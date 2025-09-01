আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্প, নিহত অন্তত ২০

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সবশেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত ২০ জন নিহত হয়েছে, আহত আরও অনেক। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬। মূল কম্পনের পর আরও অন্তত তিনটি আফটার শক অনুভূত হয়েছে। সেগুলোর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৫ থেকে ৫ দশমিক ২-এর মধ্যে।
আফগানিস্তানের স্থানীয় কর্মকর্তারা বিবিসিকে বলেছেন, নানগারহার ও কুনার প্রদেশে ভূমিকম্পের কারণে আহত ১১৫ জনের বেশি মানুষকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় গতকাল রোববার রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে ভূমিকম্প হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৮ কিলোমিটার গভীরে।
ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বেশ কয়েক সেকেন্ড কম্পন টের পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।
ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘প্রতিটি ভোটে অবশ্যই ভোটার আইডি থাকতে হবে। কোনো ব্যতিক্রম নয়! আমি এ বিষয়ে একটি নির্বাহী আদেশ জারি করতে যাচ্ছি।’৯ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েল জানিয়েছে, গাজা সিটিতে বিমান হামলায় হামাসের সামরিক শাখার মুখপাত্র আবু ওবেইদা নিহত হয়েছেন। শনিবার আল-রিমাল এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলার পর এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ এই অভিযানের জন্য সেনাবাহিনী (আইডিএফ) ও নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।৯ ঘণ্টা আগে
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের ইস্যু বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রোববার (৩১ আগস্ট) চীনের তিয়ানজিন শহরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাস মোকাবিলায় ভারতের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে চীন।১০ ঘণ্টা আগে
জলবায়ু পরিবর্তন আন্দোলনের কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ আবারও গাজার উদ্দেশে ত্রাণবাহী জাহাজ নিয়ে রওনা দিয়েছেন। আজ রোববার স্পেনের বার্সেলোনা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করা এই নৌবহরের লক্ষ্য ইসরায়েলি অবরোধ ভেঙে গাজায় খাদ্য ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা পৌঁছানো।১০ ঘণ্টা আগে