আটকা পড়েছেন ফিলিপাইনের মধ্যপ্রাচ্যগামী ৪০ হাজার শ্রমিক

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বড় ধরনের অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন ফিলিপাইনের হাজার হাজার অভিবাসী শ্রমিক। ইসরায়েল, লেবানন ও উপসাগরীয় দেশগুলোতে কাজ করতে যাওয়ার কথা থাকলেও প্রায় ৪০ হাজারেরও বেশি ফিলিপিনো কর্মী এখন দেশ ছাড়তে পারছেন না। ‘ফিলিপাইন ডেইলি স্টার’-এর এক প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে।
প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ায় নিয়মিত বিমান চলাচল বা ফ্লাইটের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমেছে। এর ফলে যারা নতুন ভিসা পেয়েছিলেন বা ছুটিতে দেশে ফিরেছিলেন, তাঁরা কেউই এখন কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারছেন না। একজন অভিবাসন বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক নিয়োগের এই নেতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকতে পারে।
বর্তমানে এই শ্রমিকদের বড় একটি অংশ ম্যানিলার বিভিন্ন রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির অস্থায়ী আবাসন কেন্দ্রে দিন কাটাচ্ছেন। অনেকে আবার দীর্ঘ অপেক্ষার পর নিরাশ হয়ে নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার জন্য যারা ঋণ নিয়েছিলেন বা সহায়-সম্বল বিক্রি করেছিলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ এখন চরম অন্ধকারের মুখে।
ফিলিপাইন সরকার এ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন যুদ্ধকবলিত এলাকা থেকে ৪ হাজারের বেশি কর্মী ও তাঁদের পরিবারকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ২০ লাখ ফিলিপিনো নাগরিক মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছেন, যাঁদের সিংহভাগই অবস্থান করছেন উপসাগরীয় দেশগুলোতে।
চলমান এই সামরিক উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হলে ফিলিপাইনের রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় ধরনের ধস নামার আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদেরা।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও ইরানকে ‘পুরো দেশজুড়ে বোমা হামলার’ হুমকি দিয়েছেন। একই সঙ্গে পাঁচ সপ্তাহ ধরে চলা ব্যয়বহুল এই সংঘাতের জন্য নতুন এক যুক্তিও তুলে ধরছেন। তাঁর দাবি, এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যা করছে, তা নাকি স্বয়ং ঈশ্বরই চান। তবে, ঈশ্বর সংঘাত পছন্দ করে না বলেও জানান তিনি।১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের বেসামরিক স্থাপনায় হামলা চালানোর মাধ্যমে সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের বিষয়টিকে তিনি কেয়ার করেন না। এই বিষয়ে তিনি ‘একেবারেই’ উদ্বিগ্ন নন।২ ঘণ্টা আগে
ক্ষেপণাস্ত্রের গর্জন নয়, প্রতিবাদের ভাষা যখন হয়ে ওঠে সুর ও নীরবতা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ইরানের বেসামরিক জ্বালানি কেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলোতে বোমা হামলার হুমকির প্রতিবাদে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন প্রখ্যাত ইরানি সুরকার ও সুরস্রষ্টা আলী ঘামসারি।২ ঘণ্টা আগে
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে অচেতন অবস্থায় দেশটির পবিত্র শহর কোমে চিকিৎসাধীন। এক গোয়েন্দা মূল্যায়নে বলা হয়েছে, তিনি দেশের কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতায় নেই আপাতত। তিনি ইরানের যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত আলোচনায় কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নন।৩ ঘণ্টা আগে