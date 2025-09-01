Ajker Patrika
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত ৮০০ ছাড়াল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৩৭
দক্ষিণ এশিয়ার দেশ আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভূমিকম্প-কবলিত অঞ্চলটিতে নিহতের সংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়েছে। আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের মুখপাত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।

আজ সোমবার তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ রাজধানী কাবুলে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, অন্তত ৮ শতাধিক লোক নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২ হাজার ৫০০ জন। তিনি জানিয়েছেন, হতাহতের বেশির ভাগই কুনার প্রদেশের। এ ছাড়া, নানগারহার প্রদেশে নিহত হয়েছেন আরও অন্তত ১২ জন এবং আহতের সংখ্যা ২৫৫।

আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন অব আফগানিস্তানের (আরটিএ) বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে চীনা সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, দুর্গম এলাকায় সীমিত যোগাযোগব্যবস্থা নিয়ে উদ্ধারকর্মীরা কাজ করছেন। ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ চিত্র জানতে ও ত্রাণসহায়তা দিতে তাঁরা তৎপর। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত মৃত ও আহতের যে হিসাব পাওয়া গেছে তা প্রাথমিক, উদ্ধার তৎপরতা চলতে থাকায় এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটি পাকিস্তান সীমান্তের কাছে জালালাবাদ শহর থেকে ১৭ মাইল দূরে স্থানীয় সময় রোববার রাত ১২টার দিকে আঘাত হানে।

আফগান জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শরাফত জামান জানান, ভূমিকম্পটি দুর্গম পার্বত্য এলাকায় হওয়ায় প্রাণহানি ও অবকাঠামোগত ক্ষতির সঠিক তথ্য পেতে সময় লাগবে। তিনি আরও বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে এবং শত শত মানুষকে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

আফগানিস্তান ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। দেশটি ভারত ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। এর পাশাপাশি পূর্ব আফগানিস্তানের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের ঝুঁকি থাকায় উদ্ধারকাজ আরও জটিল হয়ে ওঠে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এ ভূমিকম্পটি মাত্র পাঁচ মাইল বা আট কিলোমিটার গভীরতায় আঘাত হানায় এর ক্ষয়ক্ষতি আরও ভয়াবহ হয়েছে। কারণ, অগভীর ভূমিকম্প তুলনামূলকভাবে বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, মূল কম্পনের পর আরও অন্তত তিনটি আফটার শক অনুভূত হয়েছে। সেগুলোর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৫ থেকে ৫ দশমিক ২-এর মধ্যে।

আফগানিস্তানের স্থানীয় কর্মকর্তারা বিবিসিকে বলেছেন, নানগারহার ও কুনার প্রদেশে ভূমিকম্পের কারণে আহত ১১৫ জনের বেশি মানুষকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বেশ কয়েক সেকেন্ড কম্পন টের পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

এর আগে, ২০২২ সালে পূর্ব আফগানিস্তানে ৫ দশমিক ৯ মাত্রার একটি অগভীর ভূমিকম্পে প্রায় এক হাজার মানুষ নিহত ও কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়।

