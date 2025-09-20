Ajker Patrika
লিভারের জন্য উপকারী ৫

ফিচার ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
লিভারের মোট ওজনের ৫ থেকে ১০ শতাংশের বেশি অংশে চর্বি জমলে লিভারকে ফ্যাটি লিভার বা চর্বিযুক্ত লিভার হিসেবে ধরা হয়। এই চর্বি জমা লিভারকে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে। এর ফলে প্রদাহ, ফাইব্রোসিস এমনকি লিভার ফেইলিওর হতে যেতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, হলুদ, লেবু, অ্যাপল সিডার ভিনেগার, গ্রিন টি ও পেঁপের মতো কিছু খাবার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক হয়।

হলুদ

হলুদ লিভারে চর্বি জমা রোধ করে। এটি চর্বি বিপাক ক্রিয়া বাড়ায় এবং জমে থাকা চর্বির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

লেবু

লেবুতে রয়েছে ভিটামিন সি। এটি একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি লিভারে গ্লুটাথায়োনের উৎপাদন বাড়ায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ যা শরীরের ডিটক্সিফিকেশনে সহায়তা করে। লেবুতে আরও রয়েছে নারিনজেনিন, যা ফ্যাটি লিভারজনিত প্রদাহ কমাতে কার্যকর।

অ্যাপল সিডার ভিনেগার

অ্যাপল সিডার ভিনেগারকে ফ্যাটি লিভারের জন্য একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং লিভারে চর্বি জমা কমাতে সহায়তা করে।

গ্রিন টি

গ্রিন টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে ভরপুর, যা চর্বি পোড়াতে সহায়তা করে। বিশেষত নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হওয়ার ঝুঁকি কমাতে এটি সাহায্য করে।

পেঁপে

পেঁপে এবং এর বীজ লিভার ক্ষয়, এমনকি ফাইব্রোসিস নিরাময়ে সহায়ক বলে ধারণা করা হয়।

সূত্র: ই ভিএন এক্সপ্রেস

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসুস্থ জীবনস্বাস্থ্য
