ডেঙ্গু মোকাবিলায় রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ান

এসেছে বর্ষাকাল। একই সঙ্গে বাড়ছে ডেঙ্গুর আশঙ্কা। রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিছু খাবার প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। যাঁদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশ দুর্বল, তাঁদের জন্য ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হয়ে ওঠার আশঙ্কা বেশি। কিছু কিছু খাবার ডেঙ্গুর উপসর্গগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। যে খাবারগুলো আপনাকে সহায়তা করতে পারে—
লেবুজাতীয় ফল ভিটামিন সি-তে ভরপুর, যা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ভিটামিন সি শ্বেত রক্তকণিকা উৎপাদনে সহায়তা করে। এ ধরনের খাবারে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে, যা শরীরকে ফ্রি র্যাডিকেলের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। এ-জাতীয় ফলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের লেবু, কমলা, জাম্বুরা, কিউই ইত্যাদি।
করে। এটি প্রায় প্রতিটি রান্নাঘরের অপরিহার্য অংশ। এ ছাড়া রসুন রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করতে পারে। এটি সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। রসুনের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকরোধী গুণ রয়েছে। এতে সালফারের উপস্থিতি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক।
দই শক্তিশালী প্রোবায়োটিকস, যা রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য
করে। আপনি দিনের যেকোনো সময় তাজা দই খেতে পারেন। এটি স্বাস্থ্যকর উপাদানে ভরপুর। এ ছাড়া দই আপনার হজমশক্তি উন্নত করতেও সাহায্য করবে।
বাদাম একটি স্বাস্থ্যকর খাবার। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে আপনি কাঠবাদাম খেতে পারেন। এটি ভিটামিন ই-তে ভরপুর। এ ছাড়া কাঠবাদামে একাধিক পুষ্টি উপাদান রয়েছে। প্রতিদিন কয়েকটি কাঠবাদাম হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে।
পালংশাক স্বাস্থ্যকর পাতাযুক্ত শাকগুলোর মধ্যে অন্যতম। খাদ্যতালিকায় পাতাযুক্ত শাকসবজি অপরিহার্য অংশ হওয়া উচিত। পালংশাকে প্রচুর ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং বিটা-ক্যারোটিন রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এতে প্রচুর আঁশও রয়েছে, যা ওজন কমাতে সহায়ক।
হলুদ হলো সোনালি মসলা, যা ঔষধি গুণে ভরপুর। এটি রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে। এই মসলায় প্রদাহবিরোধী গুণাবলি রয়েছে। দুধে কিছুটা হলুদ যোগ করতে পারেন। হলুদের চা-ও তৈরি করা যায়। এটি বিভিন্ন খাবারেও যোগ করা যেতে পারে।
আদার স্বাদ তীব্র। এটি সাধারণত চায়ের স্বাদ বাড়াতে ব্যবহৃত হয়। আদা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানোর একটি খাবারও বটে। গলাব্যথা, প্রদাহ, বমি ভাব এবং ডেঙ্গু জ্বরের অন্যান্য উপসর্গ নিরাময়ে আদা অত্যন্ত সহায়ক।
লিনা আকতার, পুষ্টিবিদ, রাইয়ান হেলথ কেয়ার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর
খেলাধুলা বা বিনোদনের কোনো বিশেষ মাধ্যমের ভক্ত হওয়া শুধু সময় কাটানোর উপায় নয়, এটি আমাদের জীবনের একটা বড় অংশজুড়ে থাকে। আর তাই এই বিষয়গুলো মানুষের মানসিক সুস্থতা বাড়াতে এবং একাকিত্ব দূর করতে দারুণ ভূমিকা রাখে। ‘ফ্যানস হ্যাভ মোর ফ্রেন্ডস’ বইয়ের তথ্য অনুযায়ী, যারা কোনো দলের...২৯ মিনিট আগে
বর্ষাকালে পরিবেশে আর্দ্রতা অনেকটা বেড়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের জীবাণু, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া দ্রুততম সময়ে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় চোখে সংক্রমণ, অ্যালার্জি, চুলকানি, লাল লাল ভাব এবং পানি পড়ার মতো সমস্যা বেশি দেখা যায়। এগুলো থেকে মুক্ত থাকতে তাই বর্ষায় চোখের বিশেষ যত্ন নেওয়া জরুরি।৪৪ মিনিট আগে
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, যা জমে থাকা ঘন কফকে তরল করে বের করে দেয়, তাকে এক্সপেক্টোরেন্ট বলা হয়। ওষুধ ছাড়াও রান্নাঘরের পাঁচটি প্রাকৃতিক উপাদানে বুক হালকা করা সম্ভব। তবে কাশি দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হলে কিংবা শ্বাসকষ্ট হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।১ ঘণ্টা আগে
গত এক দিনে হামের উপসর্গ নিয়ে ৯৭২ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩৬১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২১৬ এবং বরিশাল বিভাগে ১৩২ জন ভর্তি হয়েছে। একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৮৯৩ জন...১৪ ঘণ্টা আগে