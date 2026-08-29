‘মা-বাবাকে ছেড়ে যেও না’, রাখি বন্ধনে বোনকে বার্তা পাঠিয়ে কিশোরের আত্মহত্যা

‘রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা, দিদি...দয়া করে মা-বাবাকে একা ছেড়ে যেও না।’ বোনকে রাখি বন্ধনে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে এক কিশোরের আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। ভারতের মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ে এ ঘটনা ঘটে।
১৭ বছর বয়সী ওই শিক্ষার্থীর নাম রোহিত সাহেবরাও ধনগর। সে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। রাখি বন্ধনের দিন বাবার সঙ্গে বোনের বাড়িতে গিয়ে রাখি পরে আসে রোহিত।
বাড়িতে ফেরার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে বোনের সঙ্গে তোলা একটি ছবি পোস্ট করে রোহিত। ক্যাপশনে আবেগঘন একটি লেখাও ছিল। সেখানে লেখা, ‘দিদি, সবকিছুর খেয়াল রেখো। মা-বাবাকে একা ছেড়ে যেও না। আমি চলে যাচ্ছি।’
এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা যায়, রোহিত এক বন্ধুকেও ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছিল। সেখানে সে জানায়, অনলাইন গেম খেলতে গিয়ে টাকা খোয়ানোর কথা। বার্তাটি পেয়ে ওই বন্ধু ও অন্য কয়েকজন দ্রুত রোহিতের বাড়িতে ছুটে যায়। তবে তারা সেখানে পৌঁছানোর আগেই রোহিতের মৃত্যু হয়।
পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
রোহিত আরেক পোস্টে লিখেছিল, ‘আমি যখন পরেরবার ফিরে আসব, তখন সবার প্রিয় হয়ে উঠব। যে দাগগুলো রয়ে গেছে, সেগুলো মুছে দেব। কারও চোখ ভিজবে না এবং কারও হৃদয় থেকে কিছু কেড়ে নেব না...’
এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।
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