ফিলিপাইনে সাক্ষাৎ, মোদিকে ‘কঠোর মানুষ’ বললেন ট্রাম্প
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ‘খুব কঠোর মানুষ’ বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জাপান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের আগে আজ মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) এই মন্তব্য করেন তিনি। একই সঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি মোদির চেয়েও কঠোর হতে পারেন বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প।
ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় পৌঁছানোর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প জানান, এসব দেশের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ ভালো। তিনি বলেন, ‘শুরু থেকেই আমাদের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরা আমার বন্ধু, এটাও একটি ইতিবাচক দিক।’
মোদিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প বলেন, তিনি খুব কঠোর মানুষ। এরপর জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকাইচির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, তিনি হয়তো আরও কঠোর। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, ‘আর তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঠিকঠাক।’
চার দেশের নেতাদের এই বৈঠক কোয়াড (কোয়াড্রিল্যাটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ) জোটের অংশ।
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়—গত এক বছরে ট্রাম্প ও মোদির সম্পর্কে কিছুটা শীতলতা তৈরি হয়েছে। দুই নেতার মধ্যে সর্বশেষ দেখা হয়েছিল গত জুনে প্যারিসে জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকে। এবার তাঁদের সাক্ষাৎ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে। তবে ম্যানিলার বৈঠকে এ বিষয়ে নতুন কোনো ঘোষণা আসার সম্ভাবনা নেই বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে দুই নেতার সম্পর্ক ছিল বেশ উষ্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন ও ভারতের আহমেদাবাদে তাঁরা যৌথ জনসভায়ও অংশ নিয়েছিলেন। গত বছর দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রথম দিকের বিশ্বনেতাদের একজন ছিলেন মোদি।
তবে পরবর্তী সময়ে ভারতের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ এবং পাকিস্তানের সঙ্গে দেশটির সংঘাত নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যে সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়। যদিও দুই নেতা পরবর্তী সময়ে কয়েকবার ফোনে কথা বলেছেন এবং ভারতীয় মন্ত্রীরা বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা এগোচ্ছে বলে জানিয়েছেন।
কাতারের উপহার দেওয়া নতুন বোয়িং ৭৪৭ উড়োজাহাজে চড়ে ম্যানিলায় পৌঁছেছেন ট্রাম্প। এই উড়োজাহাজটিতে প্রচলিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের উড়োজাহাজের মতো সমান নিরাপত্তাব্যবস্থা নেই। তবে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে এ যাত্রার জন্য নিরাপদ বিবেচনা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ফিলিপাইনের ম্যানিলায় ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে সামরিক ব্যান্ড ও ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত নৃত্যশিল্পীদের আয়োজন ছিল। ফিলিপিনো প্রেসিডেন্টের ছেলে ও কংগ্রেস সদস্য সান্দ্রোও বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।