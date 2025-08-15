Ajker Patrika
মালয়েশিয়ার আদালতে জঙ্গিবাদে অভিযুক্ত দুই বাংলাদেশি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২১: ১৭
ছবি: বারনামার সৌজন্যে

ইসলামিক স্টেট বা আইএস-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে অভিযুক্ত করেছে মালয়েশিয়ার একটি দায়রা আদালত। দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বারনামা জানিয়েছে, আইএসের কার্যক্রমকে সমর্থন ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে কোর্ট এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথমজনের নাম মো. মামুন আলী (৩১)। তিনি ২০২৩ সালের ২৮ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সাহীফুল্লা ইসলাম নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে আইএসকে সমর্থন জানানোর অভিযোগে অভিযুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৩০জে(১)(এ) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর যাবজ্জীবন অথবা ৩০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে।

দ্বিতীয় অভিযুক্ত ২৭ বছর বয়সী মো. রেফাত বিশাত। তাঁর বিরুদ্ধে গত ১০ জুলাই মোবাইল ফোনে আইএসের পতাকার একটি ছবি রাখার অভিযোগ আনা হয়। রেফাতের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৩০জেবি(১)(এ) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে, যেখানে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা এবং সংশ্লিষ্ট জিনিস বাজেয়াপ্ত করার বিধান রয়েছে।

জঙ্গি সন্দেহে মালয়েশিয়াফেরত চারজন ৪ দিনের রিমান্ডেজঙ্গি সন্দেহে মালয়েশিয়াফেরত চারজন ৪ দিনের রিমান্ডে

আদালতে দুজন ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করেন। তবে বাংলাদেশি দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। শুনানি শেষে বিচারক দাতুক আহমদ কামাল আরিফিন ইসমাইল তাঁদের জামিন নামঞ্জুর করেছেন। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। বারনামা জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অল্প কিছু মালয় ভাষা বোঝেন, তাই একজন দোভাষী নিয়োগের জন্য এ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

