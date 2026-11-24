নেপালে ৫.৩ মাত্রার ভূমিকম্প, কম্পন অনুভূত বাংলাদেশসহ পাঁচ দেশে
নেপালের কোশি প্রদেশের লেলেপ এলাকার কাছে ৫ দশমিক ৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও চীনের বিভিন্ন এলাকায় ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল ৭টা ২ মিনিটের দিকে (ভারতীয় সময়) ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ২৭ দশমিক ৮৫৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭ দশমিক ৯০৯ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ কিলোমিটার গভীরে ছিল এর উৎপত্তিস্থল।
তবে নেপালের ন্যাশনাল আর্থকোয়েক মনিটরিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার ভূমিকম্পটির মাত্রা ৫ দশমিক ৬ বলে জানিয়েছে। দেশটির সংবাদমাধ্যম দ্য কাঠমান্ডু পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি তাপ্লেজং জেলার ওলাংচুং গোলা এলাকায় ছিল ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়েছে। এর মধ্যে বিহার, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি এলাকা রয়েছে। হিমালয়-সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলেও কম্পন অনুভূত হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভূমিকম্পের শক্তিশালী কম্পনে বহুতল ভবন, আবাসিক বাড়িঘর, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও বিদ্যুতের ওপর দিয়ে যাওয়া তারগুলো কেঁপে ওঠে। আতঙ্কিত বাসিন্দারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। সকালে হাঁটতে ও ব্যায়াম করতে বাইরে বের হওয়া লোকজনও আকস্মিক এই কম্পনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ ছাড়া, লপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারসহ বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।
বাংলাদেশের ভারত সীমান্তবর্তী জেলা ঠাকুরগাঁওয়েও ভূমিকম্পের তীব্রতা টের পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত ভূমিকম্পে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া যায়নি।
এদিকে, মঙ্গলবার ভোর ৩টা ৩৯ মিনিটে ভারতের আসাম রাজ্যের কার্বি আংলং জেলায় আলাদা আরেকটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ২ দশমিক ৫। নসিএসের তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ২৫ দশমিক ৭৪৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩ দশমিক ৩৫৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫ কিলোমিটার গভীরে ছিল এর উৎপত্তিস্থল।