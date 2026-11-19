রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে মিয়ানমার: আইসিজে
মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালিয়েছে দেশটি। আজ বৃহস্পতিবার এক ঐতিহাসিক রায়ে এ কথা জানিয়েছেন জাতিসংঘের সর্বোচ্চ বিচারিক আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে)। কোনো রাষ্ট্র গণহত্যার অপরাধ করেছে বলে আইসিজে এই প্রথম এমন রায় দিলেন।
নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে অবস্থিত পিস প্যালেসে এই রায় ঘোষণা করেছেন আইসিজের বিচারক ইউজি ইওয়াসাওয়া। তিনি বলেছেন, রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালিয়েছে মিয়ানমার। এর মাধ্যমে দেশটি গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে।
আজ স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় (বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা) রায় পড়া শুরু করেন বিচারক ইউজি ইওয়াসাওয়া। প্রায় তিন ঘণ্টা পর তিনি রায় পড়া শেষ করেন এবং জানান, মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে।
আদালত জানান, ২০১৭ সালের আগস্টে শুরু হওয়া ‘ক্লিয়ারেন্স অপারেশনস’ বা নির্মূল অভিযানের আগে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (আরসা) নিরাপত্তাচৌকি ও বেসামরিক লোকজনের ওপর হামলা এবং গ্রাম পোড়ানোর ঘটনা ঘটিয়েছিল। তবে বিচারক বলেন, এসব ঘটনার পাশাপাশি মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য সহিংসতার প্রমাণও আদালতের সামনে এসেছে।
বিচারক ইওয়াসাওয়া বলেন, আদালতের পর্যালোচনা করা প্রমাণ অনুযায়ী, ২০১৭ সালের অভিযানে প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গাকে সহিংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।
আদালত রোহিঙ্গাদের একটি স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বিচারক বলেন, রোহিঙ্গাদের নিজস্ব ভাষা ও শিল্প-সংস্কৃতি রয়েছে এবং তারা নিজেদের একটি পৃথক জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয় দেয়। কয়েক দশক ধরে মিয়ানমারে তাদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে বলেও প্রমাণ রয়েছে।
এ কারণে গণহত্যা সনদের আওতায় সুরক্ষার যোগ্য গোষ্ঠী হিসেবে রোহিঙ্গাদের বিবেচনা করেছেন আদালত।
২০১৭ সালের অভিযান শুরুর আগে রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে প্রায় ৮ লাখ ১৫ হাজার রোহিঙ্গা বসবাস করত। বিচারক বলেন, মিয়ানমারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া এই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা যথেষ্ট বড়। গণহত্যা সনদের আওতায় একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনার জন্য এই সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ।
বিচারক ইওয়াসাওয়া গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রের দায়িত্বের বিষয়টিও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কোনো রাষ্ট্রের সহযোগী প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের ওপর আরোপযোগ্য হলে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য রাষ্ট্রকে দায়ী করা যেতে পারে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপরাধের দায় থাকলেও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে রাষ্ট্রের এই দায়বদ্ধতা ফৌজদারি অপরাধের মতো নয়।
২০১৯ সালে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সমর্থনে গাম্বিয়ার করা এই মামলার সাত বছরের আইনি লড়াই অবশেষে শেষ হলো আইসিজের আজকের রায়ের মধ্য দিয়ে। আইসিজের এই রায় আপিলযোগ্য নয় এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।