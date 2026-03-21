ইরানের বিশ্বস্ত বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে থাকবে রাশিয়া: পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইরানি নববর্ষ নওরোজ উপলক্ষে ইরানি জনগণ ও নেতাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মস্কো তেহরানের প্রতি ‘বিশ্বস্ত বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার’ হিসেবে থাকবে। এমনটাই জানিয়েছে রুশ প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
ক্রেমলিন আজ শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ভ্লাদিমির পুতিন ইরানের জনগণকে কঠিন পরীক্ষার এই সময় মর্যাদার সঙ্গে তা অতিক্রম করার শুভকামনা জানিয়েছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন, এই কঠিন সময়ে মস্কো তেহরানের বিশ্বস্ত বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবেই রয়েছে।’
রাশিয়ার দাবি, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে গভীর সংকটে ঠেলে দিয়েছে এবং এর ফলে বড় ধরনের বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যাকে তারা ‘নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর’ হত্যাকাণ্ড হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।
তবে ইরানের প্রতি রাশিয়ার সমর্থনের প্রকৃত পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিছু ইরানি সূত্র বলছে, ১৯৭৯ সালের বিপ্লবে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত শাহ সরকারের পতনের পর থেকে সবচেয়ে বড় সংকটের মুখে পড়লেও মস্কোর কাছ থেকে তারা খুব বেশি বাস্তব সহায়তা পায়নি।
যুক্তরাষ্ট্র যখন ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত দেশটি থেকে ধরে আনে, তখন রাশিয়া একটি মিত্র হারায়। তবে কৌশলগত অংশীদার ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার ফলে যে উচ্চ তেলের দাম সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মস্কো লাভবান হয়েছে।
এদিকে, ইরান-রাশিয়ার তথাকথিত কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তিতে পারস্পরিক প্রতিরক্ষার ধারা নেই। রাশিয়া বারবার বলেছে, তারা চায় না ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরি করুক। কারণ, এতে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হতে পারে বলে মস্কোর আশঙ্কা।
ইরান ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মার্কিন-ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি দিয়েগো গার্সিয়ার দিকে দুটি মধ্যম পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। তবে সেগুলো লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি বলে একাধিক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।৩১ মিনিট আগে
মস্কো যুক্তরাষ্ট্রকে একটি ‘কুইড প্রো ক্যুয়ো’ বা বিনিময় প্রস্তাব দিয়েছে। যার অধীনে ক্রেমলিন ইরানের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করা বন্ধ করবে। যেমন মধ্যপ্রাচ্যে থাকা মার্কিন সামরিক স্থাপনার সুনির্দিষ্ট অবস্থান আর ইরানকে দেবে না। বিনিময়ে ওয়াশিংটনকেও ইউক্রেনকে রাশিয়া সম্পর্কিত গোয়েন্দা তথ্য দেওয়া বন্ধ...৪৪ মিনিট আগে
ইরাকের রাজধানী বাগদাদে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হামলায় দেশটির জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বাগদাদে অবস্থিত ইরাকের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে এই হামলার ঘটনা ঘটে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিজার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও চীন বর্তমানে এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। অক্সফোর্ড ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি স্টাডিজের গবেষক মিশেল মেইডান বলেন, জ্বালানি ব্যবস্থায় শক্তিশালী ‘বাফার’ বা সুরক্ষা কবচ রয়েছে চীনের।৩ ঘণ্টা আগে