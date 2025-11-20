Ajker Patrika
বিশ্ব শিশু দিবস

দেশে ৪০ হাজারের বেশি শিশুর প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রয়োজন

অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া
শিশুদের অধিকার, সুরক্ষা ও উন্নয়ন সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিশু দিবস। ছবি: প্রতীকী, পেক্সেলস
শিশুদের অধিকার, সুরক্ষা ও উন্নয়ন সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিশু দিবস। ছবি: প্রতীকী, পেক্সেলস

‘শিশুর কথা শুনব আজ, শিশুর জন্য করব কাজ’—এ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে শিশুদের অধিকার, সুরক্ষা ও উন্নয়ন সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিশু দিবস।

জাতিসংঘ প্রতিবছর ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস পালন করে থাকে। এদিনটি ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকারের ঘোষণাপত্র এবং ১৯৮৯ সালে কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড বা সিআরসি গৃহীত হওয়ার তারিখ হিসেবে চিহ্নিত। শিশু অধিকার সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং শিশুদের কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপের ডাক দেওয়াই এ দিবসের মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার (এ বছর ৬ অক্টোবর) বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। একই সঙ্গে, শিশুর অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরও বেশি করে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ২ থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত পালিত হচ্ছে শিশু অধিকার সপ্তাহ।

শিশু অধিকার: চ্যালেঞ্জ ও অঙ্গীকার

বাংলাদেশে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, দেশে বর্তমানে ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৭ জন শিশুশ্রমিক রয়েছে, যাদের মধ্যে ১০ লাখেরও বেশি শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর জোর দিয়েছেন শিশু অধিকার কর্মীরা। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সব স্তরে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই কেবল শিশুদের অধিকার রক্ষা ও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।

এত গেল সুস্থ শিশুদের কথা। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের ভবিষ্যতের কথা কি আমরা ভাবছি? নিরাময় অযোগ্য জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের কথা কি আমরা ভাবছি? প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশ পরিচালিত, ‘মমতাময় কড়াইল’ প্রকল্পের অধীনে এ ধরনের কিছু নিরাময় অযোগ্য, জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত শিশু রোগী নিবন্ধিত আছে। এ প্রকল্পেই ‘আনন্দ’ নামে একটি প্রোগ্রাম চলে। এই আনন্দ প্রোগ্রাম হলো, এ ধরনের সুবিধা বঞ্চিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ডে কেয়ার, প্রকৃত অর্থে রেস্পাইট কেয়ার। পার্থক্য কেবল একটাই, এ শিশুগুলো প্রান্তিক, জীবনের শেষ মুহূর্তের দিন গুনছে। সুস্থ শিশুদের ভিড়ে তাদের ভুলে যাওয়া আমাদের অন্যায় হবে।

মোটা দাগে বলতে গেলে, বর্তমানে দেশে ৪০ হাজারের বেশি শিশুর প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রয়োজন। কিন্তু এ বিশেষায়িত সেবা শুধু ঢাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কে জানে ভবিষ্যতে আমাদের কারও পরিবারে এ ধরনের একটি শিশু আসবে কি না?

আজকের শিশুই আগামী দিনের ভিত্তি। শিশুর কথা শোনা এবং তাদের জন্য কাজ করা কোনো নির্দিষ্ট দিনের কর্মসূচি নয়; বরং এটি হওয়া উচিত আমাদের নিত্যদিনের অঙ্গীকার। বিশ্ব শিশু দিবস সেই অঙ্গীকার পুনরুজ্জীবিত করার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে।

লেখক: চিকিৎসক, কাউন্সেলর, সাইকোথেরাপি প্র্যাকটিশনার, ফিনিকস ওয়েলনেস সেন্টার বিডি।

শিশু স্বাস্থ্যস্বাস্থ্যদিবসশিশু
ডেঙ্গুতে মৃত্যু সাড়ে ৩০০ ছাড়াল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৯
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

গত এক দিনে ডেঙ্গুতে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে এ পর্যন্ত ৩৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৩২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ছয়টি শহরে।

ছয় শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২২৫ জন মারা গেছে ঢাকা মহানগরে (ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৬১ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৬৪ জন)। এরপর বরিশালে ২৬ জন, চট্টগ্রামে ২৩, রাজশাহীতে ১৮, ময়মনসিংহে ১৬ ও বরগুনায় ১৫ জন।

আর চলতি বছর জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯, জুলাইয়ে ৪১, আগস্টে ৩৯, সেপ্টেম্বরে ৭৬, অক্টোবর মাসে সর্বোচ্চ ৮০ জনের মৃত্যু হয়। মার্চ মাসে কারও মৃত্যু হয়নি। আর নভেম্বরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি, অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তির তথ্য বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানানো হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৪৫ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৮ হাজার ৪৫৭।

চলতি বছরে ঢাকা মহানগরের হাসপাতালে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে। আজ পর্যন্ত আক্রান্ত রোগী ২৬ হাজার ৪৭৩ জন। শীর্ষে থাকা অন্য চার জেলা শহরের মধ্যে বরগুনায় ৯ হাজার ১৭২ জন, চট্টগ্রামে ৪ হাজার ২৩, বরিশালে ৩ হাজার ৭৩০, গাজীপুরে ৩ হাজার ৩০০ জন।

গত এক দিনে হাসপাতালে ভর্তি নতুন রোগীদের মধ্যে ঢাকা মহানগরে ২৪৩ জন, এরপর ঢাকা বিভাগে (মহানগরের বাইরে) ১৫৪, বরিশাল বিভাগে ১২৫, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৯, ময়মনসিংহ বিভাগে ৫৩, রাজশাহী বিভাগে ৪৮, খুলনা বিভাগে ৩২ ও সিলেট বিভাগে একজন রোগীর তথ্য পাওয়া গেছে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছে ২ হাজার ৮৩৮ জন ডেঙ্গু রোগী। এর মধ্যে ঢাকার বাইরে ১ হাজার ৮৫৩ জন এবং ঢাকা মহানগরে ভর্তি রোগী ৯৮৫ জন।

স্বাস্থ্য বুলেটিনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসে এ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১৮ হাজার ৫৯৫ জন। আর মারা গেছে ৭৫ জন। এখন পর্যন্ত অক্টোবরে হাসপাতালে সর্বোচ্চ ২২ হাজার ৫২০ জন ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮০ জনের মৃত্যু হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর তথ্য রাখে ২০০০ সাল থেকে। এর মধ্যে ২০২৩ সালে এ রোগ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যুও হয় ওই বছর। সর্বশেষ ২০২৪ সালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১ লাখ ১ হাজার ২১৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। মৃত্যু হয় ৫৭৫ জনের।

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতালস্বাস্থ্য
মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ জারি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ জারি

মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছে সরকার। গতকাল বুধবার এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

অধ্যাদেশে বলা হয়, মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন ও প্রতিস্থাপনের জন্য আগের আইনের বিধান অপ্রতুল। মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন ও প্রতিস্থাপন সহজীকরণ, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার রোধ ও অবৈধ পাচার রোধ করতে আগের আইন রহিত করে একটি যুগোপযোগী অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা সমীচীন। সে জন্য সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করলেন।

নতুন এই অধ্যাদেশের ফলে অঙ্গ প্রতিস্থাপন খুব সহজ হবে। আগে যেমন ছিল, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য নিকটাত্মীয়, যেমন—ভাইবোন, বাবা-মা থেকে (১৪ জন) নিতে পারতেন। এখন এটাকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অঙ্গদানের ক্ষেত্রে বাড়ানো হয়েছে পরিধি। নতুন করে মামাতো, খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো ভাইবোন, ভাতিজা, ভাগনে, সৎভাই ও বোন যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নিকটাত্মীয়ের পরিধি ৩০ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

একই সঙ্গে নিঃস্বার্থবাদী দাতা যুক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নিঃস্বার্থ দাতা সেই ব্যক্তি, যিনি গ্রহীতার সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্কিত হোক বা না হোক, দীর্ঘদিনের পরিচয়ের কারণে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাঁর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ্রহীতাকে দান করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তবে তাঁর বয়স হতে হবে ১৮ বছর। একইভাবে, মানসিকভাবে অসুস্থ বা অসম্মতিতে অঙ্গ নেওয়া যাবে না। কোনো আর্থিক লেনদেন থাকতে পারবে না। এই নিঃস্বার্থদাতা নির্ধারণ ও অনুমতি প্রদানের জন্য কমিটির সুপারিশ প্রাপ্ত হতে হবে।

এ ছাড়া এই অধ্যাদেশে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ নেওয়ার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে। বয়সসহ কিছু শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশের অনেককেই এখন কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য আর বিদেশে যাওয়া লাগবে না। দেশের হাসপাতালগুলোও এই সেবা দিতে সক্ষম হবে।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়) অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান আজ সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এই আইনে মূলত নিকটাত্মীয়দের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। নতুন কিছু বিষয়ও যুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দেশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের বড় ঝুঁকি হলো অর্থের বিনিময়ে কিডনি বা অন্য কোনো অঙ্গ প্রতিস্থাপন। এ জন্য আমাদের সতর্ক হতে হয়েছে। এগুলো থামানোর জন্য শক্তিশালী কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন দুটি বিষয় যুক্ত হয়েছে। প্রথমটি হলো “অসামঞ্জস্য জোড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিনিময় বা প্রতিস্থাপন (সোয়াপ ট্রান্সপ্লান্টেশন)”, যেখানে নিকটাত্মীয় যে কিডনি বা অঙ্গ দিতে চেয়েছেন, কিন্তু গ্রহীতার সঙ্গে টিস্যু মিলছে না, তিনি অন্য দাতা-গ্রহীতার জুটির সঙ্গে বিনিময় করতে পারবেন। দ্বিতীয়টি হলো নিঃস্বার্থদাতার বিষয়। এখানে কেউ যদি কাউকে নিঃস্বার্থে কিডনি বা অঙ্গ দিতে চায়, তিনি তা দিতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে কোনো অর্থের বিনিময় হয়নি তা প্রমাণ করতে হবে। এই বিষয়ে একটি উচ্চ কমিটির কথা আইনে বলা হয়েছে। ওই কমিটির সবার কাছে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না, ফলে সহজেই ধরা পড়বে। এ ছাড়া মৃত ব্যক্তির অঙ্গ নেওয়ার ক্ষেত্রেও আরও কিছু সহজতর বিধি যুক্ত করা হয়েছে। এই আইন একটি যুগান্তকারী আইন।’

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সরকারস্বাস্থ্য অধিদপ্তরমানবদেহউপদেষ্টাপ্রধান উপদেষ্টাস্বাস্থ্যঅধ্যাদেশ
ডেঙ্গুতে আরও ৪ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৭৪৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭৪৫ জন।

আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত এক দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৭৪৫ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২৫, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৯, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৫৪, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১১৬, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১২৭, খুলনা বিভাগে ৩২ (সিটি করপোরেশনের বাইরে), ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৩, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৮ এবং সিলেট বিভাগে একজন (সিটি করপোরেশনের বাইরে) নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৬৯৭ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৮৫ হাজার ২৬৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন পুরুষ (৫৫), (৭১) ও একজন নারী (৪৯) এবং একজন ৯০ বছরের বৃদ্ধা রয়েছেন।

এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৮৮ হাজার ৪৫৭ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩৫৩ জনের।

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতাল
অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার স্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি, বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের খাবার খাওয়ার ধরন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত
বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের খাবার খাওয়ার ধরন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বজুড়ে খাদ্যতালিকায় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার। এ ধরনের খাদ্য গ্রহণ কমাতে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, এ ধরনের খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের খাবার খাওয়ার ধরন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তাজা, প্রাকৃতিক খাবার থেকে সরে মানুষ ঝুঁকছে সস্তা, অত্যন্ত প্রক্রিয়াজাত তৈরি খাবারের দিকে। এর ফলে বাড়ছে স্থূলতা ও বিষণ্নতাসহ নানা দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি।

মেডিকেল জার্নাল দ্য ল্যানসেট–এ প্রকাশিত লেখায় গবেষকেরা বলেন, সরকারগুলোকে এখন আরও সক্রিয় হতে হবে। অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারে সতর্কবার্তা ও উচ্চ কর আরোপ করতে হবে যাতে সেখান থেকে পাওয়া অর্থ পুষ্টিকর খাবারের সহজলভ্যতা বাড়াতে ব্যয় করা যায়।

তবে কিছু বিজ্ঞানী বলছেন, এই পর্যালোচনা দিয়ে সরাসরি প্রমাণ করা যায় না যে অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে আরও গবেষণা ও ট্রায়াল প্রয়োজন।

অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার বা আল্ট্রা-প্রসেসড ফুড (ইউপিএফ) বলতে এমন খাবারকে বোঝায়, যেগুলোতে পাঁচটির বেশি এমন উপাদান থাকে—ইমালসিফায়ার, প্রিজারভেটিভ, অ্যাডিটিভ, রং ও কৃত্রিম মিষ্টি।

সসেজ, চিপস, পেস্ট্রি, বিস্কুট, ইনস্ট্যান্ট স্যুপ, ফিজি ড্রিংকস, আইসক্রিম, পাউরুটি এ ধরনের খাবার।

বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, এসব শিল্পোৎপাদিত খাবারের ব্যবহার বিশ্বজুড়ে বাড়ছে। এর ফলে খাদ্যতালিকার মান আরও খারাপ হচ্ছে। কারণ এসব খাবারে সাধারণত অতিরিক্ত চিনি ও অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট থাকে। আর ফাইবার ও প্রোটিনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম থাকে।

স্বাস্থ্যের ওপর অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারের প্রভাব নিয়ে ১০৪টি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ৪৩ জন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ এই পর্যালোচনাটি তৈরি করেছেন।

এতে দেখা যায়, অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারের সঙ্গে কমপক্ষে ১২ ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ার সম্পর্ক রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, কিডনি রোগ, বিষণ্নতা এবং যেকোনো কারণে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি।

খাবার শ্রেণিবিন্যাসের নোভা (NOVA) সিস্টেম তৈরি করেছিলেন ব্রাজিলের সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্লোস মন্টেইরো। এই গবেষণা পর্যালোচনার একজন লেখক তিনি। মন্টেইরো বলেন, অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভ্যাস বদলে দিচ্ছে, তাজা ও সামান্য প্রক্রিয়াজাত খাবারকে সরিয়ে দিচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে।

তিনি আরও বলেন, ‘মানুষের খাবারের এই পরিবর্তন চালাচ্ছে শক্তিশালী বহুজাতিক করপোরেশনগুলো। এসব অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারকে অগ্রাধিকার দিয়ে তারা বিপুল মুনাফা করে। ব্যাপক বিপণন ও রাজনৈতিক লবিংয়ের জোরে তারা এমন সব কার্যকর জনস্বাস্থ্যনীতিকে ঠেকিয়ে দেয়, যা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসকে উৎসাহিত করতে পারত।’

পর্যালোচনার সহ-লেখক অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ফিলিপ বেকার বলেন, ‘এর সমাধান হলো দৃঢ় বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য প্রতিক্রিয়া যেমনটা তামাক শিল্পকে চ্যালেঞ্জ করার বেলায় দেখা গেছে।’

অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার কীভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে তা ব্যাখ্যা করে এমন পর্যাপ্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এখনো নেই সেটা পর্যালোচনায় স্বীকার করা হয়েছে। তবে গবেষকদের মতে, মানুষের সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে বৈশ্বিক পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়া বিলম্বিত করা উচিত নয়।

কিছু বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, মানুষের খাদ্যতালিকায় এ ধরনের খাবারের প্রভাব আলাদা করে দেখা কঠিন। কারণ জীবনযাপন, আচরণ, আর্থিক সামর্থ্যসহ আরও অনেক বিষয় এতে ভূমিকা রাখে।

নোভা শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির সমালোচকেরা বলেন, এটি খাবারের পুষ্টিগুণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় খাবারটি কতটা প্রক্রিয়াজাত তার ওপর। তাঁরা বলেন, হোলগ্রেইন পাউরুটি, ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল, লো-ফ্যাট দই, শিশুদের ফর্মুলা দুধ এবং ফিশ ফিঙ্গার সবগুলোই নোভা অনুযায়ী অতি-প্রক্রিয়াজাত, কিন্তু এগুলোর মধ্যে অনেক ভালো দিকও রয়েছে।

ওপেন ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্সের এমেরিটাস অধ্যাপক কেভিন ম্যাকনওয়ে বলেন, ‘এ ধরনের গবেষণা একটি সম্পর্ক খুঁজে পেতে পারে, কিন্তু কারণ বা ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না। এখনো সন্দেহের যথেষ্ট জায়গা আছে এবং আরও গবেষণা থেকে স্পষ্টতা পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় অন্তত কিছু অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খাবার কিছু দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তবে এতে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয় না যে সব ধরনের অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খাবার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।’

অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খাবারের কোনো উপাদান বা বৈশিষ্ট্য রোগ সৃষ্টি করছে বা রোগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে তা এখনো পরিষ্কার নয়।

ইউনিভার্সিটি অব অ্যাবারডিনের অধ্যাপক জুলস গ্রিফিন বলেছেন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। এটি আমাদের স্বাস্থ্যে কীভাবে প্রভাব ফেলে তা বুঝতে আরও গবেষণার জরুরি প্রয়োজন আছে।

শিল্পখাতের প্রতিনিধিত্বকারী ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক ফেডারেশন (এফডিএফ) বলছে, অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খাবার জমাট মটরশুটি বা সম্পূর্ণ দানার রুটি মতো খাবারের মতোই একটি সুষম খাদ্যের অংশ হতে পারে।

প্রক্রিয়াজাত খাবার যেভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেপ্রক্রিয়াজাত খাবার যেভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে

এফডিএফ-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কেট হ্যালিওয়েল বলেন, ‘আমরা যেসব খাবার ও পানীয় কিনি সরকারি নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলোকে আরও স্বাস্থ্যসম্মত করতে কোম্পানিগুলো বহু বছর ধরে বিভিন্ন পরিবর্তন এনে চলেছে।’

পণ্যে থাকা চিনি ও লবণের পরিমাণ ২০১৫ সাল থেকে এক-তৃতীয়াংশ কমে গেছে বলে জানান তিনি।

এ বছরের শুরুর দিকে যুক্তরাজ্যের সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজরি কমিটি অন নিউট্রিশন (এসএসিএন) জানিয়েছিল, অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি খাওয়া এবং নানান স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে যে সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে, তা উদ্বেগের।

তবে কমিটি আরও জানায়, এসব খাবার আসলে প্রক্রিয়াজাত হওয়ার কারণেই অস্বাস্থ্যকর কি না, নাকি অনেক খাবারেই উচ্চমাত্রার ক্যালরি, স্যাচুরেটেড ফ্যাট, লবণ ও ফ্রি সুগার থাকার কারণেই অস্বাস্থ্যকর, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

যুক্তরাজ্য সরকারের বর্তমান খাদ্যবিষয়ক পরামর্শ হলো—ফল, সবজি ও আঁশযুক্ত খাদ্য বেশি খাওয়া এবং চিনি, ফ্যাট ও লবণ কম খাওয়া।

সতর্ক সংকেতখাদ্যগবেষণাখাবারস্বাস্থ্য
