতিমধ্যে ১৮ লাখ ৯০ হাজারের বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আজ বিকেল নাগাদ টাইফুনটি প্রদেশটিতে আঘাত হানতে পারে। তাই সবাই যাতে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে থাকে তা নিশ্চিত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে তারা।
স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর বরাত দিয়ে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, বৈঠকের শুরুতেই সংবাদমাধ্যমকে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা গাজার যুদ্ধ শেষ করতে চাই। আমরা এটা শেষ করব। হয়তো এখনই শেষ করতে পারি।’ তিনি আরও বলেন, ‘এটাই আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। কারণ, আমরা এমন কিছু শেষ করতে যাচ্ছি২ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার দখলে চলে যাওয়া ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড ফিরে পাওয়া সম্ভব বলে মনে করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই লিখেছেন ট্রাম্প।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি সত্যিই নোবেল শান্তি পুরস্কার জিততে চান, তাহলে তাঁকে গাজার যুদ্ধ থামাতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার এমন মন্তব্যই করেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে
গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী জাহাজবহরে ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’য় ফের হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় বুধবার রাতে সুমুদ ফ্লোটিলার আশপাশে ১১টি বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গেছে। এখনো জাহাজগুলোর ওপর ইসরায়েলি ড্রোন উড়ছে বলে জানিয়েছেন জাহাজে থাকা অধিকার কর্মীরা।৪ ঘণ্টা আগে