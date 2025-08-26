Ajker Patrika
ইন্দোনেশিয়ায় সাংসদদের বেতন ভাতা কমানোর দাবিতে রাজপথে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিক্ষোভে গ্যাস নিক্ষেপ এবং জল কামান ব্যবহার করে দাঙ্গা পুলিশ। ছবি: এএফপি
বিক্ষোভে গ্যাস নিক্ষেপ এবং জল কামান ব্যবহার করে দাঙ্গা পুলিশ। ছবি: এএফপি

ইন্দোনেশিয়ার সংসদ সদস্যদের বিলাসবহুল ভাতা প্রদানের বিরুদ্ধে রাজধানী জাকার্তায় বিক্ষোভ করছে হাজারো শিক্ষার্থী। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা দেশটির সংসদ ভবনে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং জল কামান ব্যবহার করে দাঙ্গা পুলিশ। গতকাল সোমবার এই বিক্ষোভ শুরু হয়।

এ সময় পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এ সময় বিক্ষোভকারীরা দাঙ্গা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং পটকা-আতশবাজি ছোড়ে। বিক্ষোভকারীরা একটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়।

তবে কর্মকর্তারা ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত, কোনো হতাহত বা গ্রেপ্তারের তথ্য জানাননি।

সংসদ সদস্যদের ভাতা নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, গত সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর ৫৮০ জন সদস্য মাসিক ৫০ মিলিয়ন রুপিয়াহ (বাংলাদেশি টাকায় ৩ লাখ ৪৫ হাজার টাকা) আবাসন ভাতা পাচ্ছেন। শুধুমাত্র আবাসন ভাতাই দেশের দরিদ্র অঞ্চলগুলোর মাসিক ন্যূনতম মজুরির প্রায় ২০ গুণ।

অধিকাংশ নাগরিক যখন অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তখন এ ধরনের ভাতা অন্যায্য বলে মনে করছেন বিক্ষোভকারীরা।

বিক্ষোভ আয়োজনকারী সংগঠনগুলোর একটি ‘গেজায়ান মেমাঙ্গগিল’-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিক্ষোভকারীরা সংসদ সদস্যদের বেতন কমানোর দাবির পাশাপাশি সরকারের ‘দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাত শ্রেণী’ এবং বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ও সামরিক বাহিনীকে সুবিধা দেওয়ার নীতির প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

কিছু টিভি ফুটেজে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কেউ কেউ জনপ্রিয় জাপানি মাঙ্গা সিরিজ ‘ওয়ান পিস’-এর পতাকা বহন করছেন, যা দেশটিতে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

জাকার্তা পুলিশের মুখপাত্র আদে আর্য শ্যাম ইন্দ্রাদি সাংবাদিকদের জানান, সংসদ ভবনের চারপাশে নিরাপত্তা বজায় রাখতে ১২৫০ জন পুলিশ সদস্যকে মোতায়েন করা হয়েছে।

হাউজ স্পিকার পুয়ান মহারানি বা তাঁর ডেপুটি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি।

এর আগে গত শনিবার মহারানি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, বেতনের পরিমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং জাকার্তার বর্তমান মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় দুর্নীতি মহামারি আকার ধারণ করেছে। অধিকারকর্মীরা বলেন, ২৮ কোটিরও বেশি জনসংখ্যার এ দেশে পুলিশ ও সংসদ সদস্যদের ব্যাপকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত।

