লিভারের জন্য উপকারী ৫

ফিচার ডেস্ক
লিভারের মোট ওজনের ৫ থেকে ১০ শতাংশের বেশি অংশে চর্বি জমলে লিভারকে ফ্যাটি লিভার বা চর্বিযুক্ত লিভার হিসেবে ধরা হয়। এই চর্বি জমা লিভারকে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে। এর ফলে প্রদাহ, ফাইব্রোসিস এমনকি লিভার ফেইলিওর হতে যেতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, হলুদ, লেবু, অ্যাপল সিডার ভিনেগার, গ্রিন টি ও পেঁপের মতো কিছু খাবার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক হয়।
হলুদ
হলুদ লিভারে চর্বি জমা রোধ করে। এটি চর্বি বিপাক ক্রিয়া বাড়ায় এবং জমে থাকা চর্বির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
লেবু
লেবুতে রয়েছে ভিটামিন সি। এটি একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি লিভারে গ্লুটাথায়োনের উৎপাদন বাড়ায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ যা শরীরের ডিটক্সিফিকেশনে সহায়তা করে। লেবুতে আরও রয়েছে নারিনজেনিন, যা ফ্যাটি লিভারজনিত প্রদাহ কমাতে কার্যকর।
অ্যাপল সিডার ভিনেগার
অ্যাপল সিডার ভিনেগারকে ফ্যাটি লিভারের জন্য একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং লিভারে চর্বি জমা কমাতে সহায়তা করে।
গ্রিন টি
গ্রিন টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে ভরপুর, যা চর্বি পোড়াতে সহায়তা করে। বিশেষত নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হওয়ার ঝুঁকি কমাতে এটি সাহায্য করে।
পেঁপে
পেঁপে এবং এর বীজ লিভার ক্ষয়, এমনকি ফাইব্রোসিস নিরাময়ে সহায়ক বলে ধারণা করা হয়।
সূত্র: ই ভিএন এক্সপ্রেস
লিভারের মোট ওজনের ৫ থেকে ১০ শতাংশের বেশি অংশে চর্বি জমলে লিভারকে ফ্যাটি লিভার বা চর্বিযুক্ত লিভার হিসেবে ধরা হয়। এই চর্বি জমা লিভারকে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে। এর ফলে প্রদাহ, ফাইব্রোসিস এমনকি লিভার ফেইলিওর হতে যেতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, হলুদ, লেবু, অ্যাপল সিডার ভিনেগার, গ্রিন টি ও পেঁপের মতো কিছু খাবার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক হয়।
হলুদ
হলুদ লিভারে চর্বি জমা রোধ করে। এটি চর্বি বিপাক ক্রিয়া বাড়ায় এবং জমে থাকা চর্বির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
লেবু
লেবুতে রয়েছে ভিটামিন সি। এটি একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি লিভারে গ্লুটাথায়োনের উৎপাদন বাড়ায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ যা শরীরের ডিটক্সিফিকেশনে সহায়তা করে। লেবুতে আরও রয়েছে নারিনজেনিন, যা ফ্যাটি লিভারজনিত প্রদাহ কমাতে কার্যকর।
অ্যাপল সিডার ভিনেগার
অ্যাপল সিডার ভিনেগারকে ফ্যাটি লিভারের জন্য একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং লিভারে চর্বি জমা কমাতে সহায়তা করে।
গ্রিন টি
গ্রিন টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে ভরপুর, যা চর্বি পোড়াতে সহায়তা করে। বিশেষত নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হওয়ার ঝুঁকি কমাতে এটি সাহায্য করে।
পেঁপে
পেঁপে এবং এর বীজ লিভার ক্ষয়, এমনকি ফাইব্রোসিস নিরাময়ে সহায়ক বলে ধারণা করা হয়।
সূত্র: ই ভিএন এক্সপ্রেস
রেটিনায় পানি জমাকে সাধারণভাবে রেটিনাল ইডিমা বা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ম্যাকুলার ইডিমা বলা হয়। এটি চোখের রেটিনার ভেতরে তরল জমে ফুলে ওঠার কারণে হয়।২৬ মিনিট আগে
জাপান শত বছর বা তার বেশি বয়সী নাগরিকের সংখ্যায় রেকর্ড গড়েছে। সম্প্রতি দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৯ হাজার ৭৬৩ জনে। এর মধ্যে নারীদের সংখ্যা ৮৮ শতাংশ। এটি প্রমাণ করে, জাপানি নারীরা সাধারণত পুরুষদের তুলনায় বেশি দিন বাঁচেন...১ ঘণ্টা আগে
দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে আরও ৬২২ জন ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।৩ দিন আগে
ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে থাকায় মশাবাহিত এই রোগের চিকিৎসায় ১২ দফা জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। গতকাল মঙ্গলবার দেশের সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক, জেলা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের কাছে...৩ দিন আগে