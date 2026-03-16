আফগান সামরিক স্থাপনায় পাকিস্তানের হামলা

এএফপি
আসিফ আলী জারদারি । ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান সেনারা আফগানিস্তানের দক্ষিণ সামরিক স্থাপনাসহ ‘সন্ত্রাসীদের আড়ালে থাকা জায়গা’ লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। দুই দেশের সাম্প্রতিক সংঘাতের অংশ হিসেবেই এই হামলা চালিয়েছে তারা। গত মাসে ইসলামাবাদ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে।

নিরাপত্তা সূত্র জানায়, কাবুলের দক্ষিণে কান্দাহারে ‘প্রযুক্তিগত সহায়তার অবকাঠামো ও সরঞ্জামাগার কার্যকরভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। কান্দাহারই তালেবান প্রশাসনের সুপ্রিম লিডার হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার আবাসস্থল।

আরেকটি হামলা কান্দাহারের এক সুড়ঙ্গ লক্ষ্য করেছিল, যেটি আফগান তালেবান ও পাকিস্তানের তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) ব্যবহার করে বলে অভিযোগ পাকিস্তানের। ইসলামাবাদ এই গ্রুপকে দেশে সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী করছে।

কান্দাহারের স্থানীয়রা বলেন, জেট বিমান শহরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখা গেছে ও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘সেনা বহনকারী বিমানের উড়ানের পর বিস্ফোরণ হয় ও অগ্নিশিখা দেখা যায়।’

তালেবান সরকারের মুখপাত্র যাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান, হামলায় কান্দাহারের একটি ড্রাগ পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং খালি কনটেইনারে ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন, ‘যেসব স্থান তারা উল্লেখ করছে, সেগুলো ওই দুটি জায়গা থেকে দূরে।’

পাকিস্তান গত শনিবার জানায়, আফগানিস্তান থেকে পাঠানো ড্রোন হামলা গত শুক্রবার রাতে প্রতিহত করা হয়েছে। অন্তত তিনটি লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্য করা হয়েছিল, যার মধ্যে পাকিস্তানের সেনা সদর দপ্তর রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদের কাছাকাছি ছিল। পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি বলেন, আফগান তালেবান নাগরিকদের লক্ষ্য করে ‘একটি লালরেখা অতিক্রম করেছে’ এবং তার জবাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

