বিদ্যুৎকেন্দ্রের সামনে বসে ইরানি সংগীত শিল্পীর অভিনব প্রতিবাদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিদ্যুৎকেন্দ্রের সামনে বসে ইরানি সংগীত শিল্পীর অভিনব প্রতিবাদ
বিদ্যুৎকেন্দ্রের সামনে অবস্থান নিয়েছেন সংগীত শিল্পী আলী ঘামসারি। ছবি: স্ক্রিনশট

ক্ষেপণাস্ত্রের গর্জন নয়, প্রতিবাদের ভাষা যখন হয়ে ওঠে সুর ও নীরবতা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ইরানের বেসামরিক জ্বালানি কেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলোতে বোমা হামলার হুমকির প্রতিবাদে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন প্রখ্যাত ইরানি সুরকার ও সুরস্রষ্টা আলী ঘামসারি।

ইরানের ‘দামাভান্দ’ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রবেশপথে তিনি একাই অবস্থান ধর্মঘটে বসেছেন। তাঁর এই প্রতিবাদের ছবি ও ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রতি মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইরানের বেসামরিক জ্বালানি অবকাঠামোগুলো ধ্বংস করার হুমকি দেওয়া হয়। আলি ঘামসারি মনে করেন, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা মানে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে পঙ্গু করে দেওয়া। এই মানবিক সংকটের আশঙ্কা থেকেই তিনি কোনো অস্ত্র নয়, বরং নিজের শিল্পসত্তাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামনে অবস্থান নিয়েছেন।

ঘামসারির এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছেন বিশ্বের বহু শিল্পী ও সাধারণ মানুষ। যুদ্ধের দামামার মাঝে এক সুরকারের এই নির্ভীক অবস্থান আন্তর্জাতিক মহলে শান্তির বার্তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

সরকারের প্রথম একনেক সভায় ৪৮৩.৪৩ কোটি টাকার পাঁচ প্রকল্প অনুমোদন

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

দেশের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ্যে, তালিকায় আছে যারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

সম্পর্কিত

আমি যুদ্ধাপরাধের কেয়ার করি না: ট্রাম্প

আমি যুদ্ধাপরাধের কেয়ার করি না: ট্রাম্প

বিদ্যুৎকেন্দ্রের সামনে বসে ইরানি সংগীত শিল্পীর অভিনব প্রতিবাদ

বিদ্যুৎকেন্দ্রের সামনে বসে ইরানি সংগীত শিল্পীর অভিনব প্রতিবাদ

অচেতন মোজতবার চিকিৎসা চলছে ইরানেই, জড়িত নেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে—টাইমসের প্রতিবেদন

অচেতন মোজতবার চিকিৎসা চলছে ইরানেই, জড়িত নেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে—টাইমসের প্রতিবেদন

চীনে নতুন জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বললেন সি

চীনে নতুন জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বললেন সি